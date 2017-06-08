День рождения станет любимым праздником Бачински, а не Остапенко

Признаюсь, вчера я переоценил возможности Марина Чилича, а возможно, недооценил форму Стэна Вавринки. Швейцарец играл, как автомат. Минимум невынужденного брака, феноменальная точность и неистребимое желание атаковать, заставлять соперника обороняться — все эти компоненты принесли ему путёвку в полуфинал.

Чилич не привык к такому давлению. Ему нравится довольно быстро решать исход розыгрыша, на грунте это невозможно. Даже самые изощрённые атаки порой разбивались об оборону швейцарца. Хорват нервничал, делал двойные. Был момент во втором сете, когда Марин сделал обратный брейк, но тут же Стэн нанёс решающий сокрушительный удар, взяв под ноль подачу оппонента. По сути, получился разгром. Но винить Чилича в этом я всё же не буду. С таким Вавринкой и Надалю придётся напрячься, а в полуфинале швейцарец идёт фаворитом в паре с Марреем.

И всё же день закончили в плюс. Как я и ожидал, Рохан Бопанна и Габриэла Дабровски вышли в финал микста, причём достаточно убедительно — в двух партиях. В первой, правда, они всё время догоняли, но ураганно провели концовку, сделав сразу два брейка. Главачкова и Роже-Васслен слегка «поплыли». В итоге — 7:5, 6:3, и уже сегодня индус и канадка будут сражаться за титул!

Ну а кроме того, наконец-то сыграли свой матч Доминик Тим и Новак Джокович. Многих исход поразил, а нас порадовал. Австриец взял искомые два сета. Да что там две партии — он просто уничтожил и унизил бывшую первую ракетку мира, отомстив за прошлые обиды.

Наш банк продолжает пополняться. В нём на данный момент 120 442 фишки при стартовых 100 000.

Ставка: победа Бачински и тотал геймов больше 21,5 за 3.0 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек).

Решающие стадии турниров «Большого шлема» всегда особенно сложно прогнозировать. По крайней мере у меня сложилось подобное стойкое ощущение. Тут уже ситуация может развернуться любую сторону. Остались только достойные, пути к отступлению отрезаны.

В первом полуфинале просто феноменальная интрига. И Елена Остапенко, и Тимя Бачински впервые могут прорваться в финал «мейджора». Два шага до вожделенного трофея. Надо же было такому случиться, что сегодня у них обеих день рождения. Латвийской девушке исполнилось 20, швейцарке — 28. У меня нет особых сомнений в том, что Остапенко через год-два возглавит мировой рейтинг. Она постепенно учится справляться с эмоциями, реже разбрасывается ракетками, а талант феноменальный. Вскоре она достигнет высот.

Для Бачински сегодня шанс всей жизни. Она к нему пробиралась через тернии, даже в какой-то момент заканчивала карьеру, боролась с травмами. Не могу себе представить, что она с прохладцей отнесётся к такой возможности. Для меня стал откровением её прорыв в этом году, ведь не было никаких результатов до парижского турнира. Тимя лечилась, восстанавливалась, играла слабо. И здесь такой взлёт. Напомню, что в прошлом году на «Ролан Гаррос» её путь оборвался в четвертьфинале. Уступила швейцарка Кики Бертенс, годом ранее она была в полуфинале и даже вела в противостоянии с Сереной Уильямс, но дальше прошла американка.

Не думаю, что нужно что-то говорить про форму. Если девушки добрались до полуфинала, то они в прекрасном состоянии. Я ставлю на опыт. Конечно, известны прекрасные истории, когда люди выигрывали титулы «Большого шлема» с наскока. Но отдам предпочтение Бачински, её пониманию игры на грунте, характеру, упорству. Многие сейчас сравнивают Тимя с предыдущей соперницей Остапенко — Возняцки. Не могу представить, что швейцарка развалится так же, как датчанка. Всё-таки нужно помнить, что грунт — любимое покрытие Бачински и худшее — для Возняцки.

Но ставить на чистую победу Бачински я не хочу из-за довольно низкого коэффициента. Поэтому предлагаю рискнуть и взять викторию Тимя через тотал больше 21,5 гейма. В одну калитку вряд ли кому-то удастся здесь выиграть.

Ставка: победа Халеп 2:0 по сетам за 1.89 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1335 фишек)

После того что сотворила Симона Халеп в четвертьфинале с Элиной Свитолиной, даже не знаю, что может её остановить на пути к долгожданной победе на «Ролан Гаррос». На мой взгляд, Каролина Плишкова на этом турнире сделала максимум. Грунт — это всё-таки не её, здесь подача не имеет такого значения, как на харде или траве. С сеткой чешке откровенно повезло. Пришла пора зачехлять ракетку.

Халеп гораздо резче, быстрее передвигается, она банально перебегает Плишкову. Не забудем, что в личных встречах перевес у Симоны — 4:1. И каждый раз она побеждала в двух партиях. Каролина сумела выиграть лишь в Кубке Федерации. Это был совершенно особенный матч при сумасшедшей поддержке чешских болельщиков.

Сегодня предлагаю ставить на победу Халеп в двух сетах.

Ставка: победа Гонсалеса и Янга за 2.66 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1660 фишек)



И ещё один рискованный вариант предлагаю рассмотреть. В полуфинале мужского парного разряда хочется поставить на победу андердогов Сантьяго Гонсалеса и Дональда Янга. Честно говоря, очень странная пара.

Гонсалес — опытнейший парник, выиграл 11 турниров, трижды был в финалах в миксте на «Больших шлемах». Но в мужской комбинации у него не складывалось на «мейджорах», максимум был четвертьфинал в Австралии. Но с немного инфантильным и расслабленным Янгом у них сложился отменный дуэт. Мексиканец прекрасен у сетки, юркий американец здорово держит заднюю линию.

Никто даже не обращал внимания на Гонсалеса и Янга, в каждом круге фаворитами считались их соперники, причём им противостояли опытные бойцы — Нестор и Мартин, Эрлих и Са. И уж никто не мог подумать, что ребята победят Джейми Маррея и Бруно Соареса. Коэффициент достигал 4.0. Но в полуфинале мы видим Гонсалеса и Янга.

На Вердаско и Зимонича также особенно никто не ставил. Сербу уже 41, возраст берёт своё. На задней линии он откровенно плох, подача не такая острая, да и реакция при игре у сетки притупилась. Но на этом турнире пошло у Зимонича, да и Вердаско раздухарился. В первом же круге они победили Мергю и Куреши, и в дальнейшем у них уже не было столь грозных соперников.

На мой взгляд, Гонсалес и Янг по ходу турнира в большей степени показали высокий класс. Сетка у них была жуткая. По равной линии на них не стоило бы ставить, но за 2.66 надо рисковать.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 116 442.