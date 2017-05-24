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Жозе Моуринью
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Слуцкий и Гризманн ставят на «МЮ», корова Сейтье — против

Обзор прогнозов на финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед». Высказались Слуцкий, Сэвидж, Маттеус и даже корова.
24 мая 2017, среда. 19:15. Ставки

Сегодня на поле «Френдс-Арена» в Стокгольме определится победитель Лиги Европы сезона-2016/17. На трофей, а заодно и на путёвку в групповой этап Лиги чемпионов претендует главный фаворит букмекерских росписей «Манчестер Юнайтед» и молодёжь из «Аякса», которую мало кто ожидал увидеть в финале.

Авторитетные эксперты в прогнозах на матч практически единогласно отдают победу команде Жозе Моуринью. «Аякс» же нашёл поддержку в животном мире.

Победа «Манчестер Юнайтед» в основное время матча. Коэффициент 1.98

Футбольный комментатор Константин Генич:

— Время бежит, всё меняется, меняется и сам Жозе… Но не меняется его футбол. Сдержанный, практичный, местами даже скучный. Каким бы задорным и развесёлым ни был «Аякс», но португалец всё равно возьмёт своё. Он это делать умеет. Пресловутый опыт на стороне «МЮ», да и класс игроков несоизмеримо выше. Даже при всех кадровых потерях. «Манчестер» выстроит человек шесть на своей половине поля — и всё, бежать этому легконогому «Аяксу» будет некуда. Ну а впереди Мхитарян или Рашфорд решат какой-нибудь момент. 1:0 или 2:0 в пользу манкунианцев, так я вижу.

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн:

— Победа «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0.

Экс главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий:

— Понимаете, многое ведь зависит от соперника. Допустим, если бы «МЮ» в финале встречался с «Лионом», я был дал прогноз из разряда «фифти-фифти». Но «Аякс»… Сколько матчей я смотрел (хотя их было не сказать что прямо-таки очень много), эта команда не произвела на меня сумасшедшего впечатления. Допустим, полуфинальные встречи с «Лионом». Результат этого противостояния по сути алогичен. «Аякс» и в Голландии не стал чемпионом, и в плей-офф Лиги Европы регулярно сталкивался со сложностями. Но раз вышли в финал – молодцы. Никто не принижает их достоинств. Однако, на мой взгляд, это далеко не лучший «Аякс» даже за последние годы.

Двукратный победитель Кубка УЕФА Лотар Маттеус:

— Нечего терять „Аяксу“, а потому игра должна получиться открытой. Амстердамцы могут играть так, как им захочется, и ничего не бояться. Однако, на мой взгляд, опыт в финалах имеет огромное значение, и в этом плане „Аякс“ с „Юнайтед“ не сравнится. Моуринью знает, как засушить игру, если, конечно, „МЮ“ поведёт в счёте. В последнем еврокубковом финале Моуринью его „Интер“ в Лиге чемпионов сезона-2009/10 со счётом 2:0 одолел „Баварию“. В Стокгольме я ставлю на такой же счёт.

Бывший игрок сборной Уэльса Робби Сэвидж:

— Главный матч сезона для «МЮ» — не больше и не меньше. Если «МЮ» победит и пройдёт в Лигу чемпионов, год можно считать удачным. Если нет — одного Кубка лиги будет маловато. «Аякс» — агрессивная и драйвовая банда, но команды Моуринью всегда умели играть финалы, а вот у игроков «Аякса» такого опыта нет. В матчах такого накала этот фактор часто становится ключевым.

Победа «Аякс» в основное время матча. Коэффициент 4.20

Корова-прогнозист по имени Сейтье:

Тотал матча больше 2,5 гола. Коэффициент 2.11

Спортивный комментатор Нобель Арустамян:

— Финал, где есть явный фаворит. Так кажется многим, ведь очевидно, что „Манчестер Юнайтед“ команда по составу совершенно другого уровня. „Аякс“ вообще мало кто ждал в финале. Все полагали, что сказка „Аякса“ скоро закончится, ведь это очень молодая команда. Вспомните, ведь именно этот „Аякс“ в начале этого длинного сезона играл с „Ростовом“ в квалификации Лиги чемпионов. Кто вообще тогда мог подумать, что эти парни так далекой пойдут?!

Я лично не считаю, что «Аякс» заведомый аутсайдер. Эти парни доказали свою состоятельность и самое главное показали свою орудие — атаку. Ставить на победу «Аякса» — риск серьёзный, и в финале можно искать другие варианты. «Манчестер Юнайтед» же мало забивает и скорее может победить скромно 1:0 или 2:0, если всё пойдёт по их сценарию, но мне кажется, в этом матче игроки «МЮ» постараются показать ещё более содержательный футбол в атаке. С приятным удивлением увидел коэффициент на тотал больше 2,5 гола. Надо брать. Мимо такого пройти нельзя (см. все коэффициенты на матч).

Прогноз «Чемпионата»:

Финал Лиги Европы: оборона «Аякса» не пройдёт проверку в матче с «МЮ»
Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» уже сегодня на арене «Френдс» в Стокгольме. Готовим ставки на битву за еврокубок.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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