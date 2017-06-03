Гризманн и Мостовой ставят на «Юве», Слуцкий и Сальгадо — против

3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе «Ювентус» и мадридский «Реал» определят победителя Лиги чемпионов — 2016/17.

Предлагаем вашему вниманию подборку прогнозов экспертов на эту встречу.

Победа «Ювентуса»

В основное время матча — коэффициент 2.98. В турнире — 1.90 (см. все коэффициенты на матч).

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой:

— Буду болеть за «Ювентус» и думаю, туринцы имеют возможность диктовать свою игру. Понятно, что им необходимо будет закрыть скоростные фланги «Реала», попытаться остановить Криштиану Роналду, который даже в 32 года остаётся одним из величайших футболистов мира. Но ответственность финального матча будет давить на всех игроков, они будут действовать осторожнее, чем обычно. И это как раз на руку «Ювентусу», который привык строить игру от обороны, прессинговать соперника и молниеносно развивать ответные атаки.

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн:

— С самого начала сезона «Ювентус» во главе с Буффоном был очень силён. Туринцы победят в финале со счётом 2:1.

Помощник главного тренера сборной Нидерландов Руд Гуллит:

— В прошлом году я хорошо справился с прогнозом на финальный матч Лиги чемпионов, поэтому меня снова попросили это сделать. Мой прогноз: «Ювентус» победит со счётом 2:1. Я даже подпишусь под этим.

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф:

— Думаю, «Ювентус» является фаворитом матча, потому что команда выглядит очень цельно. Криштиану Роналду, безусловно, может быть крайне опасным, но надёжная оборона «Ювентуса», на мой взгляд, делает его фаворитом. Я даже скажу, что матч закончится со счётом 2:1. В Кардиффе меня не будет. Я буду смотреть игру дома, на диване. Скорее всего, под хороший сэндвич с салями и красное вино.

Прогноз «Чемпионата»:

«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, Буффон подтвердит своё величие Свежий выпуск «Футбольных фишек» целиком посвящён финальному матчу Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».

Победа «Реала»

В основное время матча — коэффициент 2.71. В турнире — 1.96.

Экс-главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий:

— Если прогнозировать результат, избегая эмоций, то по ряду причин — в чисто игровом плане, с точки зрения опыта состава и наличия звёзд, способных перевернуть подобный матч, — небольшое преимущество есть у «Реала». Поэтому возможны две опции. Первая — ничья в основное время, условно 1:1. Просто представьте, как было бы чудесно: дело доходит до серии пенальти и решающий удар отражает Буффон! Вратарь заслужил бы такую красивую развязку, вот только в футболе ты далеко не всегда получаешь то, чего заслуживаешь… Второй вариант – победа «Реала», к примеру 1:0. Если я должен выбрать какой-то один прогноз, тогда ставлю на это.

Бывший защитник мадридского «Реала» Мичель Сальгадо:

— Счёт 2:1 в пользу «Реала» — мой прогноз на финальный матч Лиги чемпионов. Игра будет очень упорной и трудной, но, думаю, что в конце концов победит «Реал» и станет первой командой в истории, которая выиграла этот турнир два раза подряд.

БОНУС. Прогноз бывшего игрока «Бирмингема», «Блэкберна», «Лестер Сити» и сборной Уэльса Робби Сэвиджа:

— У Криштиану Роналду уже 103 гола в Лиге чемпионов. Португалец с наступлением решающих матчей турнира превратился в зверя — досталось и «Баварии», и «Атлетико». У «Юве» шикарнейшая оборона, которая не позволит мадридцам создать много моментов, но такому Криштиану хватит и 1-2 шансов. Если любите рисковать, можно попробовать поставить на гол Роналду.