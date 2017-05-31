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Кубок Стэнли. Прогноз на матчи «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Финал Кубка Стэнли: Ринне вспомнит, что он лучший вратарь плей-офф

Вторая встреча в финале Кубка Стэнли состоится в среду за океаном. Ищем интересные ставочные варианты на матч «Питтсбург» — «Нэшвилл».
31 мая 2017, среда. 21:15. Ставки

Не могу сказать, что стартовые ставки на первый финальный матч Кубка Стэнли получились удачными. Но, несмотря на то что сыграли в минус, сложно себя в чём-то обвинить. Да, ставки на «Нэшвилл» не доехали: не зашла победа в матче и гол в первом периоде, но, полагаю, те, кто наблюдал за матчем, согласятся, что вину за наши поражения можно возложить на бригаду судей. При счёте 0:0 в первой 20-минутке арбитры нашли основания, чтобы отменить гол «Предаторз» из-за офсайда. Заокеанские комментаторы, мягко говоря, были удивлены. Момент спорный. Но в США во всех лигах существует практика, согласно которой отмена первоначального решения происходит только при наличии железных доказательств ошибки. Судьи наступили на горло собственной песне. И таким образом вышло, что мы не досчитались выигрыша по ставке «гол „Нэшвилла“ в первом периоде. Думаю, если бы гости повели, то „пингвинам“ было бы крайне сложно отыграться.

Зато ставка на «низ» в совместном тотале Джейка Гюнцеля и Виктора Арвидссона зашла довольно уверенно. Американец стал автором победной шайбы, но это было единственным результативным действием для этой парочки.

На данный момент в нашем банке 69 146 фишек при стартовых 50 000.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 2-й матч
01 июня 2017, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

Ставки: тотал шайб меньше 5,5 за 1.75, совместный тотал Джейка Гюнцеля и Пи Кей Суббэна меньше 1,5 очка за 1,99 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 1500 фишек (возможная прибыль — 1125 фишек), 1000 фишек (возможная прибыль — 990 фишек).

В стартовой встрече один из претендентов на звание лучшего игрока плей-офф Пекка Ринне сыграл не лучшим образом. Четыре шайбы он пропустил с 11 бросков. Мягко говоря, это плачевный результат. Наверное, и на него повлияла ситуация с отменённой шайбой «Нэшвилла», к тому же «Пингвинз» открыли счёт, играя 5 на 3, да и снаряд после броска Малкина буквально заполз за ленточку ворот «Предаторз».

Предполагаю, что вторая встреча финала будет уже далеко не такой открытой. «Нэшвилл» крепок духом. Очевидно, что в игровом плане нашлась замена Джохансену. Сиссонс просто превосходен. «Хищникам» нужно играть в свой хоккей, который основан на организации, качественных действиях в обороне. Всё-таки продолжают утверждать, что ребят из Теннесси серьёзно прибил эпизод с их отменённым голом в середине первого периода стартового противостояния. Разочарование, да и злость, вылившаяся в глупое удаление Нила, заставили «Нэшвилл» играть не в свой хоккей. Да, можно делать упор на том, что команда Лавиолетта отыгралась с 0:3. Но всё-таки в том матче «Предаторз» не вели. А когда «Нэшвилл» лидирует, у соперника совсем мало шансов на возвращение в матч.

Думаю, что второй матч будет далеко не таким результативным, как первый. «Нэшвилл» будет предельно аккуратен. А у «Питтсбурга» может всё же наступить похмелье, которое частично связано с успехом в седьмой встрече с «Оттавой». Как мне кажется, ставка на «тотал меньше 5,5 шайбы» должна достаточно уверенно проходить. Как-то не верится, что «Нэшвилл» снова будет вовлечён в перестрелку. Это не его игра.

Ну и снова сыграю на «низ» в совместном тотале. Снова в роли жертвы отбираю Джейка Гюнцеля. На этот раз он будет в дуэте с защитником «Предаторз» Пи Кей Суббэном. Канадец не так много времени проводит в большинстве. Основная опция для Лавиолетта — это Йози. Гюнцелю доверяют уже не так много времени, как на предыдущих стадиях, тем более в строй вернулся Хёрнквист. Так что высокой результативности от названного дуэта ждать тяжело.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 2500 фишек. В банке осталось 66 646.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Бесплатные прогнозы Кубок Стэнли НХЛ
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