На пути к Кубку Стэнли: «Оттава» и в 7-м матче потреплет нервы «Питтсбургу»

Ставки: тотал обеих команд больше 1,5 шайбы за 1.85, тотал бросков в створ Сидни Кросби меньше 4,5 за 1.85, «Оттава Сенаторз» откроет счёт в матче за 2.33, победа «Оттавы» по количеству бросков с форой (+6,5) за 1.73 (см. все коэффициенты на матч).

На загляденье получилась финальная серия в Восточной конференции, ничуть не хуже той, что выдали раундом ранее «Питтсбург» и «Вашингтон». И громили друг друга «Пингвинз» и «Сенаторз», и были скупые на заброшенные шайбы матчи, хватало встреч, выигранных с минимальным преимуществом. И вот команды подошли к решающему раунду противостояния. По понятным причинам команда Салливана, действующий обладатель Кубка Стэнли, является фаворитом. В составе «Питтсбурга» есть звёзды первой величины, взять хотя бы Кросби и Малкина. «Оттава», несмотря на столько далёкий проход, всё ещё остаётся тёмной лошадкой. Не виден потолок столичного канадского клуба. Есть топовый игрок Эрик Карлссон, но есть много игроков высокого уровня, которые поочередно достают из карманов припрятанные козыри. И я уверен, что они всё ещё исчерпаны. Например, всю серию молчит Марк Стоун, не слишком продуктивен Дерек Брассар. Вовсе не удивлюсь, если они станут героями седьмого матча.

Признаюсь, фаворитский статус «Питтсбурга» в седьмом матче для меня не аксиома. Победе «Сенаторз» я вообще не удивлюсь. Если в финале сезона точно сыграет «Нэшвилл», который раскидал чикагских «ястребов», одних из главных фаворитов, как котят, то почему мы не можем увидеть там же и «Оттаву»? Собственно, на результат в седьмом матче ставить не хочу. Постараюсь найти другие выигрышные варианты на не самых популярных рынках.

Матч точно должен получиться конкурентным. Разгром — это последнее, чего можно ждать от седьмого матча любой серии. И, на мой взгляд, встреча не будет засушливой. Да, хватало в этом противостоянии «низовых» встреч, но всё это было не из-за пассивности команд, а из-за феноменальных действий вратарей. И Флёри поначалу был в огне, и сменивший его Мюррей сразу заиграл вдохновенно, ну а Крэйгу Андерсону впору памятник ставить, если забыть о пятой игре. Первое предположение — «тотал обеих команд больше 1,5 шайбы». Возможно, счёт будет 2:2, и нам предстоит увидеть овертайм.

В трёх последних матчах счёт открывали «Пингвинз». На мой взгляд, пришло время прервать эту традицию. По моему опыту, подобные серии в 80% случаев не длятся как раз больше трёх игр кряду. Да и психологический момент здесь в пользу «Сенз». Они выиграли прошлую битву, моральное преимущество на их стороне. К тому же почти все считают фаворитом «Питтсбург». На него создаётся давление. Возможно, ему придётся пропустить, чтобы раскрепоститься. Конечно, специально никто не будет позволять забить сопернику. Но за 2.33 нужно ставить на первый гол в матче от гостей.

«Питтсбург» начиная с четвёртой игры всякий раз имел огромный перевес в бросках, зачастую разрыв был больше 10 попыток. «Оттава» должна понимать, что нельзя позволять сопернику отдавать инициативу, это может закончиться плачевно. Для «Сенаторз» один из ключей к победе — не сильно уступить «пингвинам» в активности. Нужно заставлять подопечных Салливана, они этого не любят. К тому же практически вся оборона «Пингвинз» играет с травмами, а Летанг и Шульц вообще своей команде не помощники. Так что я бы рекомендовал сыграть плюсовую фору «Сенз» по броскам. Кроме того, смотрится «низ» по броскам Сидни Кросби. Уж кого-кого, а капитана чемпионов будут опекать наиболее пристально. В последней встрече Сид бросил шесть раз, и это ни к чему не привело. Его обычная цифра угроз воротам соперника за матч — 2-3. Думаю, Кросби сосредоточится на передачах. Наверняка к нему будут стягиваться защитники, и у его партнёров будут лучшие позиции для бросков. В общем, тотал меньше 4,5, как мне кажется, очень неплохой вариант