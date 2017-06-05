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Станислав Черчесов
Фото: РИА «Новости»
Текст: Алексей Агеев

В Будапеште венгерская молодёжь будет бить мастеров из России

5 июня в «Футбольных фишках» поговорим о товарищеском матче сборных Венгрии и России.
5 июня 2017, понедельник. 19:35. Ставки
«Ювентус» выиграет Лигу чемпионов, Буффон подтвердит своё величие
Свежий выпуск «Футбольных фишек» целиком посвящён финальному матчу Лиги чемпионов «Ювентус» — «Реал Мадрид».

Для начала пару слов о прошлом выпуске «Футбольных фишек». Наши ожидания не оправдались — «Ювентус» во главе с Буффоном остался без кубка Лиги чемпионов. Великолепный мадридский «Реал» стал первым клубом, который дважды подряд выиграл турнир. А Зидан за полтора года тренерской карьеры выиграл больше, чем большинство его коллег за десятки лет.

Но была и вторая ставка на финальный матч, что испанский клуб будет бить в створ ворот чаще итальянцев. И вот она-то и сыграла, несмотря на то что последние полчаса «Ювентусу» нужно было отыгрываться. А благодаря тому, что на удары в створ мы поставили чуть больше, чем на победу туринцев в турнире, рубрика осталась пускай и в символическом, но плюсе.

Банк пополнило 20 фишек, и теперь в нём 79 480 при 50 000 стартовых.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
05 июня 2017, понедельник. 21:30 МСК
Венгрия
Россия

Ставка: победа сборной Венгрии с форой 0 за 2.23 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1845 фишек).

5 июня сборная России проведёт очередной товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему Кубку конфедераций. В Будапеште команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Венгрии.

Букмекеры, видимо из уважения к будущим хозяевам чемпионата мира, считают россиян фаворитами встречи. Но на каком основании? Сборная Венгрии, если кто забыл, на минувшем Евро вышла в плей-офф, причём с первого места. Как выступила на том турнире российская команда, думаю, напоминать не стоит.

Сборная Венгрии играет дома. На выезде при Черчесове россияне выиграли ноль матчей. В целом со сменой главного тренера результаты команды, мягко говоря, не улучшились. Минимальные домашние победы над полурезервными составами Ганы и Румынии — вот и весь позитив в семи матчах.

Да, в сборной Венгрии мало футболистов с мировым именем. Но это не помешало команде проявить себя на Евро. Также отметил бы, что молодость (в составе только пара футболистов, достигших 30-летнего возраста) совершенно напрасно причисляют к минусам сборной Венгрии. В отличие от российской молодёжи, венгерские игроки активнейшим образом стараются проявить себя в международных матчах, чтобы привлечь внимание скаутов европейских клубов и продолжать карьеру в более сильном чемпионате. Кому-то это удалось сделать после Евро, кто-то ждёт своего часа. А потому, совершенно точно, венгры сегодня будут биться и играть на результат.

К тому же и сборная России сегодня будет не в оптимальном составе. И речь даже не про проблемы в центре обороны, образовавшиеся с уходом Игнашевича и Василия Березуцкого. Из-за травм точно не сыграют Дзагоев и Дзюба. Участие Дмитрия Комбарова также под вопросом. А с резервом у российской команды, как известно, дело обстоит туго.

В данной встрече ставлю на победу хозяев с нулевой форой и жду минимум расхода по данному прогнозу.

Итого: сделана одна ставка на сумму 1500 фишек. В банке осталось 77 980 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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