Роналду или Буффон. Кто поцелует кубок Лиги чемпионов?

Финал Лиги чемпионов, Кубок конфедераций, завершение сезонов в НБА и НХЛ — в анонсе событий для ставок в июне.

Лига Чемпионов

3 июня состоится главный матч клубного футбола Европы – финал Лиги чемпионов. «Ювентус» и мадридский «Реал» разыграют кубок на стадионе «Миллениум» в городе Кардифф (Уэльс). Это будет шестой раз, когда туринцы и «сливочные» встретятся в финале Лиги чемпионов.

«Ювентус» громит каталонскую «Барсу» со счётом 3:0 по сумме двух встреч в четвертьфинале турнира. В следующей стадии соперником туринцев становится «Монако». И подопечные Массимилиано Аллегри снова имеют преимущество в три гола по сумме двух встреч (4:1).

Путь подопечных Зинедина Зидана в плей-офф не менее удивителен. В четвертьфинале была Бавария». Видаль на «Альянц-Арене» открывает счёт в первой встрече, а волевую победу «Реалу» дарит дубль Криштиану. В ответном матче нападающий «сливочных» делает хет-трик, Левандовски забивает с пенальти, а Рамос дарит «Баварии» автогол. По сумме двух встреч счёт 6:3.

Полуфинал еврокубка. Мадридское дерби «Реал» — «Атлетико». И здесь Криштиану оказался щедр на голы: хет-трик в первой встрече команд и победа «сливочных» со счётом 3:0. В ответном матче парни Зидана уступили (1:2), но запаса хватило для выхода в финал.

В финале «Реал» выступаем небольшим фаворитом согласно котировкам. На победу мадридцев в основное время матча предлагается ставить за 2.78. Победа «Ювентуса» котируется за 2.87. Ничья по итогам девяноста минут матча менее вероятна — 3.16 (см. все коэффициенты на матч).

Букмекеры оценили и вероятность команд обладать заветным призом. Если турнир выиграет «Реал» (1.93), то станет первым в эпоху Лиги чемпионов клубом, который дважды подряд становится обладателем главного трофея. А капитан «сливочных» Роналду станет четырёхкратным победителем еврокубка и повторит рекорд Кларенса Зеефорда.

В случае итогового триумфа «Ювентуса» за 1.93, чёрно-белые станут девятым клубом, который сделает требл или «золотой хет-трик», что означает победу в трёх чемпионатах. В сезоне 2016/17 туринский клуб уже выиграл Кубок и чемпионат Италии. Установит очередной рекорд в случае победы «Ювентуса» и Джанлуиджи Буффон. Легендарный голкипер станет самым возрастным игроком, который заполучил трофей.

Самым вероятным автором забитого мяча в финале букмекеры ожидаемо считают форварда «Реала» Роналду (2.22). На то, что Гонсало Игуан забьёт своей бывшей команде можно поставить за 2.51. Гол Альваро Мораты «стоит» 3.00, Паоло Дибалы — 3.38.

Криштиану первым забил сто мячей в Лиге чемпионов и поделился своими чувствами на официальном сайте УЕФА: «Я стремился к этому рекорду. Всегда верил, что стану первым, кто достигнет отметки в сто мячей в Лиге чемпионов. И я сделал это. Эту цель я ставил себе перед началом сезона и благодарю бога, что достиг её.

Понимаю, что мои прошлые футбольные достижения и те, что ещё впереди, надолго останутся в истории. Я не случайно установил так много рекордов. Я не одержим рекордами, но мне нравится их улучшать. Они и существуют для того, чтобы их бить. Это мотивирует меня тренироваться и играть еще лучше. Моя философия — постоянная работа над собой, чтобы играть на максимально высоком уровне».

Португалец сейчас ведёт заочную борьбу с Месси за звание главного бомбардира турнира. Чтобы обойти аргентинца, Криштиану нужно забить в финале хотя бы один гол. На то, что Месси останется главным голеадором нынешней Лиги чемпионов можно поставить за 1.44. На Роналду же можно поставить за 2.80. Чуть выше, чем на его же гол в основное время финального матча.

Кубок Конфедераций

С 17 июня стартует Кубок Конфедераций. Россия впервые стала страной-хозяйкой крупного футбольного турнира. Хороший шанс для нашей сборной удачно выступить, подняться в рейтинге УЕФА и возродить любовь и веру болельщиков.

В Кубке конфедераций примут участие победители шести континентальных чемпионатов: Евро-2016, Кубка Америки, Азии, ОФК и КОНКАКАФ. Так же в турнире примет участие действующий чемпион мира и Россия на правах принимающей стороны. Команда Станислава Черчесова сыграет на групповом этапе со сборными Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В группу Б попали сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии. С календарём предстоящих матчей можно ознакомиться по ссылке.

Главным претендентом на победу в турнире букмекеры считают сборную Германии. Трофей для Бундесманшафт котируется за 2.90. Победа Португалии, по мнению аналитиков, «стоит» 3.48. Замыкает тройку потенциальных триумфаторов действующий победитель кубка Америки сборная Чили (4.46). На Россию и Мексику эксперты выдали в линию коэффициенты по 11.00 на каждую.

Я стремился к этому рекорду. Всегда верил, что стану первым, кто достигнет отметки в сто мячей в Лиге чемпионов. И я сделал это. Эту цель я ставил себе перед началом сезона и благодарю бога, что достиг её.

Откроется Кубок конфедераций матчем Россия — Новая Зеландия на многострадальной арене «Крестовский» в Санкт-Петербурге. Сборные встретятся впервые в истории.

