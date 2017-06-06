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Доминик Тим
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Время молодых. Ставим на Остапенко и Тима

6 июня на «Ролан Гаррос» стартуют четвертьфиналы в одиночных разрядах. Поговорим о матчах Возняцки — Остапенко и Джокович — Тим.
6 июня 2017, вторник. 12:45. Ставки
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В рубрике «Теннисный БетОн» поговорим о матчах третьего круга «Ролан Гаррос» с участием Карена Хачанова и Елены Весниной.

Прошлый выпуск «Теннисного БетОна» вновь был успешен. Обе ставки сыграли. Карла Суарес-Наварро пускай и не без борьбы, но сумела победить Елену Веснину в двух сетах. А Карен Хачанов и Джон Иснер с запасом пробили тотал в 43,5 гейма. Плюс к этому «доехала» и ставка на выигранный сет Катрин Беллис в отложенном из-за темноты матче против Каролины Возняцки.

В итоге банк рубрики вновь в плюсе, и теперь в нём 116 127 фишек. Продолжим.

Ролан Гаррос 2017. 1/4 финала
06 июня 2017 года, вторник. 15:00 МСК
Елена
Остапенко
Каролина
Возняцки

Ставка: победа Остапенко за 2.11 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль 2220 фишек).

Сегодня в обоих матчах предлагаю сыграть против фаворитов. Начнём с дам. Елена Остапенко будет играть с Каролиной Возняцки. Теннисистка из Латвии на нынешнем «Ролан Гаррос» уже установила личный рекорд, дойдя до четвертьфинала турнира «Большого шлема». И лично у меня есть ощущение, что девушка, готовящаяся на днях отметить 20-летие, способна на большее.

Открытый чемпионат Франции никогда не входил в число любимых для Каролины Возняцки. Лишь раз она дошла здесь до четвертьфинала, да и это было семь лет назад. После Каролина не добиралась в Париже даже до четвёртого круга. В этом году звёзды сошлись удачно, Возняцки прошла во вторую неделю. Но не без приключений. В трёх из четырёх матчей ей приходилось играть три сета.

Рискну поставить на то, что Остапенко удастся выбить датскую теннисистку из турнира. Помимо уверенной игры Елены на турнире отметил бы личные встречи. В них латвийская спортсменка ведёт со счётом 3:0. Более того, два последних матча девушки играли совсем недавно, к тому же на грунте — в Чарльстоне и Праге.

Если Остапенко справится с нервами, то имеет все шансы на полуфинал. Как побеждать Возняцки, в частности на грунтовых покрытиях, она прекрасно знает.

Ролан Гаррос 2017. 1/4 финала
06 июня 2017 года, вторник. 15:00 МСК
Доминик
Тим
Новак
Джокович

Ставка: Тим с форой "+1,5" по сетам за 1.86.

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль 1720 фишек).

Переходим к мужской части сетки. Действующий победитель турнира Новак Джокович за выход в полуфинал будет биться с Домиником Тимом. Здесь прогноз будет против тенденции, но всё же рискну.

23-летний австриец демонстрирует лучший теннис в возрастной категории до 25 лет, и если не сбавит оборотов, то вполне способен со временем возглавить мужской теннис, когда нынешние лидеры начнут сходить с арены в силу возраста. Тим универсален, успешно играет на всех покрытиях, а также избавлен от проблем с головой, которые мешают реализовать свой потенциал Киргиосу или Томичу. Все задатки есть.

В прошлом году на «Ролан Гаррос» Доминик дошёл до полуфинала. В этом пока что проходится катком по всем соперникам — на турнире теннисист не проиграл ни сета. И выглядело это впечатляюще. Тот же Орасио Себальос способен создать проблемы на грунте. Но в матче против Тима аргентинец выглядел просто представителем другой лиги.

Но вот с сеткой австрийцу не совсем повезло. И уже в четвертьфинале он будет играть с обладателем титула. Новак Джокович пока что демонстрирует не лучшую игру. Как, впрочем, и на протяжении всего сезона. В третьем круге Ноле устроил трёхсетовую рубку с Диего Шварцманом, отыгрываясь по ходу матча со счёта 1:2 по партиям. В четвёртом раунде провёл отвратительный первый сет против Альберта Рамос-Виньоласа. И в том, что испанец не выиграл первый сет, винить он может только свою нерешительность и неумение держать подачу.

Если судить исключительно по готовности, Тим имеет сейчас явное преимущество. Но есть статистика личных встреч… И вот она-то не сулит австрийцу ничего хорошего. Пять раз играл он с Джоковичем и за всё это время сумел выиграть всего один сет. Последний матч теннисисты сыграли совсем недавно — две недели назад на грунте Рима. И там Новак просто уничтожил оппонента — 6:0, 6:1.

Но всё же рискну. Все серии рано или поздно прерываются. Тиму пора уже подтверждать свои амбиции и начинать побеждать «топов». Тем более когда они находятся в таком неоптимальном состоянии, как сейчас Джокович.

Не знаю, удастся ли Тиму дожать Новака, всё-таки у серба имеется богатый опыт успешных пятисетовых матчей, в то время как Доминик их играл совсем немного в карьере, но жду, что минимум два сета австриец сумеет выиграть.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 112 127 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминик Тим Елена Остапенко Каролина Возняцки Новак Джокович Бесплатные прогнозы
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