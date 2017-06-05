Финал Кубка Стэнли: «Нэшвилл» сравняет счёт в серии с «Питтсбургом»

Третий матч финальной серии «Нэшвилл» — «Питтсбург» сложился достаточно удачно для нашей рубрики. Для полного счастья не хватило только набранного очка от Пи Кей Суббэна. Канадец был близок к этому: много бросал, был на льду, когда «Предаторз» забивали, но даже вторым ассистентом ему не довелось стать. А так бы мы оформили хет-трик.

Зато ставка на победу «Нэшвилла» зашла без сучка, без задоринки. Совершенно нереальная обстановка на «Бриджстоун-Арене» внедрила в «хищников» звериную энергию. Шайба Джейка Гюнцеля их только разозлила. «Питтсбург» в ответ получил аж пять пробоин. Волнений за проход нашего основного варианта не было уже после второго периода.

Не подвёл и Евгений Малкин, в очередной раз схлопотав удаление по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли. Что-то не так с Джино. Он очень сильно нервничает, от его негатива команде пользы нет. Малкин даже ни разу не бросил по воротам в прошлом матче, как, впрочем, и Кросби. Фанаты «Предаторз» после игры «поприветствовали» игроков «Пингвинз», бросая в них жёлтые полотенца. По традиции, никто из хоккеистов на это не реагировал — обычное ведь дело для плей-офф в НХЛ, и только Малкин озлобился и едва не ударил клюшкой болельщика. Хочется верить, что россиянин уже в ближайшей игре сконцентрируется на игре, а не на обстоятельствах.

На данный момент в нашем банке 70 084 фишки при стартовых 50 000. Продолжаем смотреть финал Кубка Стэнли.

Ставки: «Нэшвилл Предаторз» не проиграет в основное время и тотал меньше 5,5 шайбы за 2.43, совместный тотал Романа Йози и Джейка Гюнцеля меньше 1,5 очка за 2.05, тотал бросков в створ Евгения Малкина больше 2,5 за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 2000 фишек (возможная прибыль — 2860 фишек), 1000 фишек (возможная прибыль — 1050 фишек), 1300 фишек (возможная прибыль — 1404 фишки), 1200 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек).

По увиденному в третьей игре серии, есть стойкое ощущение — ничто не спасёт финал от равного счёта после четырёх игр. Сколь угодно долго можно рассуждать о превосходстве «Питтсбурга» в классе, опыте, но, когда за спиной хоккеистов «Нэшвилла» вырастает их жёлтая болельщицкая орава, они не обращают внимания на соперника. Признаюсь, очень давно не видел такого боления в НХЛ, не слышал песен в стиле британских футбольных болельщиков. Это заражает, поражает, восхищает. Абсолютно все, кого спрашивали о факторе «Бриджстоун-Арены», отмечают его значимость, даже хоккеисты «Питтсбурга».

И мы, безусловно, не должны его отвергать. Но, при эмоциональном преимуществе «Нэшвилла», я бы всё равно помнил, что в финале не было ещё ни одного овертайма, поэтому в своей ставке хочу немного подстраховаться с одной стороны и рискнуть — с другой. Выбираю такой вариант: «Нэшвилл» не проиграет в основное время и тотал меньше 5,5 шайбы". Мне кажется, игра будет более закрытой, чем в первой встрече, на площадке «Предаторз». Хозяева сделают ставку на мощный старт, постараются захватить лидерство на эмоциях после первой игры. А дальше они уже будут играть в свой любимый контратакующий хоккей. Мне так видится. Не жду более 5 заброшенных шайб.

Хочется наконец-то заработать на Джейке Гюнцеле. Парень столько вистов себе заработал в финальной серии, да и вообще в плей-офф, что вскоре ему придётся солидно поднимать зарплату. Но пора бы остановиться: 4 шайбы в трёх матчах — перебор. Да и хоккеисты «Нэшвилла» должны уже его прикрыть. Хочу поставить на то, что Гюнцель в паре с Романом Йози не наберут больше 1 очка в предстоящем матче. Швейцарец набрал 3 в прошлой игре, пора сконцентрироваться на обороне. Редко защитники выстреливают в плей-офф в двух играх кряду.

Ну и последняя ставка на сегодня — «тотал бросков Евгения Малкина больше 2,5». Делаю её с прицелом на то, что Джино поставит голову на место и начнёт угрожать воротам соперника. Хватит уже драк, игр в провокатора и палача болельщиков. Перед четвёртой встречей Малкин говорил, что у «Питтсбурга» не работает большинство, что нужно менять персонал. Но посмотрим на статистику Евгения — 2 броска за 3 игры в финале. Это катастрофа. С «Оттавой» он и по 7 раз бросал за одну встречу. Надеюсь, россиянин перезагрузится и начнёт заставлять работать Пекку Ринне. Мы же знаем Евгения как хоккеиста экстра-класса, а не бойца.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 4200 фишек. В банке осталось 65 884.