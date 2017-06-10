Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Елена Остапенко
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

Девочка-сенсация продолжит удивлять. Ставим на сет Остапенко в финале

10 июня определится победитель женского одиночного разряда «Ролан Гаррос». В «Теннисном БетОне» прогнозируем исход матча Халеп — Остапенко.
10 июня 2017, суббота. 12:20. Ставки
Stan The Man не пустит Маррея в финал «Ролан Гаррос»
В свежем выпуске «Теннисного БетОна» поговорим о полуфинальном матче «Ролан Гаррос» Энди Маррей — Стэн Вавринка.

Начну выпуск с аплодисментов в адрес Вавринки. Stan The Man не подвёл и вытащил матч против Энди Маррея. Эта встреча, думаю, может претендовать на звание наиболее зрелищного матча турнира. Если вы её пропустили, то очень зря.

Оба теннисиста демонстрировали высочайший уровень игры. И особенно Стэн, который порой творил совсем уж невообразимые вещи. Правда, в том, что встреча затянулась на пять сетов, отчасти и его вина. В первой и третьей партиях он вёл с брейками, но в итоге упускал преимущество. С другой стороны, в этом же и заслуга Маррея, демонстрировавшего феноменальный уровень игры в обороне.

В придачу к зрелищу мы получили ещё и плюс к банку, поставив на итоговую победу Вавринки. И теперь в нашем виртуальном фишкохранилище 122 582 условные единицы.

Ролан Гаррос 2017. Финал
10 июня 2017 года, суббота. 16:00 МСК
Елена
Остапенко
Симона
Халеп

Ставка: победа Остапенко с форой "+1,5" по сетам за 1.96 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1920 фишек).

Сегодня нас ждёт финал женского одиночного разряда. В нём сыграет главный фаворит и главная сенсация турнира. Да, добиралась до решающей встречи Симона Халеп с приключениями, вдоволь покатав себя и своих болельщиков на американских горках. Но факт есть факт — главный претендент на победу в «Ролан Гаррос» играет в финале.

А вот Елена Остапенко удивила по-настоящему. 20-летняя латвийка, отпраздновавшая юбилей по ходу турнира, ранее особых успехов на взрослом уровне не добивалась и пока не выиграла ни одного турнира WTA. Но кто скажет, что Остапенко незаслуженно вышла в финал, тут пусть первым бросит в меня камень, как говорил великий комбинатор.

Эффектно, на кураже и с азартом продвигалась девушка по турнирной сетке, порхала как бабочка, жалила как пчела. Наблюдать за остроатакующим теннисом Елены — одно удовольствие. И я рискну предположить, что в финале она продолжит удивлять. И выиграет минимум один сет. И вот почему.

Для начала пару слов о Халеп. Румынская прима демонстрирует высочайший уровень игры на грунте, тут не поспоришь. Играла она ранее уже и в финале Открытого чемпионата Франции. Так что и должный опыт имеется.

Но по ходу турнира случались в игре Симоны провалы. Дарье Касаткиной она проиграла пять геймов подряд, хотя, казалось, ничто не предвещало беды. Уверенно начала матч против Плишковой, но затем уступила сет. Ну и, конечно, матч со Свитолиной, в котором Халеп провалила полтора сета и висела на тончайшем волоске от поражения.

Теперь об Остапенко. Брать своё она умеет, что раз за разом доказывала в ходе турнира. Думаю, может сыграть более-менее на равных и с Халеп. Вопрос в другом, не занервничает ли девушка, впервые в жизни оказавшись в столь ответственной ситуации? Тем более ранее в карьере Елены были моменты, когда эмоциональный фон мешал ей побеждать даже в самых очевидных ситуациях.

И вот тут рискну и поставлю на то, что Остапенко справится с нервами. Вспомним матч латвийской теннисистки против Возняцки. Встреча началась в сильнейший ветер, что давало датчанке, глухо сидящей в обороне, массу преимуществ. Так и вышло, ветер сносил направляемые под линию удары Остапенко в ауты, а набросы на хав-корт от Возянцки достигали своей цели. В результате в первом сете Каролина повела со счётом 5:0.

Но тут-то и проявился характер Остапенко. Она едва не спасла первую партию, а затем уверенно повела во второй. А затем последовал перенос матча. А затем ещё один. Казалось, эта ситуация должна сыграть в пользу более опытной Возняцки и сбить настрой Елены, определённо поймавшей кураж. Но не тут-то было. Остапенко оба раза возвращалась в игре полностью мобилизованной и в итоге довела встречу до победы. Из этого позволю себе сделать вывод, что и на финал надежда всей Латвии выйдет с должным настроем, не проиграв ещё до появления на корте.

