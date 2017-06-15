Кубок конфедераций глазами букмекеров: в немцев верят, в Россию — нет

От кого эксперты ждут победы на Кубке конфедераций—2017 и как оценивают шансы сборной России — в обзоре букмекерских коэффициентов.

17 июня в России стартует Кубок конфедераций — проверочный перед чемпионатом мира турнир.

На победу в нём претендуют восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии.



Букмекеры ждут повышенного интереса футбольных болельщиков к турниру и предлагают расширенную линию на исходы турнира.



Кто победит?

Главным фаворитом КК-2017 аналитики считают сборную Германии.

Чемпионы мира привезут в Россию резервный состав. Йоахим Лёв на второстепенном турнире решил поработать на перспективу. Нойер, Мюллер, Кроос, Озил, Хуммельс — всех этих и многих других звёзд немецкого футбола российские болельщики не увидят. Но это не смущает аналитиков, которые оценивают победу сборной Германии коэффициентом 3.19 (см. все коэффициенты на турнир).



Далее следуют португальцы. Если Роналду и компания выиграют Кубок конфедераций, сыграет ставка с коэффициентом 3.74. Замыкает тройку лучшая команда Южной Америки — сборная Чили (3.74).



Любители ловить большие коэффициенты за 500.00 могут поставить на победу сборной Новой Зеландии.

Что касается пары финалистов, то здесь букмекеры ставят на сочетания Германия — Португалия (4.50) и Германия — Чили (4.98).

Чего ждут от России

Сборная России в списке потенциальных победителей турнира идёт на пятом месте с коэффициентом 11.00. Поставить на то, что российские футболисты выйдут в финал, можно за 4.50. На выход команды Черчесова в полуфинал — за 1.91. Но, увы, более вероятен, по мнению букмекеров, исход, при котором хозяева турнира и вовсе не выйдут из группы (1.80).

Но, увы, более вероятен, по мнению букмекеров, исход, при котором хозяева турнира и вовсе не выйдут из группы.

Если сборная России войдёт в тройку лучших команд турнира, сыграет котировка 3.74. На то, что россияне в финале сыграют с Португалией или Германией, можно поставить с одинаковым коэффициентом — 13.00. А, например, финал Россия — Новая Зеландия «стоит» уже 200.00.

Что касается голевых свершений элиты российского футбола, то здесь эксперты верят в Дениса Глушакова, который на волне завоевания первого в карьере командного трофея выдаёт неплохие матчи. Минимум один гол спартаковца на турнире котируется за 1.65. Шансы отличиться Александра Самедова и Александра Головина оцениваются коэффициентом 1.85 (см. все котировки).

Гонка бомбардиров

Голеадорских подвигов букмекеры логично ждут от главной звезды турнира — Криштиану Роналду. Если лидер португальской команды станет лучшим бомбардиром Кубка конфедераций, сыграет ставка с коэффициентом 2.63. Победа Алексиса Санчеса из Чили в данной номинации котируется уже за 6.00. Замыкает тройку немец Тимо Вернер (10.00).

Поставить на то, что больше всего голов на турнире забьёт Фёдор Смолов, можно за 21.00. Представлены в списке и другие россияне: Александр Бухаров (41.00) и Дмитрий Полоз (67.00).