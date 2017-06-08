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Кубок Стэнли. Прогноз на матч «Питтсбург Пингвинз» — «Нэшвилл Предаторз»
Фото: Reuters
Текст: Александр Служаков

Финал Кубка Стэнли: «пингвины» и «хищники» застынут в ожидании

В финале Кубка Стэнли равновесие после четырёх встреч. Ищем варианты для ставок на пятый матч серии «Питтсбург» — «Нэшвилл».
8 июня 2017, четверг. 18:45. Ставки

Считаю, что могу быть вполне довольным предыдущим выпуском нашей рубрики. Сыграла основная ставка на то, что «Нэшвилл» не проиграет в основное время при «тотал меньше 5,5 шайбы». Отличный коэффициент зашёл — 2.43. Роман Йози и Джейк Гюнцель совместными усилиями не набрали даже одного очка, не говоря уже о двух. Это позволило пройти и второму предложенному варианту. И лишь Евгений Малкин подвёл, совершив всего два броска в створ вместо искомых трёх. Это обидно, учитывая огромное количество попыток россиянина. Но он предпочитал направлять шайбу выше перекладины, да и защитники «Предаторз» несколько попыток заблокировали.

В любом случае констатируем плюс по итогам выпуска, на данный момент в нашем банке 72 794 фишки при стартовых 50 000. Продолжаем смотреть финал Кубка Стэнли.

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
09 июня 2017, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл

Ставки: тотал меньше 5,5 шайбы за 1.75, тотал первого периода меньше 1,5 шайбы за 1.72, тотал бросков в створ Филипа Форсберга меньше 3,5 за 1.75 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1500 фишек (возможная прибыль — 2860 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 1050 фишек), 1300 фишек (возможная прибыль — 1404 фишки), 2000 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек).

Пока что ни в одном из четырёх матчей не забрасывалось меньше пяти шайб. Мне кажется, что в один из моментов эта традиция будет прервана, и команды сыграют жёсткий «низ», выражаясь букмекерским языком. Сейчас наилучший момент, чтобы выдвинуть подобное предположение. Счёт в серии равный. Тренеры и хоккеисты «Питтсбурга» понимают, что нужно обязательно брать пятый матч, ведь в противном случае в Теннесси будет невероятно сложно вернуться в серию. В этой связи от хозяев не стоит ждать риска, «хищники» на выезде и вовсе предпочитают ждать в засаде.

Жду очень осторожного начала, соперники не могут позволить себе оказаться в положении отыгрывающихся. Поэтому и предлагаю ставку на «тотал меньше 1,5 шайбы в первом периоде». Предполагаю, что эта игра будет максимально похожа на противостояние «Пингвинз» и «Сенаторз» в седьмом матче финала Востока. Рисковать одновременно и поздно, и рано. Вероятность полностью сухого периода высока.

Отталкиваясь от той же логики, предположу и общий «низ» по матчу. Мне кажется, что в матче будет заброшено не более четырёх шайб, но лучше подстраховаться и взять «тотал меньше 5,5 шайбы». Риск будет сведён к минимуму, а та команда, которая выйдет вперёд, будет больше думать о сохранении гандикапа, чем о его развитии. Слишком уж ответственный матч для исхода борьбы за заветный трофей.

Не обойдусь и на сей раз без статистической ставки. Возьму тотал бросков лидера атак «Нэшвилла» Филипа Форсберга. Всего он уже совершил 12 бросков за серию, то есть по 3 за встречу. Обычно у шведа вслед за активным матчем идёт провал. Вот такую раскладку мы видим за предыдущие баталии — 2 — 5 — 1 — 4.

Напрашивается «низ» в этот раз. На самом деле «пингвины» именно Форсбергу уделяют максимальное внимание. Он лидер по числу заблокированных бросков соперниками. В прошлой встрече четвёртый бросок скандинав совершил со своей половины по пустым воротам. Думаю, в этот раз строгий характер встречи не даст Форсбергу бросить более трёх раз.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 67 794.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз Бесплатные прогнозы Кубок Стэнли
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