Выйдет и возьмёт минимум один сет. Красивого нам всем финала.

Итого: сделана одна ставка на сумму 2000 фишек. В банке осталось 120 582 фишки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Елена Остапенко Симона Халеп Бесплатные прогнозы Ролан Гаррос
Новости. Ставки
10 июня 2017, суббота
13:00 Шотландия — Англия: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 20.0
11:30 Аналитики: ЦСКА разгромит «Химки» во втором матче финала Единой лиги ВТБ
10:30 Елена Остапенко — Симона Халеп: прогноз Анны Чакветадзе на финал «Ролан Гаррос»
10:00 Согласно котировкам Халеп разгромит Остапенко в финале «Ролан Гаррос»
06:15 Робер Пирес стал послом бренда bwin
9 июня 2017, пятница
23:48 Аналитики: «Кливленд» Джеймса не помешает «Голден Стэйт» выиграть финал всухую
18:52 БК «Лига Ставок» выбрана официальным спонсором РФПЛ сезона-2017/18
17:00 Титов: сборная России забьёт чилийцам, но проиграет
16:30 Россия — Чили: прогноз на матч от «Чемпионата»
16:20 Вступайте в сообщество раздела «Ставки» в соцсети «ВКонтакте»
16:10 Рафаэль Надаль — Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе
15:40 Аналитики: волейболисты сборной России проиграют Франции в матче Мировой лиги
14:28 Букмекеры не верят, что Слуцкий сумеет вывести «Халл Сити» в Премьер-лигу
13:15 Швеция — Франция: прогноз Робби Сэвиджа с коэффициентом 3.74
12:31 БК «Леон» о bwin.ru: готовы конкурировать уровнем букмекерского продукта и услуг
11:30 Надаль разгромит Тима и выйдет в финал «Ролан Гаррос», уверены букмекеры
10:15 Букмекеры оценили шансы сборной России победить Чили в контрольном матче
09:00 Согласно котировкам Вавринка не пустит Маррея в финал «Ролан Гаррос»
8 июня 2017, четверг
23:18 Бразилия — Аргентина: букмекеры назвали фаворита товарищеского матча
19:35 Сергеев: в плане титульного спонсорства bwin.ru пропустит будущий сезон
19:00 Юрист Лалаян: надеюсь, bwin.ru обойдётся без юридических проблем с клиентами
18:00 Букмекеры: «Питтсбург» Малкина вернёт себе лидерство в финале НХЛ с «Нэшвиллом»
16:47 Макаров: у bwin получится выйти в лидеры интерактивных ставок
16:39 Депутаты Госдумы хотят запретить анонимайзеры в России
16:00 Букмекеры оценили шансы «Химок» победить ЦСКА в 1-м матче финала Единой лиги ВТБ
15:46 Денисова о bwin.ru: очень хорошо, что в Россию начали приходить иностранные БК
15:10 Обозный: появление bwin.ru немного взбодрит рынок с точки зрения конкуренции
14:24 БК «Фонбет» о bwin.ru: беттинг в России приближается к европейским стандартам
14:20 Аналитики: Халеп разгромит Плишкову и выйдет в финал «Ролан Гаррос»
13:45 Рожковский: выход bwin на российский рынок положительно отразится на отрасли
13:15 Елена Остапенко — Тимя Бачински: прогноз Анны Чакветадзе
13:03 Красовский: приход bwin в Россию — большое событие для нашего рынка
11:30 Дочерняя компания Unibet завершила сделку по приобретению 32Red за € 202 млн
10:00 Согласно котировкам, Бачински победит Остапенко и выйдет в финал «Ролан Гаррос»
08:00 На Sports.ru подали в суд за незаконную организацию азартных игр
7 июня 2017, среда
23:33 Букмекеры: Джеймс не помешает «Голден Стэйт» сделать счёт 3:0 в финале НБА
19:33 В Москве объявлено о выходе бренда bwin на российский рынок. Фоторепортаж
19:02 Сергеев: через три года bwin.ru планирует войти в топ-3 на российском рынке
18:02 Баранка: ежедневно люди ставят около € 1 млн на псевдодоговорные матчи
17:00 GVC Holdings: bwin предложит российским игрокам продукт международного стандарта
16:02 «НТВ-Плюс»: мы всегда готовы сотрудничать с букмекерами
16:00 Пресс-конференция о запуске бренда bwin.ru
15:50 Казанский: на хоккей делать ставки куда проще, чем на футбол
15:03 Немцева: YouTube не попадает под закон о рекламе БК, там можно получить выхлоп
13:50 Юрист: bwin.ru будет работать в соответствии с российским законодательством
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017