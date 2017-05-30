Парижский зритель недолго будет наслаждаться игрой Таунсенд

Надаль стартует на «Ролан Гаррос» корректной победой над Пэром В рубрике «Теннисный БетОн» делаем серию прогнозов на матчи «Ролан Гаррос», которые состоятся 29 мая.

Главная ставка дня 29 мая не сыграла. Бенуа Пэр оказался неспособен оказать хоть какое-то сопротивление Рафаэлю Надалю. Когда во втором сете француз повёл 3:1 с брейком, появилась небольшая надежда, что фора в +9,5 гейма всё же устоит. Но испанец тут же пресёк бунт на корабле и завершил дело разгромом.

В матче Елена Янкович — Рихел Хогенкамп мы недооценили голландку. Ожидалось, что она будет играть с более опытной и именитой сербкой на равных и пробьёт тотал. На деле же оказалось, что Янкович совсем плоха. В результате до пробития тотала не хватило одного гейма именно от сербской теннисистки.

Но зато этого самого гейма хватило, чтобы Кирин Лемуан удержала фору в +5,5 в матче с Катрин Беллис. Прогноз на то, что голландская спортсменка не будет девочкой для битья, в целом оказался верен. Лемуан сумела выиграть второй сет. Но в третьем начала валиться и уступала 0:5. Но в последний момент сумела размочить счёт и спасла нашу ставку — 6:3, 3:6, 6:1. В общем, нужно было ставить на тотал больше, и к концу второго сета все вопросы были бы сняты.

Ну и наша гордость — прогноз на встречу Миша Зверев — Стефано Наполитано. Как показал матч, расчёт на то, что возрастной немец, играющий уже полторы недели без перерыва, устал, сыграла на все сто. Зверев взял первый сет, повёл с брейком во втором. А затем силы покинули Михаила. И более молодой и свежий Наполитано перетянул победу на свою сторону. И тем самым обеспечил проход ставки с коэффициентом 3.86. Заодно теннисисты пробили и тотал.

Итоговый счёт по сыгравшим ставкам дня — 3-2 в нашу пользу. И 930 фишек отправляются в банк. В котором сейчас 111 007 фишек. Ещё 3000 поставлено на долгосрочные прогнозы. Продолжаем.

Анастасия Севастова — Анника Бек

Ставка: победа Бек с форой (+1,5) по сетам за 1.95 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 950 фишек).

На этот раз начнём с дам. Анастасия Севастова удачно перезапустила карьеру и сейчас демонстрирует свои лучшие результаты. Латвийская теннисистка в мае дебютировала уже в топ-20. 23-летняя немка Анника Бек выступает скромнее. А нынешний грунтовый сезон и вовсе проваливает.

Но не такая здесь разница в классе, на мой взгляд, чтобы давать на победу Бек три с половиной. Во-первых, лучшим результатом Севастовой на «Ролан Гаррос» является второй круг. А во-вторых, по личным встречам в этой паре Бек ведёт со счётом 2:0. Причём оба матча были на грунте, а последний в 2016 году. Более того, Севастова в этих встречах в общей сложности выиграла всего шесть геймов.

Полагаю, способна Анника вновь успешно сыграть с Анастасией. Но с учётом текущей формы спортсменок предпочту более аккуратный вариант — выигранный сет от Бек за 1.95.

Тэйлор Таунсенд — Мию Като

Ставка: победа Като в матче за 2.31 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1310 фишек).

Продолжаем путешествие по женской сетке. Фактурная американка Тэйлор Таунсенд в первом круге сыграет с японкой Мию Като.

Из всех турниров «Большого шлема» Таунсенд на «Ролан Гаррос» имеет лучший результат — три года назад теннисистка добралась здесь до третьего круга. Притом что на других мэйджорах вылетает на старте турнира.

Что касается Като, то она бодро прошлась по квалификации, отдав соперницам в трёх матчах всего одну партию. Как следствие — японка уже успела войти в турнир, прочувствовать корты, адаптироваться. А это поважнее, чем преимущество Таунсенд на 100 с лишним строчек в рейтинге.

В этой паре шансы соперниц считаю минимум равными. Даже с небольшим перевесом в пользу Като. А это значит, что поставить на её победу с коэффициентом 2.31 будет потенциально выгодным решением.

Карен Хачанов — Николас Джарри

Ставка: победа Джарри с форой (+2,5) по сетам за 1.74 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1110 фишек).

Теперь о турнире мужчин. Карену Хачанову повезло со стартовым соперником. Учитывая рейтинг россиянина, он вполне мог бы сыграть, допустим, с Надалем. Но сыграет с Николасом Джарри из Чили. 21-летний теннисист не очень похож на латиноамериканца. Если быть точнее — совсем не похож. Но родился в столице Чили. Соответственно, как и большинство представителей тенниса Южной Америки, уверенно чувствует себя на грунте.

Свои умения Джарри уже продемонстрировал в квалификации, успешно преодолев отбор в основную сетку. По классу и опыту Хачанов своего оппонента превосходит. И если не расслабится, должен выходить в следующий раунд. Но вот в этом-то и таится подвох.

При всех своих дарованиях Карен отличается нестабильностью. Непросто ему сохранять концентрацию даже в двухсетовых поединках. Тут же собранным нужно быть целых три партии. Полагаю, в какой-то момент Хачанов даст слабину, чем воспользуется Джарри, который, как мы уже говорили, тоже умеет играть в теннис. Партия от чилийца за 1.74 смотрится очень привлекательно.

Кайл Эдмунд — Гастау Элиаш

Ставка: тотал матча больше 3,5 сета за 1,60 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек).

И ещё одна от аутсайдера. Британец Кайл Эдмунд никогда мастером игры на грунте не слыл. Что подтверждается и результатами — в нынешнем сезоне на этом покрытии теннисист дальше второго круга на турнирах не заходил.

26-летний португалец Гастау Элиаш звёзд с неба не хватает, но, как и положено представителю его страны, на грунте особо старателен. И, например, на недавнем турнире в Лионе, где выступал и Эдмунд, Элиаш прошёл на один раунд дальше. В двух сетах обыграв, между прочим, самого Дель Потро.

Полагаю, здесь нас ждёт «заруба», которая может затянуться и на все пять партий. Возьмём тотал по сетам больше 3,5 за 1.60.

Итого: сделано четыре ставки на сумму 5500 фишек. В банке осталось 105 507 фишек.