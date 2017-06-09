«Это большое событие для отрасли». Букмекеры — о приходе bwin в Россию

7 июня было объявлено о том, что всемирно известный букмекер bwin выходит на российский рынок. Хозяин бренда игорный гигант GVC Holdings в партнёрстве со структурами российского предпринимателя Александра Мамута — ООО «Диджитал Беттинг» и Rambler&Co — запускает проект bwin.ru. Генеральным директором компании стал Дмитрий Сергеев, который и провёл презентацию проекта.

Крупные игроки российского букмекерского рынка с воодушевлением отозвались о появлении нового игрока. Так, руководители двух СРО единогласно признали, что с приходом bwin конкуренция возрастёт, что положительно скажется на развитии отрасли.

«Это большое и хорошее событие для российского рынка. Приход такого крупного иностранного оператора означает признание нашего законодательства и регуляции как одних из лучших в мире. Поэтому мы очень рады появлению bwin в России», — сообщил президент Первой СРО и БК «Лига Ставок» Юрий Красовский.

«Стать первыми в мобайле». Всемирно известный бренд bwin пришёл в Россию В России появился новый букмекер. Им стал отлично известный любителям ставок bwin. Подробности — в репортаже с презентации бренда.

«Я всегда говорила, что мы рады видеть новых игроков. Очень хорошо, что начали приходить иностранные букмекерские конторы, — поддержала коллегу президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» Дарина Денисова. — Но я всё-таки думаю, что им потребуется минимум три года, чтобы попасть хотя бы в пятёрку лучших. Конечно, на западе они являются сильными игроками, но для российского клиента наши компании сейчас намного сильнее. Тем не менее, чем больше игроков на рынке, тем лучше».

Антон Рожковский, председатель совета директоров Первого ЦУПИС, членом которой является «Диджитал Беттинг», подчеркнул, что это первый приход в Россию западного оператора.

«Для российского легального беттинг-рынка это, безусловно, событие. Впервые в поле интерактивных ставок пришёл западный букмекер с большой историей, с хорошей репутацией и огромной клиентской базой. Конечно, это на российском спорте отразится положительным образом, повлияет на рост конкуренции, на развитие технологий. Так что все от этого только выиграют», — отметил Рожковский.

Не остались в стороне и конкуренты. В букмекерской компании «Фонбет» считают приход букмекерского бренда bwin в Россию показателем развития отечественного рынка ставок. А пресс-секретарь БК «Леон» Алёна Шеянова высказала удовлетворение тем, что ещё одним легальным букмекером на российском рынке стало больше. «Цивилизованно конкурировать продуктами и уровнем клиентских услуг — всегда замечательно. Мы в «Леоне» будем только рады, если коллеги из российского bwin выдержат темп», — отметила она.

Спортивные функционеры нашли свои плюсы в появлении нового оператора.

«Надеюсь, что появление в России компании bwin принесёт российскому футболу пользу, в том числе и в финансовом плане. Мы все долго ждали, когда у нас появится закон о букмекерских компаниях, и это произошло. bwin — мегакомпания, которая известна во всём мире. Все более-менее успешные футбольные лиги сотрудничают с букмекерами, и это хороший пример. У нас долго длилась история с размещением рекламы. Сейчас пришли к общему знаменателю, что если конторы не запрещены, участвуют в жизни общества и принимают ставки, то почему бы с ними не сотрудничать?» — заявил президент ФНЛ Игорь Ефремов.