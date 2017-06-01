Маррею придётся попотеть, чтобы пройти Клижана

Карлович и Себальос снимут новый блокбастер на кортах «Ролан Гаррос» Четвёртый день «Ролан Гаррос»-2017 встречаем свежими ставками. Анализируем матчи Карлович — Себальос, Мугуруса — Контавейт.

Два из четырёх по итогам вчерашнего дня. Иво Карлович проиграл Орасио Себальосу два тай-брейка, расстроился и в итоге уступил всухую, «похоронив» нашу ставку на тотал больше 42,5 гейма. Не оправдал надежд и ветеран Томми Робредо. Григор Димитров выдал очередной классный матчи и не позволил испанцу выиграть хотя бы одну партию.

Зато не подвёл другой теннисист из Испании. Гильермо Гарсия-Лопес перевыполнил план, победив Марко Трунгеллити со счётом 3:0 по сетам, чего с лихвой хватило для пробития форы в "-1,5" партии. Порадовали и Гарбинье Мугуруса с Анетт Контавейт. Девушки провели на корте более двух часов, уже к середине встречи преодолев отметку в 22,5 гейма. Но размер ставок сыграл не в нашу пользу, а потому у рубрики снова минус в размере 585 фишек.

Небольшие потери и по итогам долгосрочных прогнозов, исход которых стал известен уже к середине второго круга. Александр Зверев выбыл уже на старте турнира, тем самым обеспечив проход ставки на то, что Стэн Вавринка пройдёт в турнире дальше. А вот прошлогодняя полуфиналистка Кики Бертенс подвела. Теннисистка из Нидерландов во втором круге уступила молодой американке Катрин Беллис. В то время как ещё одна американка Винус Уильямс без проблем преодолела барьер второго круга. В результате и по долгосрочным у нас минус в 270 фишек.

Итого в банке 107 262 фишек.

Ставка: тотал матча больше 32,5 гейма за 2.13 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1695 фишек).

Начнём сегодняшний выпуск с прогноза на матч первой ракетки ATP. Энди Маррей продолжает свой неубедительный сезон. На старте «Ролан Гаррос» британец крайне невнятно начал встречу против Андрея Кузнецова. Россиянин сделал четыре брейка, выиграл второй сет, в то время как Энди сыпал ошибками, сопровождавшимися тем не менее улыбкой. В итоге разница в классе сказалась, но болельщикам Маррея после такой победы спокойнее не стало.

Полагаю, что Мартин Клижан вполне способен выступить не хуже Кузнецова. Словак неплох на грунте, имеет в активе несколько победных турниров на данном покрытии. А в единственном своём матче против Маррея, состоявшемся в 2016 году на харде Вены, оказал достойное сопротивление, выиграв один из сетов. Должен навязать борьбу Клижан и в сегодняшней встрече. И либо затянуть пару сетов, либо же и вовсе взять минимум одну партию. А потому остановлюсь здесь на варианте с тоталом больше 32,5 гейма за 2.13.

Ставка: фора Мартич по сетам "+1,5" за 1.93 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль 1395 фишек).

Переходим к женскому одиночному турниру. Американка Мэдисон Кис при всём своём недюжинном потенциале никак не может раскрыться по-настоящему. Мешают травмы. В нынешнем сезоне Мэдисон лишь на одном турнире сумела выиграть два матча. А на грунте неизменно вылетала в первом круге. С такими результатами выход во второй круг «Ролан Гаррос» спортсменка уже может считать успешным выступлением.

26-летняя хорватка Петра Мартич неплохо начинала карьеру, пять-шесть лет назад входила в топ-50 рейтинга, но сейчас откатилась в четвёртую сотню. Но при этом теннисистка весьма хороша на грунте. В частности, в нынешнем сезоне. Накануне «Ролан Гаррос» Мартич выиграла турнир ITF на данном покрытии, а на самом мэйджоре сначала прошла квалификацию, а в первом круге уверенно разобралась с Катериной Бондаренко.

Полагаю, есть все шансы у Петры навязать борьбу Кис. Легко американке не будет — это точно. И её уверенная победа над Эшли Барти в первом круге не должна вводить в заблуждение. Австралийку сложно назвать грозной силой на грунте.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 104 262.