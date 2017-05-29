Финал Кубка Стэнли: «хищники» сразу же начнут охоту на «пингвинов»

Достаточно успешно наша хоккейная рубрика показала себя во время чемпионата мира в Кёльне и Париже, поэтому решили перебраться за океан, чтобы продлить ледовый сезон. В течение финала Кубка Стэнли будем делать ставки на пару «Питтсбург Пингвинз» — «Оттава Сенаторз». Люблю повторять, что плей-офф в заокеанских лигах — штука жутко непредсказуемая, зато крайне увлекательная, местами будоражащая. Особенно рисковать, наверное, не буду. На чемпионате мира банком я распоряжался достаточно свободно, что и позволило достичь отметки в 71 466 фишек при стартовых 50 000.

«Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»

Ставки: победа «Нэшвилла» с учётом ОТ за 2.45, гол «Нэшвила» в первом периоде за 1.96, совместный тотал Джейка Гюнцеля и Виктора Арвидссона меньше 1,5 очка за 2.12 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 1500 фишек (возможная прибыль — 2175 фишек), 2500 фишек (возможная прибыль — 2400), 1500 фишек (возможная прибыль — 1680).

Единицы ставили на такой состав финала Кубка Стэнли. Конечно же, «Питтсбург» здесь ждали — всё-таки действующий чемпион лиги. Но «Нэшвилл» — это настоящая сенсация. Впрочем, наставнику «Предаторз» не впервые удаётся всех поразить. Если вы не забыли, то в середине 2000-х скромная, но гиперорганизованная «Каролина» взяла титул как раз под руководством Питера Лавиолетта. Нынешний «Нэшвилл» если не точная копия с «Харрикейнз» тех лет, но стилистика сохранена. Так что не удивляйтесь, если и сейчас нежданно главный трофей НХЛ отправится в штат Теннесси.

Но пока мы в самом начале пути, у подножия первой игры. «Нэшвилл» абсолютно все серии начинал с побед, и не так важно, сколько игр он тратил перед этим. Выиграл у «Чикаго», затем после почти недельного ожидания одолел «Сент-Луис», после чего при более короткой паузе перебросал «Анахайм». Что важно, все победы были добыты в гостях. «Питтсбург» за здравие начинал противостояния с «Коламбусом» и «Вашингтоном», но «Оттаве» уступил в стартовой встрече. Думаю, виной тому семиматчевая битва с «Кэпиталз», которая забрала тонну эмоций. С «Оттавой» было не легче, а если вспомнить, что в решающей игре всё прояснилось во втором овертайме, то можно предположить: сегодня «Пингвинз» предстанут несколько выхолощенными.

В этой связи хочу рискнуть и поставить на победу андердога в первом матче серии. За 2,45 — почему бы нет? Лично мне не кажется, что между финалистами пропасть в уровне мастерства. Да, безусловно, потеря Джохансена больно ударила по «Нэшвиллу», но Сиссонс заменил его просто бесподобно, а к финалу восстановился опытный Фишер. При этом мы не должны забывать, что главная добродетель «Предаторз» — качественная организация игры. Ну и оборона во главе с Ринне — это серьёзный базис, а ведь в команде есть топ-защитники даже по меркам НХЛ — Йози и Суббэн. Да и Экхольм с Эллисом — настоящие глыбы. В первом матче вся эта бригада способна остановить «Питтсбург».

Также предлагаю сделать ставку на гол «Нэшвилла» в первом периоде. Мотивация всё та же. Будут проблемы у хозяев со вкатом в игру. «Предаторз» в выездных матчах сразу же демонстрируют серьёзность своих намерений. Они забрасывали шайбы в первых периодах всех матчей, которые открывали серии.

Последняя ставочка на совместный тотал двух игроков — Джейка Гюнцеля и Виктора Арвидссона. Оба молодых игрока могут записать сезон себе в актив. И плей-офф они проводят на очень высоком уровне. Но в последних встречах их результативность упала. Наступила усталость, свежие эмоции трудно черпать. На мой взгляд, на двоих им не удастся набрать 2 очка в предстоящем матче.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 5500 фишек. В банке осталось 65 966.