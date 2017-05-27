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Прогноз на матч Арсенал — Челси, Айнтрахт Ф — Боруссия Д, Барселона — Алаве
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Кубковые финалы: «Челси» оформит дубль, «Барса» повозится с «Алавесом»

27 мая — день кубковых финалов по всей Европе. В ставочной рубрике разбираем три матча. Посетим Англию, Германию и Испанию.
27 мая 2017, суббота. 16:45. Ставки

Финал Лиги Европы удалось спрогнозировать в небольшой плюс.

Финал Лиги Европы: оборона «Аякса» не пройдёт проверку в матче с «МЮ»
Финал Лиги Европы «Аякс» — «Манчестер Юнайтед» уже сегодня на арене «Френдс» в Стокгольме. Готовим ставки на битву за еврокубок.

Наверное, стоило ограничиться уверенной ставкой на тотал «Манчестер Юнайтед» больше 1,5 мяча, но, казалось, и ставка на большое количество угловых должна сработать. Однако «МЮ» забил рано и не особенно утруждал себя фланговыми вылазками, атаковал преимущественно через центр. Игроки «Аякса» действовали настолько шаблонно, смещаясь с края в центр, что постоянно вязли у штрафной англичан. Почему-то они совсем исключили подачи, хотя Дольберг мог побороться. В итоге лишь семь угловых вместо искомых 10.

На данный момент в нашем распоряжении 76 780 фишек при стартовых 50 000.

Кубок Англии. Финал
27 мая 2017, суббота. 19:30 МСК
Арсенал Л
Лондон
Челси
Лондон

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1,5 мяча за 2.0 (см.все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2000 фишек)

Честно пытался найти аргументы в пользу «Арсенала» в этом финальном противостоянии. И делал это не из любви к «канонирам», таковой никогда не существовало. Просто не очень люблю совершать очевидные ставки на фаворитов. Да, концовку чемпионата команда Венгера провела качественно, всех побеждала, но этого не хватило для попадания в четвёрку. Кроме того, все эти виктории были над соперниками, которые давно утратили мотивацию. Был, конечно, успешный матч против «Ман Сити» в полуфинале Кубка Англии. Но «Челси» более системная команда в сравнении с детищем Гвардиолы, и она себе подобных вольностей не должна позволять.

В общем, всё-таки считаю, что «Челси» победит, причём забьёт минимум дважды. Предположительно, «Арсенал» сыграет в три центральных защитника, но достаточно комично выглядит связка Холдинг — Мертезакер — Монреаль. Может быть, какие-то иные варианты отыщет Венгер, но британские журналисты говорят именно о такой группе. Если так, то синие просто разорвут оборону, учитывая, что в центре поля у «пушкарей» Рэмси и Джака, не самые большие мастаки по умению отбирать мяч.

Чудеса в футболе случаются, но при таких потерях в составе «Арсеналу» нужно уповать только на расслабленность соперника. А команды Конте в этом не были замечены.

Кубок Германии. Финал
27 мая 2017, суббота. 21:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Боруссия Д
Дортмунд

Ставки: тотал жёлтых карточек «Айнтрахта» больше 2,5 за 1.83 (см. все коэффициенты на матч), обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.07 (см. все коэффициенты на матч)

Размеры ставок: 1500 фишек (возможная прибыль — 1245 фишек), 1500 (возможная прибыль — 1605 фишек)

Главного своего соперника дортмундская «Боруссия» выбила ещё в полуфинале, причём в его логове. А ведь в последние годы именно «Бавария» частенько побеждала жёлто-чёрных в решающих встречах. Теперь команде Тухеля нужно, вроде бы, просто сделать то, чего от неё все и ждут — уверенно обыграть «Айнтрахт». Так ли это просто?

Сложно говорить на самом деле. Разница в уровне команд существенная, но почти каждый год «Айнтрахт» оставляет за собой один матч с Дортмундом, правда, на своём поле. В гостях франкфуртцы постоянно проигрывают. Нынешний «Айнтрахт» — довольно прагматичная команда, и это идёт от личности главного тренера Нико Ковача, который в своё время был очень качественным опорным хавбеком. В гостях Франкфурт обычно запирается, его нужно вскрывать, при этом сам он прилично играет на контратаках. В недавнем матче команд на «Сигнал Идуна Парк» «Айнтрахт» мог забить четыре за первый тайм, получилось лишь однажды — в итоге поражение 1:3.

Я думаю, что и в сегодняшней игре у подопечных Ковача при организаторском таланте Марко Фабиана шансы забить обязательно будут. Оборона «Боруссии» редко играет на ноль. Поэтому делаю выбор в пользу ставки «обе команды забьют и тотал больше 2,5 мяча».

Кроме того, «Айнтрахт» никогда не чурается жёсткой и даже грязной игры. Он всегда получает кучу карточек. А тут надо будет тормозить техничных Дембеле, Ройса, Обамейянга. Полагаю, минимум три предупреждения футболисты «Айнтрахта» получат.

Кубок Испании. Финал
27 мая 2017, суббота. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Алавес
Витория

Ставки: «Барселона» не забьёт гол до 28-й минуты включительно за 1.88, «Барселона» выиграет гонку до 7 угловых за 1.95 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 1000 фишек (возможная прибыль — 880 фишек), 1000 фишек (возможная прибыль — 950 фишек)

Почитав некоторые прогнозы на этот матч, эксперты и игроки соревнуются в том, кто предскажет более крупную победу «Барселоны». Конечно, она фаворит. Какие могут быть сомнения? Но всё-таки каталонцы сейчас далеки от своего пика. Не будет в финале Луиса Суареса, на правом фланге наверняка появится Маскерано, так как Рафинья, Роберто и Видаль также по разным причинам не могут выйти на поле. Не всё тут гладко.

«Алавес» же, между прочим, побеждал в этом сезоне «Барсу», причём на её поле. Вот уж фантастика! Маурисио Пеллегрино, в прошлом классный центральный защитник, сумел создать тренерскую команду, которая полностью ему подчиняется. «Алавес» умеет достойно обороняться, сковывать действия соперников. К финалу он подходит в замечательной форме, не проигрывает более месяца.

Соглашусь с теми, кто скажет: «Да здесь один гений Месси может всё решить». Конечно, может. Но и ему, на мой взгляд, придётся попотеть. Если «Барса» и выиграет, то очень натужно. Поэтому мои ставки таковы: «Барселона» не забьёт в первые 28 минут матча» и «Барселона» выиграет гонку до 7 угловых». Думая, каталонцы потратят достаточно времени на осаду ворот соперника, за это время заработают немало корнеров.

Итого: сделано 5 ставок на сумму 7000 фишек. В банке осталось 69 780.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
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