Stan The Man не пустит Маррея в финал «Ролан Гаррос»

День рождения станет любимым праздником Бачински, а не Остапенко 8 июня на «Ролан Гаррос» состоятся женские полуфиналы. В «Теннисном БетОне» ставим на матчи Остапенко — Бачински и Халеп — Плишкова.

Непредсказуемые женщины играют в женский теннис… Увы, но наша плюсовая серия прервалась, предыдущий выпуск нашей рубрики ушёл в минус.

В первом полуфинале женского одиночного разряда Бачински — Остапенко коллега Служаков ставил на победу швейцарской теннисистки при тотале матча больше 21,5 гейма. С результативностью проблем не возникло — девушки провели на корте три сета. Но в финале будет играть Елена, а не Тимя. Такой вот королевский подарок на 20-летие преподнесла себе латвийская теннисистка.

Подвели и Халеп с Плишковой. Ставка была сделана на то, что румынская спортсменка победит в двух сетах. Поначалу всё шло по плану. Симона выиграла первую партию. Но во второй Каролина перестала волноваться, начала попадать не только «рабочие» мячи, но и зачастую совсем невообразимые. И в результате взяла сет. Железная Халеп не растерялась и дожала соперницу в третьем. Правда, никаких плюсов нам это уже не принесло.

Оправдали ожидания только парники. Дуэт Вердаско-Зимонич противостоял Гонсалесу и Янгу. Первый сет серб с испанцем выиграли на тай-брейке. Но затем силы начали покидать более возрастных Фернандо и особенно Зимонича. Как результат — последующие две партии остались за их соперниками. Собственно, похожего развития событий мы и ожидали, поставив на победу Гонсалеса и Янга. В результате хоть как-то удалось скрасить не самый удачный день и потерять всего 1340 фишек.



В нашем банке их теперь 119 102, и мы продолжаем.

Ставка: победа Вавринки за 1.74 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1480 фишек).

В пятницу мы узнаем, кто сыграет в финале мужского одиночного разряда. Первыми на корт выйдут Энди Маррей и Стэн Вавринка.

Британец в ходе турнира не демонстрирует своей лучшей игры и выход в полуфинал может уже считать успехом. Тяжеловат Маррей. Уверенно ему удалось победить лишь Хачанова. В остальных матчах Энди либо уступал сет, либо чудом вытаскивал партии, как это было в поединке против дель Потро. Не лучшим образом держит подачу первая ракетка мира. Даже Хачанову, уступившему в трёх недлинных сетах, удалось дважды брейкануть Маррея. В общем, запаса прочности в игре Энди не видно. Конечно, опыта ему может хватить, что продемонстрировать всё лучшее в решающих битвах.



Другое дело, что соперник Маррея по полуфиналу, Стэн Вавринка, в плане опыта и сам мало кому уступит. В отличие от Энди, швейцарец на «Ролан Гаррос» уже побеждал. И, судя по выступлению на нынешнем турнире, не прочь повторить успех. Пока что со всеми оппонентами Вавринка разбирается в трёх сетах. А то, как в четвертьфинале он буквально снёс с корта Чилича, очень впечатлило. Притом что хорват до этого в Париже был хорош.

«Чисто по просмотру» Стэн выглядит лучше Маррея на этом турнире. А потому предпочту сыграть от швейцарца. По личным встречам небольшое преимущество у британца, но Вавринка знает, как побеждать Энди. В 7 из 17 матчах он одерживал победы.



Что касается матча Надаль — Тим, то позволю себе пропустить эту встречу. С одной стороны, Тим сейчас на пике. С другой, Надаль и вовсе катком проходится по всем соперникам. Уверенности ни в одном варианте нет, а гадать, признаюсь, неохота. Поэтому ограничусь одним прогнозом на пятницу, а во втором полуфинале просто предлагаю посмотреть красивый, будем надеяться, теннис.

Итого: сделана одна ставка на сумму 2000 фишек. В банке осталось 117 102 фишки.