Финал Кубка Стэнли: Суббэн заведёт «хищников» на первую победу

Третья встреча в финале Кубка Стэнли состоится в субботу за океаном. Серия переехала в Теннесси, где «Нэшвилл» должен наконец победить.

Ох уж этот Джейк Гюнцель! Что же он творит?! Две победные шайбы в двух стартовых матчах финала Кубка Стэнли. Ничего себе новичок. И если в первом матче его усилий не хватило, чтобы обрушить нашу ставку, то во втором он отметился дублем и закрыл путь к хорошим барышам. Пи Кэй Суббэн, как я и думал, промолчал, но Гюнцель отпахал за двоих.

Радует, что основная ставка на «тотал меньше 5,5 шайбы» прошла, что позволило забросить несколько фишек в копилку по итогам второй встречи финала.

На данный момент в нашем банке 69 271 фишка при стартовых 50 000.

«Нэшвилл Предаторз» — «Питтсбург Пингвинз»

Ставки: победа «Нэшвилл Предаторз» с учётом ОТ за 1.71, тотал штрафных минут Евгения Малкина больше 0,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч), индивидуальный тотал Пи Кей Суббэна больше 0,5 очка за 2.08 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1300 фишек (возможная прибыль — 923 фишки), 1400 фишек (возможная прибыль — 1190 фишек), 1300 фишек (возможная прибыль — 1404 фишки).

Позволю себе не поверить, что «пингвины» выиграют серию всухую. Были шансы у «Нэшвилла», чтобы зацепиться и в Пенсильвании, но в первой встрече команду Лавиолетта лишили гола в первом периоде, а во втором настоящий заплыв устроил Пекка Ринне, пропустив почти всё летевшее в створ его ворот. На данный момент нет ясности, кто начнёт третью встречу — Ринне или его соотечественник Сарос. «Питтсбургу» финт со сменой вратаря в ходе плей-офф приносит успех, но Мюррей был хорош и год назад, получил драгоценный опыт, Сарос же юн и без должного бэкграунда.

Но всё-таки вопрос с вратарём «Предаторз» мне не кажется основным. Выйдет Ринне, он не допустит ещё одного провала. Сыграет Сарос — ничего страшного не произойдёт, финны по ментальности достаточно спокойные ребята, когда не пьяны. Возможно, Юусе даже не ощутит ответственности.

В нынешнем плей-офф атмосфера на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле — одно из ярчайших впечатлений. Недаром здесь «хищники» уступили только раз при семи победах. Результат, заслуживающий одобрения. «Питтсбургу» всё это будет в новинку. В регулярке они играли на этом льду, но тогда он не плавился от энергетики фанатов, и всё равно «Пингвинз» были биты — 1:5. Дублем в том матче отметился Кевин Фиала, сегодня придётся обойтись без него.

Но статистика домашних игр «Предаторз» намекает, что сегодня к парням из Теннесси должен прийти новый успех. К тому же у гостей может не сыграть один из ключевых защитных центров — Ник Бонино.

Помимо ставки на победу хозяев, хочу порекомендовать два варианта. Во-первых, считаю, что Евгений Малкин будет хотя бы один раз удалён. Один из лидеров «Пингвинз» цепляет штрафы, будто в нём сидит соответствующий магнит. В прошлом матче даже до драки с Суббэном дело дошло. Канадцу не понравились едкие слова Малкина, сказанные, между прочим, на русском. У Малкина за 21 игру накопилось уже 47 минут штрафа. Уверен, сегодня в Нэшвилле его будут провоцировать, возможно, последует новое «свидание» с Суббэном. Продержаться без удалений россиянину будет трудно.

Ну и последняя ставка — на результативное действие того же Суббэна. Пи Кей был разозлён словами Малкина и пообещал вернуть должок «Питтсбургу» на льду. Учитывая, что он много времени проводит в большинстве, шансы на набор хотя бы одного очка у темнокожего защитника «Предз» велики. А коэффициент предлагают очень солидный — 2.08.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 65 271.