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Дмитрий Сергеев
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Алексей Агеев

«Стать первыми в мобайле». Всемирно известный бренд bwin пришёл в Россию

В России появился новый букмекер. Им стал отлично известный любителям ставок bwin. Подробности — в репортаже с презентации бренда.
8 июня 2017, четверг. 15:30. Ставки

7 июня состоялось беспрецедентное для российского букмекерского рынка ставок событие. Было объявлено, что впервые иностранная компания абсолютно легально будет принимать интерактивные ставки в России. Этой компанией стал всемирно известный бренд bwin, являющийся частью игорной корпорации GVC Holdings.

Генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев в ходе презентации бренда рассказал об истории его создания, ближайших целях и принципах работы.

По словам Сергеева, работа над проектом началась более двух лет назад. На тот момент ещё не был запущен ЦУПИС, а нелегальные офшорные букмекеры чувствовали себя более чем вольготно — их блокировкам уделялось незначительное внимание. Российское законодательство в области ставок только начинало развиваться. В такой ситуации идею о запуске легального интерактивного букмекера многие воспринимали со скепсисом.

«Если пользователи не откажутся от игры на нелегальных сайтах, то никакого развития легального рынка не будет», — отмечает Сергеев.

Но решено было сыграть на опережение. И это решение оказалось абсолютно верным, после оптимизации законодательства легальные букмекеры в России получили возможность активно развиваться и прогрессировать.

А развиваться есть за счёт чего. Годовой объём российского рынка онлайн-беттинга составляет 140 млрд рублей. Из них 30 млрд — годовая выручка букмекеров. 2,5 млн человек хотя бы раз в год делают ставки в России. Из них порядка 1 млн — на ежемесячной основе.

Бренд bwin.ru — это совместный проект GVC Holdings и принадлежащих бизнесмену Александру Мамуту структур — ООО «Диджитал Беттинг» и медиахолдинга Rambler&Co.

GVC Holdings в проекте будет отвечать за инновационную платформу по приёму ставок (десктопная и мобильная версии), весь комплекс работ по трейдингу и риск-менеджменту и, собственно, за бренд bwin.

Rambler&Co возьмёт на себя техническую поддержку, привлечение аудитории (месячная аудитория холдинга — 40-42 млн человек) и экспертизу в диджитал маркетинге.

«Диджитал Беттинг» будет заниматься операционной деятельностью по лицензии, маркетинговым продвижением продукта и бренда, а также глобальной поддержкой всей платформы в России. Как сообщил Сергеев, структуры Мамута собираются вкладывать в развитие bwin.ru порядка 10 млн евро в год.

Приём интерактивных ставок компания планирует начать в сентябре. Пока что всем желающим доступна пререгистрация на www.bwin.ru.

Компания сосредоточится исключительно на онлайне и не будет иметь ППС. Что касается идентификации личности, обязательной для игрока по российскому законодательству, то эта процедура в bwin Россия будет проводиться сотрудником, выезжающим к клиенту домой, в офис или любое другое удобное место. Данная услуга будет доступна по всей территории России.

«Холдинг GVC Holdings возлагает большие надежды на совместный проект с группой компаний Rambler&Co по выводу букмекерского бренда bwin на российский рынок. Мы работали над этим проектом на протяжении шести месяцев и не сомневаемся, что нас ждёт успех на новом для GVC Holdings рынке. Коллеги из Rambler&Co, с которыми мы работаем над реализацией этого проекта, являются прекрасными профессионалами, и мы уверены, что их талант и компетенция позволят нам предложить российским игрокам продукт и сервис международного стандарта», — руководитель B2B департамента в компании GVC Holdings Джим Хамберстоун не сомневается, что у бренда bwin в России всё пойдёт по плану.

К слову, о планах. Они у bwin.ru более чем амбициозные. Через три года компания планирует войти в топ-3 онлайн-сегмента беттинга и получить приблизительно 10% российского рынка. А также стать первой в мобайле.

«Когда мы запускали „Чемпионат“, я пообещал Александру Мамуту, что мы станем первыми в России. На тот момент данная цель казалась трудновыполнимой. Но нам удалось стать первыми. Уверен, что мы добьёмся и поставленных перед bwin.ru задач», — заключил Сергеев.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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GVC Holdings Дмитрий Сергеев bwin Игорный бизнес ООО «Диджитал Беттинг» Фото
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