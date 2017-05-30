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Прогнозы на «Ролан Гаррос». Робредо — Димитров, Мугуруса — Контавейт
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

Карлович и Себальос снимут новый блокбастер на кортах «Ролан Гаррос»

Четвёртый день «Ролан Гаррос»-2017 встречаем свежими ставками. Анализируем матчи Карлович — Себальос, Мугуруса — Контавейт.
30 мая 2017, вторник. 23:30. Ставки

Надо признать, предпоследний день весны оказался неудачным для «Теннисного БетОна» — всего один успех при трёх неудачах. Разбираемся, почему же так получилось. Самая крупная ставка была сделана на тотал сетов в противостоянии британца Эдмунда и португальца Элиаша. К сожалению для нас, Кайл провёл матч максимально собранно и не стал делиться с соперником даже одной партией. Элиаш продемонстрировал беззубость, и даже в третьем сете, когда Эдмунд чуть сбавил обороты и начал уступать 1:3, португалец позволил оппоненту вернуться.

Парижский зритель недолго будет наслаждаться игрой Таунсенд
На «Ролан Гаррос» продолжаются матчи первого круга. В рубрике «Теннисный БетОн» прогнозируем исходы встреч 30 мая.

Японка Мию Като вихрем прошлась по квалификации, и, насколько я знаю, многие надеялись на её успех сегодня, недаром коэффициент стремительно падал. На деле же она оказалась не готова к игре с Таунсенд, которая постоянно создавала давление и очень неприятно закручивала мяч с форхенда. Высокий отскок ломал всю игру низкорослой японке. Борьба была только в первой партии, но при счёте 4:5 Като не реализовала тройной брейк-поинт, после чего не выиграла ни гейма.

Анастасия Севастова в нынешнем сезоне возвращает долги. Не смущают девушку из Латвии результаты личных встреч в прошлые годы, она выигрывает, не обращая внимания на этот аспект. Вот и Аннику Бек Севастова довольно быстро отправила отдыхать, не отдав ни сета.

Порадовал только Карен Хачанов, причём полностью. Он выиграл матч у чилийца Николаса Жарри, хотя последнего горячо поддерживали соотечественники, но позволил сопернику урвать сет. Таким образом, прошла фора на южноамериканца — (+2,5) партии.

Констатируем минус для рубрики. По итогам дня в нашем банке 108 117 фишек.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
31 мая 2017 года, среда. 13:30 МСК
Иво
Карлович
Орасио
Себальос

Ставка: тотал геймов больше 42,5 за 1.75 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1500 фишек).

Иво Карлович и Орасио Себальос на австралийском чемпионате в этом сезоне выдали матч, который многим запомнился. Теннисисты сыграли пять сетов, решающий же закончился со счётом 22:20 в пользу хорвата. Теперь уже фаворит аргентинец, который наконец-то закончил выдавать очень странные матчи на мелких турнирах и включился в настоящую теннисную жизнь. Действительно, здорово сейчас выглядит Себальос. В ряде турниров он проходил далеко, в паре с Хулио Перальтой даже выигрывал соревнования, а во вторник выбил одних из фаворитов «Ролан Гаррос» — Марка и Фелисиано Лопеса, которые год назад взяли титул, и как — 6:2, 6:3!

Но с пушкой Карловича бороться не так легко. Молодой и талантливый Стефанос Циципас так и не сумел взять хотя бы партию у Иво. Себальос более опытный боец, ключи к подаче хорвата на грунте он подберёт, но поставить брейки на поток вряд ли сможет. На мой взгляд, в этом матче будет как минимум 4 плотных сета, а то и все пять, как в Мельбурне.

Предположу, что теннисисты сыграют больше 42,5 гейма.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
31 мая 2017 года, среда. 15:00 МСК
Марко
Трунгеллити
Гильермо
Гарсия-Лопес

Ставка: победа Гарсии-Лопеса с форой по сетам (-1,5) за 1.91 (см. все коэффициенты на матч )

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1365 фишек)

Аргентинец Марко Трунгеллити выиграл матч первого круга у Кентена Алиса, уступив две стартовые партии. Но затем француз расслабился и уступил третий сет. Дело дошло до решающего, в котором хозяин кортов потянул пах и уже не смог сопротивляться. Но сил Трунгеллити потратил воз и ещё несколько не совсем уж маленьких тележек.

Гарсию-Лопеса заранее списывали ещё перед стартом поединка с Жилем Мюллером. Невнятно, невзрачно — так можно было бы охарактеризовать сезон испанца до встречи с люксембуржцем. Но опытнейший Гильермо нашёл в себе силы собраться и выиграл в четырёх сетах, причём в двух последних просто громил оппонента — 6:2, 6:2.

Думаю, Гарсия-Лопес очень близок к своему истинному уровню тенниса, а он гораздо выше, чем у Трунгеллити, который обычно перемещается по «челленджерам», да и усталость после баталии с Алисом должна сказаться. На мой взгляд, испанец в этой встрече отдаст максимум сет.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
31 мая 2017 года, среда. 13:30 МСК
Томми
Робредо
Григор
Димитров

Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 1.9 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек)

Ветеранская сетка у Григора Димитрова на старте «Ролан Гаррос»: сначала Стефан Робер, теперь вот Томми Робредо. Но испанец не так прост. Пусть на подводящих турнирах он и не выглядел королём, но несколько интересных побед одержал. К слову, того же Димитрова в Марракеше поставил на колени — 6:4, 1:6, 6:1.

Можно вспомнить, что болгарин никогда не проходил дальше 3-го круга в Париже, четырежды вылетал в первом же матче. Томми же пять раз играл в четвертьфинале. Да, карьера испанца близится к завершению, однако в матче с Дэном Эвансом он показал, что готов ещё немного попылить. В личных встречах преимущество на стороне Томми — 3:1. Склоняюсь к тому, что матч продлится минимум 4 партии.

Ролан Гаррос 2017. 2-й круг
31 мая 2017 года, среда. 13:30 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Анетт
Контавейт

Ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.55 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1550 фишек)

Мугуруса продолжает защищать свой титул, завоёванный год назад. Один шаг уже сделан, позади осталась Франческа Скьявоне, побеждавшая на кортах «Ролан Гаррос» в своё время. И теперь на пути испанки девушка из Эстонии Анетт Контавейт, которую можно назвать одним из открытий сезона. Конечно, о ней и раньше говорили, но стабильность не была ей присуща. Сейчас же Контавейт проходит довольно далеко практически на любых покрытиях. Посмотрим на неё ещё и на траве.

Лично меня Мугуруса не убедила в том, что способна разгромить Контавейт. Она достаточно много ошибалась в игре со Скьявоне. Итальянка неожиданно много дарила. Эстонка к этой битве должна быть готова. Не так давно она победила Мугурусу в Штутгарте в трёх партиях. Предполагаю, что и сейчас будет выбран лимит сетов. Но раз за «тотал больше 22,5 гейма» дают коэффициент более значимый, чем за «тотал больше 2,5 сета», то стоит воспользоваться подобным предложением.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 102 117.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Гарбинье Мугуруса Григор Димитров Иво Карлович Томми Робредо Бесплатные прогнозы Ролан Гаррос
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