По мнению букмекеров сборная России выступает явным фаворитом, её победа в матче оценивается коэффициентом 1.37. Ничья котируется за 5.45, а победа Новой Зеландии – за 8.90. В рейтинге УЕФА Россия занимает 63-е место, в то время как Новая Зеландия расположилась на 112-м. Если исходить из этих показателей, то поражение российской команды будет позором.

Второй свой матч на турнире подопечные Станислава Черчесова проведут с действующими чемпионами Европы сборной Португалии. В отличии от Новой Зеландии и России, команда под предводительством Сантуша Фернанду расположилась на восьмой строчке мирового рейтинга. В данной встрече российская команда аутсайдер с коэффициентом 3.48 на победу. Менее вероятна ничья за 3.60. Португалия станет победителем в матче за 2.07.Сборные встречались в последний раз в товарищеском матче, где Россия выиграла с минимальным счётом 1:0. Все остальные игры закончились либо вничью, либо победой сборной Португалии.

ЧМ-2018. Отборочный турнир

Пока Россия обкатывает состав сборной перед чемпионатом мира 2018 года, другие сборные участвуют в квалификации на главный мировой турнир.

В июне состоятся очередные матчи квалификации ЧМ-2018. 9 июня Швеция сыграет с Францией. Фаворит в матче сборная Франции (1.78). Ничья котируется за 3.64, а аутсайдером встречи стала сборная Швеции (5.25).

10 июня состоится британское дерби. Шотландия и Англия сыграют в Глазго. Букмекеры ждут победы от английской сборной, чья победа котируется за 1.73. Менее вероятна ничья (3.70), победа хозяев станет сенсацией (5.65).

Сборная России также проведёт официальные матчи до начала Кубка конфедераций. 5 июня лучшие российские футболисты сыграют с Венгрией в Будапеште. Шансы команд, по мнению букмекеров, приблизительно равны. Победа хозяев котируется за 2.87, победа России – за 2.64. На ничью можно поставить за 3.34 (см. все коэффициенты на матч).

А 9 июня россияне на «ВЭБ Арене» в Москве сыграют с национальной командой Чили. Здесь уже фаворитом считаются южноамериканцы. Победа чилийцев «стоит» 2.42, победа России – 2.99. Ничья – 3.30. Однако, всё ещё может измениться в зависимости от того, как футболисты Черчесова сыграют с венграми.

«Ролан Гаррос»

В эти дни в разгаре главный грунтовый теннисный турнир – «Ролан Гаррос». Главный претендент на победу в мужском одиночном разряде испанец Рафаэль Надаль продолжает успешный поход по сетке и уже одержал две победы. Трофей испанского теннисиста «стоит» 1.73. Чемпионство серба Новака Джоковича котируется уже за 5.45. А швейцарца Станислава Вавринки – за 8.80.

В женском одиночном разряде лучшие шансы на победу, согласно котировкам, у Симоны Халеп из Румынии (5.50). За 7.00 можно поставить на украинку Элину Свитолину. За 8.00 – на испанку Гарбинье Мугурусу.

Из отечественных теннисисток на мэйджор претендует Светлана Кузнецова за 11.00. Анастасия Павлюченкова впервые станет победителем «Ролан Гаррос» за 21.00. В остальных российских теннисисток эксперты верят ещё меньше – победа Дарьи Касаткиной оценивается коэффициентом 26.00, Елены Весниной — 67.00.

НБА

2 июня в главной баскетбольной лиге планеты стартует финальная серия плей-офф. «Голден Стейт Уорриорз», которому букмекеры прочили чемпионские перстни с самаого начала сезона, пока что уверенно идёт к своей цели. Шансы «озёрников» выиграть чемпионат котируются за 1.37. «Кливленд Кавальерс» в финальной серии считается явным аутсайдером. 3.94 на победу Леброна и компании.

Основными претендентами на звание MVP-2017 аналитики считают Кевина Дюранта (2.70), Леброна Джеймса (3.15) и Стефена Карри (3.20).

НХЛ

В Национальной хоккейной лиге финальная серия уже стартовала. Минувшей ночью Кросби и партнёры нанесли второе подряд поражение «Нэшвилл Предаторз». И теперь у аналитиков практически нет сомнений, что «пингвины» второй год подряд станут чемпионами. Победа «Питтсбург Пингвинз» по итогам финальной серии оценивается коэффициентом 1.15. На «хищников» можно поставить за 5.50.

Мировая лига по волейболу

В июне стартует самый престижный ежегодный коммерческий турнир мужских национальных волейбольных сборных. В мировой лиге Россия завоёвывала золото трижды. Стать чемпионом в четвёртый раз команда Сергея Шляпникова сможет за 6.50. Фаворит турнира — Бразилия с коэффициентом 1.90. Победа США котируется за 4.50, Италии — за 6.50, Франции – за 7.00.

Первый игровой уик-энд сборная России проведёт со сборной Аргентины. Отечественная команды явный фаворит в матче с коэффициентом 1.21. Аргентинский клуб «стоит» 4.32. По мнению букмекеров вероятно, что в матче будет более 3,5 сетов (1,76). С остальными играми мировой лиги по волейболу можно ознакомиться тут.

Формула-1

В разгаре сезон главной гоночной серии. И здесь мы наблюдаем смену фаворита. Теперь букмекеры полагают, что лучшие шансы на чемпионство имеет пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Шансы немца стать первым котируются за 1.75. На Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» можно поставить за 2.15.

В июне в Формуле-1 запланированы две гонки – Гран-при Канады и Азербайджана. В Монреале эксперты ждут победы от Хэмилтона. Шансы британского пилота выиграть заезд котируются за 2.15. За 2.25 предлагается ставить на Феттеля. Замыкает тройку потенциальных победителей Валттери Боттас (7.00). В случае, если Гран-при Канады покорится российскому пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту, сыграет ставка с коэффициентом 251.00.