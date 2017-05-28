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Станислас Вавринка
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Открываем «Ролан Гаррос 2017»: Вавринка обойдёт младшего Зверева на опыте

28 мая стартуют матчи основной сетки «Ролан Гаррос». По случаю начала Открытого чемпионата Франции расчехляем рубрику «Теннисный БетОн».
28 мая 2017, воскресенье. 10:00. Ставки

Для начала подведём итоги последнего на сегодня выпуска. 30 апреля мы ставили на финалы женских турниров в Штутгарте и Стамбуле. Родные стены и поддержка публики придали сил Лауре Зигемунд. И немка сумела в трёхсетовом триллере одолеть Кристину Младенович, которая на старте тай-брейка третьей партии даже повела в несколько очков. Таким образом, сыграл коэффициент 2.08.

А вот Элисе Мертенс мы поверили зря. Украинка Элина Свитолина была на голову сильнее и легко выиграла стамбульский финал в двух сетах. Мы же ждали минимум одной выигранной партии от бельгийки.

Тем не менее коэффициент на победу Зигемунд и удачное распределение размера ставок позволили нам остаться в небольшом плюсе. И на старте «Ролан Гаррос» банк рубрики располагает 113 077 фишками.

Кто пройдёт дальше. Александр Зверев — Станислас Вавринка

Ставка: победа Вавринки с коэффициентом 1.82 (см. все коэффициенты)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1230 фишек).

Перед началом турнира предложим несколько долгосрочных прогнозов. Начнём с мужской сетки.

Русский немец Александр Зверев, живущий в США, оправдывает возложенные на него надежды. Недавно теннисист отпраздновал 20-летие, но уже входит в топ-10 рейтинга. И является в нём самым юным. Другие молодые таланты, от которых ждут смещения Маррея и Джоковича с первых строчек, гораздо старше. Доминику Тиму уже 23 года, Милошу Раоничу и вовсе 26.

Нынешний сезон младшему Звереву удаётся. На его счету уже три победных турнира. Последний из них случился совсем недавно, на грунте Рима, где Александр в финале в двух партиях разобрался с Новаком Джоковичем. Букмекеры также прониклись прогрессом немца, и в списке потенциальных победителей «Ролан Гаррос» он занимает шестое место.

А чуть выше Станислас Вавринка. Не сказать, чтобы нынешний год не складывался для швейцарца. Играл он в полуфинале Australian Open, доходил до финала Индиан-Уэллса, а накануне парижского мэйджора размялся в Женеве, выиграв местный грунтовый турнир.

Букмекеры в ставке «Кто пройдёт в турнире дальше?» дают Вавринку и Зверева практически на равных. В данной ситуации вижу перспективной ставку на Стэна.

Для начала пару слов о календаре. Он у Александра куда сложнее. Особенно на начальных стадиях. Уже в первом круге немецкому теннисисту предстоит сыграть с Фернандо Вердаско. Испанский ветеран и в лучшие годы на «Ролан Гаррос» выступал слабее, чем на других турнирах «Большого шлема», но дать бой абсолютно любому сопернику в отдельно взятом матче Фернандо вполне по силам.

Допустим, что весьма вероятно, Зверев всё же стартует с победы. Во втором круге из пары Пьер-Юг Эрбер — Джаред Доналдсон едва ли кто сможет составить конкуренцию немцу. А вот в третьем раунде Звереву вновь придётся непросто. Скорее всего, его там будет ждать 22-й сеяный турнира Пабло Куэвас. С уругвайским грунтовиком Александр играл совсем недавно, в четвертьфинале Мадрида. Играл и проиграл.

Вавринка же в первом круге играет с малоизвестным квалифаером Йозефом Коваликом, затем с Берлоком или Долгополовым, после, велика вероятность, с Фоньини. Сетка также не самая простая, но Звереву будет сложнее.

В пользу швейцарца и его опыт. Вавринка любит «Ролан Гаррос», а тот отвечает ему взаимностью. В 2015 году Стэн одержал победу на парижских кортах, в прошлом году дошёл до полуфинала. В нынешней ситуации швейцарец также может рассчитывать на самые высокие результаты. Маррей травмирован, Джокович в поисках себя, а Надаль раньше финала не встретится.

А Саше Звереву пока не хватает опыта выступелений на крупнейших турнирах. При всех своих успехах дальше третьего круга на ТБШ он не доходил. В этой паре ставлю на опыт в лице Вавринки с коэффициентом 1.82.

Кто пройдёт дальше. Кики БертенсВинус Уильямс

Ставка: победа Бертенс с коэффициентом 1.85 (см. все коэффициенты)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1275 фишек).

Переходим к женской сетке. Здесь обратила на себя предлагаемая букмекерами пара Кики БертенсВинус Уильямс.

Американка умеет играть на грунте и имеет в своей карьере девять победных турниров на этом покрытии. Но при этом на харде и траве Винус, конечно же, куда сильнее. А последний раз она выигрывала «грунтовик» в 2010 году. Что касается «Ролан Гаррос», то он был для старшей Уильямс самым нелюбимым мэйджором во все времена. В пору расцвета Винус лишь раз доходила в Париже до финала, где уступила младшей сестре. А в последние 10 лет ни разу не пробиралась на «Ролан Гаррос» дальше четвёртого круга.

А вот Кики Бертенс, можно предположить, питает самые тёплые чувства к Открытому чемпионату Франции. Здесь голландка добивается лучших для себя показателей на ТБШ. В 2014 году был четвёртый круг, а в прошлом году и вовсе полуфинал.

Нынешний сезон также должен внушать поклонникам Бертенс оптимизм. Кики, как и в прошлом году, накануне «Ролан Гаррос» выиграла грунтовый турнир в Нюрнберге. А ещё имеет потенциально благополучную сетку в первых раундах.

На старте — непрофильная австралийка Айла Томлянович. Затем кто-то из пары теннисных скромняг Катрин Беллис — Кирин Лемуан. И лишь в третьем круге более-менее серьёзная соперница в лице Каролин Возняцки. Если, конечно, датчанка дойдёт до этого самого третьего круга. В предыдущие четыре года Каролин это сделать не удавалось.

А если Бертенс в четвёртом круге пройдёт Светлану Кузнецову, являющуюся наиболее реальным кандидатом, то может и повторить свой прошлогодний успех — сеяные верхней части сетки (Кербер, Стосур, Винчи, Квитова) сейчас по различным причинам не в форме.

Итого: сделано две ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 110 077 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Зверев Винус Уильямс Кики Бертенс Стэн Вавринка Бесплатные прогнозы Ролан Гаррос
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