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Стэн Вавринка
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Служаков

Вавринка организует интригу в финале «Ролан Гаррос»

11 июня в Париже завершится очередной «Ролан Гаррос». Рубрика «Теннисный БетОн» предлагает две ставки на мужской финал Вавринка — Надаль.
11 июня 2017, воскресенье. 15:15. Ставки

Турнир имени Елены Остапенко завершился в Париже в субботу. Юная теннисистка из Латвии проявила свой чудо-характер и феноменальный талант в решающей схватке с опытной Симоной Халеп, сумев отыграться по ходу встречи. Можно только поаплодировать Остапенко, которая переписала сразу несколько рекордов. В недавнем материале я писал о том, что Елена через год-два может возглавить рейтинг. Многих это заявление удивило. Но, повторюсь, у неё всё для этого есть. И вчера у всех был шанс убедиться: Остапенко становится грозной силой в женском туре.

Коллега Агеев сделал безукоризненную, на мой взгляд, ставку — «победа Остапенко с форой (+1,5) сета». Как только латвийская девушка раскрепостилась, Халеп пропала с экранов радара.

Наш банк продолжает пополняться. В нём на данный момент 124 502 фишки при стартовых 100 000.

Ролан Гаррос 2017. Финал
11 июня 2017 года, воскресенье. 16:00 МСК
Стэн
Вавринка
Рафаэль
Надаль

Ставки: тотал геймов больше 34,5 за 1.77 (см. все коэффициенты на матч), процент попадания 1-й подачи Надаля меньше 66,5 за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1200 фишек (возможная прибыль — 924 фишки), 1500 фишек (возможная прибыль — 1275)

Время мужского финала! Интрига формулируется достаточно просто: способен ли Стэн Вавринка соответствовать Рафаэлю Надалю не только в отдельных геймах, но и на протяжении всей встречи. Пока что никому не удалось озадачить Короля грунта. Что тут скажешь, если на этом турнире испанец не проиграл ни сета, да в придачу ему ни разу не понадобилось брать 7 геймов для победы в сете. Уникальное достижение. Очень старался в полуфинале Доминик Тим, выдавал впечатляющие розыгрыши, даже геймы. Но Рафа коллекционировал рабоче-крестьянские очки, собирал ошибки австрийца. В итоге всё это вылилось в разгром с баранкой в третьей партии.

Вавринке в полуфинале пришлось сражаться с первой ракеткой мира Энди Марреем, и швейцарец с британцем вылепили лучший матч турнира. Инициатива перебегала с одной стороны корта на другую. Публика не успевала вздыхать и аплодировать. Очень хочется, чтобы и решающий матч был близок к игре 1/2 финала по накалу страстей.

Посмотрев все матчи Вавринки за последние несколько недель, включая турнир в Женеве, я не устаю удивляться, какое преображение он пережил. На домашнем турнире он вообще не был похож на игрока топ-5, максимум топ-30. Но форма улучшалась от матча к матчу. И уже на второй неделе в Париже мы увидели, как Стэн просто уничтожил Чилича и выиграл марафон у самого Маррея. Полагаю, что в финале он не даст умереть интриге за первые час-полтора игры. Все же знают: если Вавринка доходит до главного сражения на турнире «Большого шлема», то он не проигрывает. В этот раз поддержать традицию будет сложновато — Рафа явный фаворит, но настрой, умение собираться должны помочь швейцарцу завязать борьбу. Что касается технического аспекта, то я бы отметил следующее: Вавринка отдаёт предпочтение плоским ударам, которые летят с гораздо большей скоростью, чем накрученные. Если прицел не будет подводить, то Рафа окажется в постоянном цейтноте. И это будет отличать встречу Вавринки с Надалем от противостояния испанца с Домиником Тимом. Первая ставка — «тотал больше 34,5 гейма».

А вторая — «процент попадания 1-й подачи Надаля меньше 66,5». Давно ушли те времена, когда Рафа подавал 1-й мяч с процентом далеко за 70. На нынешнем «Ролан Гаррос» он лишь раз добрался до рубежа в 70 процентов, было это в игре с Робином Хасе. В полуфинале с Тимом Надаль остановился на отметке 66. Были матчи и с гораздо худшим процентом — всего 55 с Басилашвили. Не думаю, что в финале, когда нервы играют едва ли не решающую роль, Рафа будет ставить рекорды по проценту попадания первого мяча. Ему же надо рисковать на подаче, иначе Вавринка будет просто забивать с приёма.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 2700 фишек. В банке осталось 121 802.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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