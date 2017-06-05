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Букмекерская линия
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

Букмекеров ограничат списком. «Евровидение» и «Оскар» не пострадают

В Госдуме подготавливают законопроект, по которому российские букмекеры смогут принимать ставки только на прописанные в документе события.
5 июня 2017, понедельник. 17:30. Ставки

С 2009 года в России запрещены игровые автоматы. В простонародье — слоты. Если точнее — запрещены везде, кроме игорных зон. Но рентабельность бизнеса столь высока, что многие предприниматели не смогли отказаться от прибыльного дела и продолжили работать. Но уже нелегально. Кто-то за закрытыми дверями без вывески, более предприимчивые — под видом букмекерских контор.

Формально это называется приёмом ставок на биржевые котировки или на погоду. По факту — игровым автоматом. Юридически придраться сложно. По нынешнему законодательству букмекер по своему усмотрению определяет события, на которые принимает ставки.

Для борьбы с подобными явлениями Минфин год назад предложил федеральный закон, запрещающий ставки на все неспортивные события. Эта инициатива встревожила букмекеров. «Евровидение» или выборы президента США весьма популярны у игроков и по объёму ставок не уступают топовым спортивным событиям. Да и к незаконной игорной деятельности не имеют никакого отношения.

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Минфин выступает за запрет ставок на неспортивные события. Под санкции могут попасть «Евровидение», «Что? Где? Когда?», выборы президентов.

5 июня на пресс-конференции «Что изменится для любителей азартных игр?», организованной «Парламентской газетой», депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин рассказал о готовящемся законопроекте, согласно которому в России будет создан реестр событий, на который букмекерам будет разрешено принимать ставки.

«Под видом букмекерской деятельности зачастую функционируют те же игровые аппараты. Там ставки делаются на различные события, связанные с изменением котировок валют и акций, изменением погоды и прочим. При этом ставки делаются со скоростью, которая несвойственна подобной сфере, — с интервалом от двух секунд клиент ставит на изменение курса валют или температуры воздуха.

В результате это ничем от игорных автоматов не отличается. Более того, люди, которые делают эти ставки, представления не имеют, на что они ставят. Они просто играют в те же «слоты», но которые формально называются ставками на температуру воздуха.

Мы подготовили законопроект, который позволит бороться с подобными явлениями. В нём предлагается убрать статью, согласно которой букмекер по своему усмотрению определяет события, на которые принимает ставки. И взамен установить исчерпывающий перечень событий, на которые может быть сделана ставка. Этот список я готов обсуждать. Но совершенно точно он должен быть закрытым и исчерпывающим. Никаких «иных» событий не должно быть", — сообщил законодатель.

Представлявший сторону букмекеров председатель правления СРО «Ассоциация букмекерских контор» Константин Макаров поддержал озвученную инициативу, подчеркнув, что «исчерпывающий перечень событий наведёт порядок в букмекерской индустрии».

«Легальный букмекерский рынок очень обеспокоен тем, что под видом ставок на спорт происходит игра на устройствах, которые по факту являются игровыми аппаратами. У игровых автоматов есть два признака. Это визуализация и очень высокая частота наступления исхода. Ни один вид спорт не может обеспечить регулярный двухсекундный исход. Даже если это настольный теннис и прочие динамичные виды спорта.

Ставки делаются со скоростью, которая несвойственна подобной сфере, — с интервалом от двух секунд клиент ставит на изменение курса валют или температуры воздуха.

Чем выше динамика, тем выше азарт. Именно поэтому, наверное, букмекеров оставили вне игорных зон. Динамика событий в предлагаемых ими ставками ниже, чем в игровых автоматах. Прежде чем дождаться, пока будет забит гол, лошадь добежит до финиша или объявят обладателя «Оскара», должно пройти время, проходит не две и не 20 секунд. Это достаточно долгий временной период. Который позволяет человеку «остыть», если можно так сказать, обдумать свои действия", — рассказал Макаров.

Генеральный директор ОАО «Российские ипподромы» Николай Исаков в ходе своего выступления предложил запретить букмекерам принимать ставки на все неспортивные события в целях повышения конкурентоспособности конноспортивных тотализаторов. На что Сидякин уточнил, что в списке разрешённых для ставок событий будут и те, которые не имеют отношения к спорту.

«На что можно будет принимать ставки? Спортивные соревнования, скачки, собачьи бега, международные государственные лотереи, итоги политических выборов, проводимых за рубежом, зрелищные мероприятия, транслируемые в прямом эфире, музыкальные конкурсы вроде «Евровидения». Его я не люблю, так и напишите, но есть конкурсы русской песни, «Золотой граммофон», почему бы на них не предлагать ставки?» — заключил депутат, добавив, что правительство уже подготовило отзыв, который поддерживает обсуждаемый законопроект.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Игорный бизнес Ставки на неспортивные события
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