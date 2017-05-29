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Рафаэль Надаль
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Надаль стартует на «Ролан Гаррос» корректной победой над Пэром

В рубрике «Теннисный БетОн» делаем серию прогнозов на матчи «Ролан Гаррос», которые состоятся 29 мая.
29 мая 2017, понедельник. 08:00. Ставки
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28 мая стартуют матчи основной сетки «Ролан Гаррос». По случаю начала Открытого чемпионата Франции расчехляем рубрику «Теннисный БетОн».

Начало «Ролан Гаррос» мы отметили выпуском долгосрочных прогнозов. А с понедельника начинаем ежедневную публикацию «Теннисного БетОна». В банке у нас 110 077 фишек. Ещё 3000 поставлено на те самые долгосрочные прогнозы. Поехали.

Рафаэль Надаль — Бенуа Пэр

Ставка: победа Пэра с форой (+9,5) по геймам за 1.86.

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1290 фишек).

Начнём с матча главного фаворита и рекордсмена турнира. Девятикратный победитель Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль начинает поход за юбилейным трофеем. Букмекеры верят в испанца и дают всего 1.73 на его победу.

Стартовать на турнире Надаль будет матчем против Бенуа Пэра. Француз в рейтинге занимает 49-ю строчку и мог бы рассчитывать на более благосклонный жребий. Но не повезло.

Однако рискну предположить, что разгрома хозяина кортов мы не увидим. На то есть сразу несколько причин. Во-первых, Пэр умеет играть в теннис. В частности на грунте. В нынешнем сезоне в его активе уже есть победы над Карреньо-Бустой, Вавринкой, Берлоком. Во-вторых, Надаль нечасто стартует на турнирах с «выносов». В-третьих, в двух личных встречах Бенуа уступал, но не с разгромным счётом (6:3, 6:4) и (7:6, 6:2). Минус — эти матчи были сыграны в 2013 году. Плюс — оба на грунте. Ну и в-четвёртых, не будем забывать про поддержку публики. И, возможно, желание дружелюбного Надаля не сильно огорчать трибуны.

Фору в +9,5 гейма на Пэра считаю здесь вполне комфортной.

Миша Зверев — Стефано Наполитано

Ставки: победа Наполитано за 3.86; тотал матча больше 37,5 гейма за 2.00

Размер ставок: 500 и 1000 фишек (возможная прибыль — 1430 и 1000 фишек).

Продолжим поход по мужской сетке. Несколько лет назад Миша Зверев был на грани ухода из профессионального тенниса, но продолжил ездить по турнирам, чтобы поддержать младшего брата. В результате немецкому теннисисту удалось перезапустить карьеру и в 29 лет даже добиться наивысшего места в рейтинге. А пару дней назад старший Зверев был близок к завоеванию первого трофея под эгидой ATP. Пройдя через квалификацию, Миша добрался до финала в Женеве. Причём на не особо любимом грунте. И всего сета не хватило немцу до победы — Вавринке в финале удалось отыграться с 0:1 по партиям.

В первом круге Звереву предстоит сыграть со 172-й ракеткой мира Стефано Наполитано. Но не стоит недооценивать 22-летнего итальянца. Специализируется он как раз на грунте, играя, правда, в основном челленджеры. А в Париже Стефано уже выиграл три матча квалификации и успел тем самым прибиться к кортам.

Звереву же помимо недостатка времени на адаптацию может банально не хватить сил. Немец уже не молод и играть третью неделю подряд (квалификация в Женеве стартовала 20 мая) ему будет непросто. Также не будем забывать про печальный рекорд Миши — дальше первого круга на «Ролан Гаррос» он в своей карьере не проходил.

На эту встречу предложу две ставки. Рисковую с меньшим количеством фишек — на победу Наполитано с коэффициентом под четвёрку. И надёжную — на тотал больше. Более свежий и приноровившийся к местному грунту Наполитано минимум сет обязан брать. Зверев же должен выигрывать партию в любом состоянии исключительно на классе. А если в матче будет минимум четыре сета, то и пробитие тотала в 37,5 гейма вполне вероятно.

Елена Янкович — Рихел Хогенкамп

Ставка: тотал матча больше 20,5 гейма за 1.85

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 850 фишек).

Переходим к женщинам. Елена Янкович никак не может оправиться от тяжёлых травм. Лучшим результатом сербки в сезоне является третий круг Australian Open. Голландка Рихел Хогенкамп не сильно известна теннисной общественности, что неудивительно — к 25 годам девушка ни разу не забиралась даже в первую сотню рейтинга. Но к грунтовому сезону 2017 года Хогенкамп, судя по результатам, подошла в хорошей форме. Рихел выиграла два турнира ITF на глине, а в квалификации «Ролан Гаррос» прошла всех соперниц в двух сетах.

Думаю, должна дать бой теннисистка из Нидерландов и разобранной Янкович. Но и той, в свою очередь, должно хватить мастерства и опыта, чтобы не проиграть без шансов. Так что ожидаю здесь затяжную борьбу, в ходе которой будет пробит тотал в 20,5 гейма.

Катрин Беллис — Кирин Лемуан

Ставка: Лемуан с форой (+5,5) по геймам за 2.00

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1000 фишек).

Ну и напоследок матч, линию на который я откровенно не понял. Недавно отметившая 18-летие американка Катрин Беллис прогрессирует и уже близка к попаданию в топ-50. Кирин Лемуан — ещё одна скромная 25-летняя теннисистка из Нидерландов, находящаяся сейчас на самом высоком месте в карьере — 160-м.

Но при этом Лемуан в Париже уже прошла квалификацию, прибилась к кортам и терять ей будет откровенно нечего. Беллис также дебютирует в основной сетке «Ролан Гаррос». С чего вдруг вчерашняя юниорка, ещё толком ничего не добившаяся во взрослом теннисе, будет устраивать разгром пускай не выдающейся теннисистке, но успевшей адаптироваться к кортам и показавшей свою состоятельность в отборочных раундах? Здесь беру Лемуан с форой +5,5 по геймам.

Итого: сделано пять ставок на сумму 5000 фишек. В банке осталось 105 077 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бенуа Пэр Елена Янкович Рафаэль Надаль Бесплатные прогнозы Ролан Гаррос
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