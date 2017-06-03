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Джанлуиджи Буффон
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, Буффон подтвердит своё величие

Свежий выпуск «Футбольных фишек» целиком посвящён финальному матчу Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».
3 июня 2017, суббота. 15:30. Ставки
Кубковые финалы: «Челси» оформит дубль, «Барса» повозится с «Алавесом»
27 мая — день кубковых финалов по всей Европе. В ставочной рубрике разбираем три матча. Посетим Англию, Германию и Испанию.

Для начала подведём итоги. Если кто забыл, коллега Служаков продемонстрировал мастер-класс и выбил четыре из пяти в финалах европейских кубков.

Во встрече «Айнтрахта» и дортмундской «Боруссии» было сделано две ставки: минимум три предупреждения для «Айнтрахта» и победа дортмундцев при условии, что отличиться сумеют обе команды. Команда из Франкфурта-на-Майне получила третью жёлтую карточку на 69-й минуте матча, а «Боруссия» победила со счётом 2:1.

На финал Кубка Испании также было дано два прогноза. Предполагалось, что «Барселона» не сумеет забить гол до 28-й минуты матча включительно, а также выиграет гонку до семи угловых. И здесь случилось два попадания из двух.

Пента-трик сорвался лишь по вине «Челси». Чемпион Англии уступил в финале Кубка «Арсеналу».

Тем не менее банк рубрики существенно увеличился и теперь в нём 79 460 фишек.

Лига чемпионов. Финал
03 июня 2017, суббота. 21:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Реал Мадрид
Мадрид, Испания

Ставка: «Ювентус» выиграет турнир за 1.90 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1350 фишек).

Сегодня нас ждёт финал Лиги чемпионов. Относительно победителя турнира не вижу смысла пускаться в долгие рассуждения. Отдаю предпочтение «Ювентусу». И совсем не из-за повсеместно упоминаемой тенденции, что Лигу чемпионов никто дважды подряд не выигрывает.

Преимущество «Ювентуса», на мой взгляд, будет в другом. В цельности игры этого клуба, в налаженных командных взаимодействиях. Вспомним, как туринцы проходили, проходили более чем уверенно, по сетке плей-офф. Ни в одном из матчей они не дали сопернику и шанса усомниться в своём превосходстве, но, что более важно, нельзя сказать, что команду тащил один человек или два. Игуаин забивает, несмотря на лишний вес, Буффон всё также прекрасен, прогрессирует Дибала, заново раскрылся Куадрадо, Манджукич проявляет себя как универсал, Дани Алвес заставляет боссов «Барсы» кусать локти. Но убери кого-то из них, развалится «Ювентус»? Не думаю.

У «Реала» ситуация иная. В плей-офф оживился Роналду, который начал поставлять голы в промышленных масштабах. Во многом из-за всплеска в игре португальца мадридцам удалось сломить сопротивление «Атлетико» и особенно «Баварии». Но если вдруг не пойдёт игра у Криштиану либо сумеют взять его в тиски поднаторевшие в обороне футболисты итальянского клуба? Будут проблемы у команды Зидана? Будут, причём немалые.

При равных котировках, на мой взгляд, имеет смысл взять победу «Ювентуса» в турнире.

Ставка: победа «Реала» по количеству ударов в створ ворот в основное время матча за 1.76 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1520 фишек).

И статистическая ставка напоследок. В нынешней Лиге чемпионов «Реал» по сравнению с «Ювентусом» в среднем за матч бьёт в створ на два с лишним раза.

Также в пользу прогноза на победу мадридцев по этому показателю и ожидаемый ход встречи. Полагаю, «Юве» на старте может попробовать сыграть от обороны, вытянуть на себя соперника, чтобы получить возможность контратаковать. Также не исключаю, что туринцы первыми сумеют отличиться в матче. Что поспособствует проходу ставки на победу «Реала» по количеству ударов в створ.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 75 960 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Реал Мадрид Ювентус Бесплатные прогнозы Лига чемпионов — Футбол
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