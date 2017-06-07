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«Ролан Гаррос» 2017
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Служаков

Чилич заставит Вавринку спуститься с небес на землю

7 июня на «Ролан Гаррос» пройдут четвертьфиналы в одиночных разрядах и полуфиналы в миксте. Делаем новые ставки в «Теннисном БетОне».
7 июня 2017, среда. 12:15. Ставки

Предыдущий выпуск «Теннисного БетОна» уже можно признать успешным. Несмотря на дождливую парижскую погоду, постоянные остановки встречи, юная Елена Остапенко из Латвии сумела оправдать наши ожидания. Она победила Каролину Возняцки из Дании, хотя старт первого сета ей не удался. Датчанка вела 5:0, первый сет ей удалось забрать — 6:4. Однако в дальнейшем Остапенко наладила прицел и просто снесла соперницу с корта — 6:2, 6:2. Победа латвийской девушки шла за 2.13, так что в любом случае констатируем плюс за 6 июня.

Наш банк продолжает пополняться. В нём на данный момент 116 347 фишек. И не забываем, что остаётся неразыгранной ставка на матч Тим — Джокович. Он состоится сегодня в полдень по Москве.

Станислас Вавринка — Марин Чилич

Ставка: тотал геймов больше 39 за 1.9 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1350 фишек).

Станисласа Вавринку можно сравнить с локомотивом, который очень медленно разгонялся в Женеве, даже притормаживал по ходу, но в итоге набрал такой ход, что в Париже ещё ни сета не проиграл. И ведь не скажешь, что с сеткой так уж везло швейцарцу. Долгополов в втором раунде — разве это подарок? А Фоньини в третьем или Монфис в четвёртом? И тем не менее Стэн пока всех прибивает достаточно легко. Впрочем, по ходу практически каждого матча у него возникали провальчики в сетах, но он их доводил до тай-брейка, а там уже решал.

Но теперь на пути у Вавринки Марин Чилич, который также ещё не отдал ни сета своим соперникам на «Ролан Гаррос»—2017. Правда, Кевин Андерсон в матче 4-го круга снялся в середине второго сета, но это от безнадёги. Давно не приходилось видеть хорвата в таком порядке на грунте. Проблески у него были в этом сезоне. Можно вспомнить победный турнир в Стамбуле, где в финале был повержен Милош Раонич.

Два поезда мчатся навстречу друг другу с сумасшедшей скоростью. И есть предположение, что ни одному из них не удастся легко протаранить другой. Несмотря на подавляющее преимущество в личных встречах Вавринки, осмелюсь предположить, что на этот раз матч будет до безобразия равным. Теннисисты, на мой взгляд, сыграют больше 39 геймов. Считаю, что вполне возможен пятисетовый поединок.

Андреа Главачкова / Эдуард Роже-Васслен — Габриэла Дабровски / Рохан Бопанна

Ставка: победа Дабровски и Бопанны за 2.25 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1875 фишек)

В миксте в среду будут сыграны уже полуфиналы. И я предлагаю сделать ставку на андердога. Канадка Габриэла Дабровски и индус Рохан Бопанна проводят очень сильный сезон. В Австралии они добрались до четвертьфинала, где их остановили Иван Додиг и Саня Мирза. Но в Париже наши герои взяли убедительный реванш, буквально унизив хорвата, сделав несколько брейков на его подаче. В миксте мужчина просто не имеет права уступать свои геймы.

Бопанна здорово выступает в паре с Пабло Куэвасом, они выиграли крупный турнир в Монте-Карло. Дабровски же взяла титул в Майами вместе с китаянкой Сюй Ифань. Сейчас оба демонстрируют достаточно стабильную игру, качественно подают, особенно это касается индуса, который и на грунте совершает немало эйсов.

У Главачковой и Роже-Васслена путь в полуфинал был несколько сложнее, доставались им серьёзные оппоненты — Клепач и Инглот, Хьюэй и Атаво. Но всё-таки Бопанна и Дабровски отличаются от этих пар качеством подачи. Для женщины канадка неплохо подаёт, а с умением индуса закрывать почти всю сетку его партнёрше становится легче психологически.

Если бы я составлял линию на матч, то она была бы примерно равной, возможно, с небольшим креном в сторону Бопанны и Дабровски. А уж за 2.25 их точно стоит брать.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 113 347.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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