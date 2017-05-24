Финал Лиги Европы: оборона «Аякса» не пройдёт проверку в матче с «МЮ»

Снова приходится констатировать небольшой минус для нашей постоянной рубрики по итогам предыдущего выпуска. Гарри Кейн снова продемонстрировал, что он превратился в безжалостную машину по забиванию мячей. Для прохода ставки нам требовался всего один гол в исполнении британского бомбардира, он же оформил хет-трик в противостоянии с «Халлом», став тем самым лучшим снайпером английской Премьер-лиги.

А вот «Лестер» надежд не оправдал. В противостоянии с «Борнмутом» его преимущество было ощутимым, достаточно взглянуть на статистику ударов (20-10) или угловых (9-1), но в итоге лишь ничья. Мотивация «лисов» оказалась недостаточной для того, чтобы завершить сезон на мажорной нте.

На сегодня в нашем распоряжении 76 640 фишек при стартовых 50 000.

Ставки: индивидуальный тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 за 2.07 (см. все коэффициенты на матч), тотал угловых больше 9,5 за 1.71 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 2000 фишек (возможная прибыль — 2140 фишек), 2000 фишек (возможная прибыль — 1420 фишек)

Букмекеры уверены, что «Манчестер Юнайтед» — фаворит финала. С ними трудно спорить. Если пристально рассмотреть все аспекты, посмотреть на статус тренеров, качество состава, то мы придём к тому же самому выводу. Но ведь это не гарантирует манкуниацам победу. Если бы андердоги всегда проигрывали, то букмекерского бизнеса просто не существовало бы.

Признаюсь, я не высокого мнения о работе Моуринью в «МЮ», об игре «красных дьяволов», но всё же отсутствие опыта в финальных встречах зачастую сказывается. А состав у «Аякса» хоть и чрезвычайно талантливый, но очень уж молодой. У «Юнайтед» есть футболисты, прошедшие огонь, воду и медные трубы. И сегодня это может проявиться в деталях.

У Моуринью очень хорошая статистика в финальных матчах. Если его команды доходят до решающих матчей, то проигрывают чрезвычайно редко. Даже в нынешнем сезоне «МЮ» взял уже трофей, сумев в Кубке лиги обыграть «Саутгемптон» на «Уэмбли». Португалец умеет досконально разбирать соперников — это его сильная черта. Я убеждён, что «Манчестер» не будет много владеть мячом в предстоящей встрече, он его просто отдаст. «Аяксу» по молодости свойственно заигрываться и оголять тылы. На этом и постарается сыграть «МЮ». При отборе моментальный переход в атаку, а на пространстве мастера уровня Мхитаряна могут всё решить. Также козырь «Юнайтед» — это стандарты. Большого преимущества в антропометрии у британского клуба не будет, но амстердамцы очень часто теряют соперников при подаче в их штрафную.

Не знаю, что сможет показать воздушная, техничная атака «Аякса». Однозначно, ей будет сложнее, чем в противостояниях с «Шальке» и «Лионом», которые сами думают только об атаке. Но вот оборона амстердамцев вызывает большие опасения. Часто так случается, что «Аякс», пропустив раз, начинает рушиться и позволяет сопернику забить ещё. В этой связи я предположу, что минимум два мяча в исполнении «МЮ» мы увидим. Но я не утверждаю, что этого обязательно хватит для победы.

Фланговая игра нравится и «Аяксу», и «Манчестер Юнайтед». У манкунианцев немало подач в штрафную, амстердамцы любят смещаться с фланга в центр и наносить удары по воротам. Я предположу, что недостатка в угловых ударах не будет. Голландцы в среднем по ходу турнира подают 6,5 угловых за матч. У «МЮ» статистика чуть хуже — 5,86. Но всё равно вариант «тотал угловых больше 9,5» интересен. Жаль, что коэффициент уже упал с 1.81 до 1.71.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 72 640.