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Григор Димитров
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Карреньо-Буста притормозит бравую поступь Димитрова

2 июня на «Ролан Гаррос» стартует третий круг в женских и мужских одиночных разрядах. Делаем прогнозы на несколько матчей пятницы.
2 июня 2017, пятница. 09:00. Ставки
Маррею придётся попотеть, чтобы пройти Клижана
В рубрике «Теннисный БетОн» поговорим о матчах второго круга «Ролан Гаррос»: Энди Маррей — Мартин Клижан и Петра Мартич — Мэдисон Кис.

По итогам четверга «Теннисный БетОн» поправил свои дела. Обе наши ставки прошли, причём с запасом.

В поединке Энди Маррея и Мартина Клижана ставка была сделана на тотал больше 32,5 гейма. Британец плохо начал матч, уступал в первом сете, под конец выравнял игру и добился тай-брейка. Но Клижан всё-таки оказался сильнее. Однако затем Энди сумел взять себя в руки и уверенно выиграл вторую партию — 6:2. После этого нам просто оставалось ждать, чтобы никто из теннисистов не снялся, потому как при любом исходе тотал пробивался. В итоге теннисисты сыграли в общей сложности 42 гейма, а дальше идёт лидер рейтинга ATP.

Во встрече Петры Мартич и Мэдисон Кис прогноз был сделан на выигранный сет в исполнении хорватской теннисистки. Петра неплохо начала матч, повела 2:0 в первом сете, но затем потерялась и уступила первую партию со счётом 3:6. К чести Мартич, она сумела не растеряться и продолжила гнуть свою линию во втором сете. Который в итоге и выиграла 6:3. Ну а на третью партию страдающая от постоянных травм и далёкая от оптимальных кондиций Кис просто не нашла сил. 6:1 в пользу теннисистки из Хорватии.

В итоге 3090 фишек отправляются в банк рубрики. И сейчас в нём их 110 352.

Ролан Гаррос 2017. 3-й круг
02 июня 2017 года, пятница. 12:00 МСК
Леся
Цуренко
Елена
Остапенко
1:6

Ставка: победа Остапенко 2:0 по сетам за 2.29 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1290 фишек).

Откроют третий круг женского одиночного разряда Елена Остапенко и Леся Цуренко. Готовящаяся 8 июня отметить 20-летие Остапенко прогрессирует. В частности, нынешний грунтовый сезон девушка проводит очень сильно. В Чарльстоне она дошла до финала. В Праге — до полуфинала. На «Ролан Гаррос» уже установила личный рекорд, дойдя до третьего круга.

Леся Цуренко, конечно, тоже молодец. Украинка на Открытом чемпионате Франции уверенно разобралась сначала с соотечественницей Катериной Козловой, а затем и с россиянкой Екатериной Макаровой. К слову, два матча подряд в ходе нынешнего грунтового сезона Цуренко выиграла впервые.

Но по игре Остапенко оставляет более сильное впечатление. В пользу ставки на уверенную победу латвийской теннисистки и статистика личных встреч. Совсем недавно девушки играли между собой в Праге. Тогда в двух сетах победу одержала Остапенко. Предположу, что и матч на «Ролан Гаррос» пройдёт по аналогичному сценарию.

Ролан Гаррос 2017. 3-й круг
02 июня 2017 года, пятница. 17:30 МСК
Каролина
Возняцки
Катрин
Беллис

Ставка: победа Беллис с форой "+1,5" по сетам за 1.90 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 900 фишек).

Вечером пятницы на корте имени Сюзанн Ленглен сыграют Каролина Возняцки и Катрин Беллис. 18-летняя американка на дебютном для себя «Ролан Гаррос» уже прошла два раунда, во втором круге обыграв прошлогоднюю полуфиналистку Кики Бертенс. А Каролина Возняцки впервые с 2012 года сумела дойти до третьего круга.

Отдельно хотелось бы поговорить об игре Беллис. В США на девушку возлагают большие надежды и ждут, что она не пойдёт по пути Один, Макхейл и других предшественниц, также ярко начинавших карьеру во взрослом теннисе, а затем скатившихся в разряд середняков. Катрин пока оправдывает ожидания. В прошлом году она получила «уайлд-кард» на US Open и сходу дошла до третьего круга. В основную сетку «Ролан Гаррос» Беллис также попала благодаря приглашению организаторов и вновь не подвела.

В нынешнем грунтовом сезоне американка уже собрала неплохую коллекцию скальпов: Бачински, Гаврилова, упомянутая Бертенс. Полагаю, имеет все шансы Катрин дать бой Возняцки, которая, как уже говорилось, исторически испытывает проблемы на Открытом чемпионате Франции. Опять же терять Беллис абсолютно нечего, в случае поражения никто вчерашнюю юниорку не упрекнёт. А это значит, что можно сыграть свободно и в свою силу. Не удивлюсь, если американка и вовсе пройдёт дальше. Но предложу более аккуратную ставку — на победу Катрин в одном из сетов.

Ролан Гаррос 2017. 3-й круг
02 июня 2017 года, пятница. 12:00 МСК
Пабло
Карреньо-Буста
Григор
Димитров
0:4

Ставка: победа Карреньо-Бусты за 2.39 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль 1390 фишек).

Судя по котировкам, аналитиков впечатлила игра Григора Димитрова в первых кругах нынешнего «Ролан Гаррос». В результате в матче с Пабло Карреньо-Бустой болгарин выставлен фаворитом. Позволю себе с этим не согласиться.

Да, победы Димитрова были впечталяющи по счёту. Но испанский ветеран Томми Робредо уже на сходе. А его французский коллега Стефан Робер и вовсе 37 лет отроду, да и ещё толком на топ-уровне никогда и не играл. Не стоит забывать и про «рекорд» болгарина. Лишь раз в карьере Григору удалось добраться до третьего круга «Ролан Гаррос».

Соперников уровня Карреньо-Бусты у Димитрова в Париже ещё не было. Испанец, что называется, в самом расцвете сил. В 2017 году подтвердил свою грунтовую квалификацию, выиграв турнир в Эшториле. Выиграл Пабло и последний матч у Димитрова. Было это год назад на глине Мадрида.

Я бы оценил шансы в этой паре как равные. А если на победу Карреньо-Бусты дают коэффициент сильно выше двойки — попробую этим воспользоваться.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 107 352 фишки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Григор Димитров Елена Остапенко Каролина Возняцки Леся Цуренко Пабло Карреньо-Буста Бесплатные прогнозы Ролан Гаррос
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