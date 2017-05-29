Надаль стартует на «Ролан Гаррос» корректной победой над Пэром

Открываем «Ролан Гаррос 2017»: Вавринка обойдёт младшего Зверева на опыте 28 мая стартуют матчи основной сетки «Ролан Гаррос». По случаю начала Открытого чемпионата Франции расчехляем рубрику «Теннисный БетОн».

Начало «Ролан Гаррос» мы отметили выпуском долгосрочных прогнозов. А с понедельника начинаем ежедневную публикацию «Теннисного БетОна». В банке у нас 110 077 фишек. Ещё 3000 поставлено на те самые долгосрочные прогнозы. Поехали.

Рафаэль Надаль — Бенуа Пэр

Ставка: победа Пэра с форой (+9,5) по геймам за 1.86.

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1290 фишек).

Начнём с матча главного фаворита и рекордсмена турнира. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль начинает поход за юбилейным трофеем. Букмекеры верят в испанца и дают всего 1.73 на его победу.

Стартовать на турнире Надаль будет матчем против Бенуа Пэра. Француз в рейтинге занимает 49-ю строчку и мог бы рассчитывать на более благосклонный жребий. Но не повезло.

Однако рискну предположить, что разгрома хозяина кортов мы не увидим. На то есть сразу несколько причин. Во-первых, Пэр умеет играть в теннис. В частности на грунте. В нынешнем сезоне в его активе уже есть победы над Карреньо-Бустой, Вавринкой, Берлоком. Во-вторых, Надаль нечасто стартует на турнирах с «выносов». В-третьих, в двух личных встречах Бенуа уступал, но не с разгромным счётом (6:3, 6:4) и (7:6, 6:2). Минус — эти матчи были сыграны в 2013 году. Плюс — оба на грунте. Ну и в-четвёртых, не будем забывать про поддержку публики. И, возможно, желание дружелюбного Надаля не сильно огорчать трибуны.

Фору в +9,5 гейма на Пэра считаю здесь вполне комфортной.

Миша Зверев — Стефано Наполитано

Ставки: победа Наполитано за 3.86; тотал матча больше 37,5 гейма за 2.00

Размер ставок: 500 и 1000 фишек (возможная прибыль — 1430 и 1000 фишек).

Продолжим поход по мужской сетке. Несколько лет назад Миша Зверев был на грани ухода из профессионального тенниса, но продолжил ездить по турнирам, чтобы поддержать младшего брата. В результате немецкому теннисисту удалось перезапустить карьеру и в 29 лет даже добиться наивысшего места в рейтинге. А пару дней назад старший Зверев был близок к завоеванию первого трофея под эгидой ATP. Пройдя через квалификацию, Миша добрался до финала в Женеве. Причём на не особо любимом грунте. И всего сета не хватило немцу до победы — Вавринке в финале удалось отыграться с 0:1 по партиям.

В первом круге Звереву предстоит сыграть со 172-й ракеткой мира Стефано Наполитано. Но не стоит недооценивать 22-летнего итальянца. Специализируется он как раз на грунте, играя, правда, в основном челленджеры. А в Париже Стефано уже выиграл три матча квалификации и успел тем самым прибиться к кортам.

Звереву же помимо недостатка времени на адаптацию может банально не хватить сил. Немец уже не молод и играть третью неделю подряд (квалификация в Женеве стартовала 20 мая) ему будет непросто. Также не будем забывать про печальный рекорд Миши — дальше первого круга на «Ролан Гаррос» он в своей карьере не проходил.

На эту встречу предложу две ставки. Рисковую с меньшим количеством фишек — на победу Наполитано с коэффициентом под четвёрку. И надёжную — на тотал больше. Более свежий и приноровившийся к местному грунту Наполитано минимум сет обязан брать. Зверев же должен выигрывать партию в любом состоянии исключительно на классе. А если в матче будет минимум четыре сета, то и пробитие тотала в 37,5 гейма вполне вероятно.

Елена Янкович — Рихел Хогенкамп

Ставка: тотал матча больше 20,5 гейма за 1.85

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 850 фишек).

Переходим к женщинам. Елена Янкович никак не может оправиться от тяжёлых травм. Лучшим результатом сербки в сезоне является третий круг Australian Open. Голландка Рихел Хогенкамп не сильно известна теннисной общественности, что неудивительно — к 25 годам девушка ни разу не забиралась даже в первую сотню рейтинга. Но к грунтовому сезону 2017 года Хогенкамп, судя по результатам, подошла в хорошей форме. Рихел выиграла два турнира ITF на глине, а в квалификации «Ролан Гаррос» прошла всех соперниц в двух сетах.

Думаю, должна дать бой теннисистка из Нидерландов и разобранной Янкович. Но и той, в свою очередь, должно хватить мастерства и опыта, чтобы не проиграть без шансов. Так что ожидаю здесь затяжную борьбу, в ходе которой будет пробит тотал в 20,5 гейма.

Катрин Беллис — Кирин Лемуан

Ставка: Лемуан с форой (+5,5) по геймам за 2.00

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1000 фишек).

Ну и напоследок матч, линию на который я откровенно не понял. Недавно отметившая 18-летие американка Катрин Беллис прогрессирует и уже близка к попаданию в топ-50. Кирин Лемуан — ещё одна скромная 25-летняя теннисистка из Нидерландов, находящаяся сейчас на самом высоком месте в карьере — 160-м.

Но при этом Лемуан в Париже уже прошла квалификацию, прибилась к кортам и терять ей будет откровенно нечего. Беллис также дебютирует в основной сетке «Ролан Гаррос». С чего вдруг вчерашняя юниорка, ещё толком ничего не добившаяся во взрослом теннисе, будет устраивать разгром пускай не выдающейся теннисистке, но успевшей адаптироваться к кортам и показавшей свою состоятельность в отборочных раундах? Здесь беру Лемуан с форой +5,5 по геймам.

Итого: сделано пять ставок на сумму 5000 фишек. В банке осталось 105 077 фишек.