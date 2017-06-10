Девочка-сенсация продолжит удивлять. Ставим на сет Остапенко в финале

Stan The Man не пустит Маррея в финал «Ролан Гаррос» В свежем выпуске «Теннисного БетОна» поговорим о полуфинальном матче «Ролан Гаррос» Энди Маррей — Стэн Вавринка.

Начну выпуск с аплодисментов в адрес Вавринки. Stan The Man не подвёл и вытащил матч против Энди Маррея. Эта встреча, думаю, может претендовать на звание наиболее зрелищного матча турнира. Если вы её пропустили, то очень зря.

Оба теннисиста демонстрировали высочайший уровень игры. И особенно Стэн, который порой творил совсем уж невообразимые вещи. Правда, в том, что встреча затянулась на пять сетов, отчасти и его вина. В первой и третьей партиях он вёл с брейками, но в итоге упускал преимущество. С другой стороны, в этом же и заслуга Маррея, демонстрировавшего феноменальный уровень игры в обороне.



В придачу к зрелищу мы получили ещё и плюс к банку, поставив на итоговую победу Вавринки. И теперь в нашем виртуальном фишкохранилище 122 582 условные единицы.

Ставка: победа Остапенко с форой "+1,5" по сетам за 1.96 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1920 фишек).

Сегодня нас ждёт финал женского одиночного разряда. В нём сыграет главный фаворит и главная сенсация турнира. Да, добиралась до решающей встречи Симона Халеп с приключениями, вдоволь покатав себя и своих болельщиков на американских горках. Но факт есть факт — главный претендент на победу в «Ролан Гаррос» играет в финале.



А вот Елена Остапенко удивила по-настоящему. 20-летняя латвийка, отпраздновавшая юбилей по ходу турнира, ранее особых успехов на взрослом уровне не добивалась и пока не выиграла ни одного турнира WTA. Но кто скажет, что Остапенко незаслуженно вышла в финал, тут пусть первым бросит в меня камень, как говорил великий комбинатор.



Эффектно, на кураже и с азартом продвигалась девушка по турнирной сетке, порхала как бабочка, жалила как пчела. Наблюдать за остроатакующим теннисом Елены — одно удовольствие. И я рискну предположить, что в финале она продолжит удивлять. И выиграет минимум один сет. И вот почему.



Для начала пару слов о Халеп. Румынская прима демонстрирует высочайший уровень игры на грунте, тут не поспоришь. Играла она ранее уже и в финале Открытого чемпионата Франции. Так что и должный опыт имеется.

Но по ходу турнира случались в игре Симоны провалы. Дарье Касаткиной она проиграла пять геймов подряд, хотя, казалось, ничто не предвещало беды. Уверенно начала матч против Плишковой, но затем уступила сет. Ну и, конечно, матч со Свитолиной, в котором Халеп провалила полтора сета и висела на тончайшем волоске от поражения.



Теперь об Остапенко. Брать своё она умеет, что раз за разом доказывала в ходе турнира. Думаю, может сыграть более-менее на равных и с Халеп. Вопрос в другом, не занервничает ли девушка, впервые в жизни оказавшись в столь ответственной ситуации? Тем более ранее в карьере Елены были моменты, когда эмоциональный фон мешал ей побеждать даже в самых очевидных ситуациях.

И вот тут рискну и поставлю на то, что Остапенко справится с нервами. Вспомним матч латвийской теннисистки против Возняцки. Встреча началась в сильнейший ветер, что давало датчанке, глухо сидящей в обороне, массу преимуществ. Так и вышло, ветер сносил направляемые под линию удары Остапенко в ауты, а набросы на хав-корт от Возянцки достигали своей цели. В результате в первом сете Каролина повела со счётом 5:0.

Но тут-то и проявился характер Остапенко. Она едва не спасла первую партию, а затем уверенно повела во второй. А затем последовал перенос матча. А затем ещё один. Казалось, эта ситуация должна сыграть в пользу более опытной Возняцки и сбить настрой Елены, определённо поймавшей кураж. Но не тут-то было. Остапенко оба раза возвращалась в игре полностью мобилизованной и в итоге довела встречу до победы. Из этого позволю себе сделать вывод, что и на финал надежда всей Латвии выйдет с должным настроем, не проиграв ещё до появления на корте.



Выйдет и возьмёт минимум один сет. Красивого нам всем финала.

Итого: сделана одна ставка на сумму 2000 фишек. В банке осталось 120 582 фишки.