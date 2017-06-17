Россия со скрипом, но обыграет Новую Зеландию

В России стартует Кубок конфедераций. В первый день в Санкт-Петербурге команда Черчесова сыграет с Новой Зеландией. Прогнозируем матч.

В Будапеште венгерская молодёжь будет бить мастеров из России 5 июня в «Футбольных фишках» поговорим о товарищеском матче сборных Венгрии и России.

Для начала несколько слов о предыдущем выпуске футбольной рубрики. Прямо скажем, он не задался. А всему виной неверие в возможности сборной России. Коллега Агеев предположил, что подопечные Черчесова уступят в Будапеште. На то были свои причины, среди которых не самая лучшая игра россиян в контрольных встречах, к тому же футболисты находились под нагрузкой в период подготовки к Кубку конфедераций. Но все эти возможные негативные факторы были сведены на нет. Россия разгромно победила и лишила нас 1500 фишек.

На данный момент в виртуальном банке 77 980 фишек при стартовых 50 000.

Ставка: победа России и тотал матча 2 или 3 мяча за 2.65 (см. все коэффициенты на матч), тотал угловых в первом тайме больше 4,5 за 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 2000 фишек (возможная прибыль — 3300 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 1365 фишек).

На самом деле 17 июня ведь историческое событие произойдёт. Когда ещё России удастся поучаствовать в Кубке конфедераций? Разве что мы заявимся играть в зону Океании. Тогда будем чаще видеться с новозеландцами, представителями Фиджи и Таити. Но вряд ли такое случится. Надо пользоваться моментом, сразу же добывать победу, которая позволит рассчитывать на выход из группы. А полуфинал уже станет неплохим достижением в свете постоянной критики сборной, неверия в её возможности.

Сложно оценивать уровень сборной Новой Зеландии, всё-таки она играет в другом полушарии. И нужно очень сильно захотеть либо сделать ставку, чтобы посмотреть матч с её участием. Я видел получасовой отрывок её встречи с Северной Ирландией. Команда силовая, мощные парни, похожие на регбистов. Предпочитают новозеландцы играть длинными передачами на крепкого Криса Вуда, который провёл прекрасный сезон за «Лидс». В исполнении этой команды опасны стандарты, а также фланговые подачи. С этим самым Вудом и Васин может не справиться, так что лучше россиянам не допускать большого количества угловых и штрафных у своих ворот.

Предполагаю, что Россия всё-таки одолеет такого соперника, хотя вряд ли его удастся взять с наскока. Нужно будет освоиться на газоне арены «Санкт-Петербург», который перестилали в авральном порядке. Будет бить нервяк, всё-таки участие в Кубке конфедераций — особое событие. Но постепенно россияне должны почувствовать свою силу и реализовать превосходство в классе.

Не жду обилия голов от этого матча: возможно, пару мячей мы увидим, три — это максимум. Новая Зеландия редко много пропускает. В двух последних товарищеских встречах она уступила Северной Ирландии и Беларуси по 0:1. Предположу, что россияне хотя бы пару мячей забьют. Поэтому мой выбор основной ставки таков: «победа России и тотал матча 2 или 3 мяча». Коэффициент 2.65 прельщает.

Кроме того, хочу предложить вариант с угловыми на первый тайм. Очевидно, что Россия будет раскачивать оборону соперника, постарается найти в ней бреши, мы увидим массу фланговых атак. Должны быть корнеры. Если россиянам не удастся забить в первые 15 минут, то недостатка в угловых точно не будет. И новозеландцы могут что-то заработать, ведь это их хлеб. Как ещё им забивать, если не после подобных стандартов. Так что «тотал больше 4,5 угловых в первом тайме» за 1.91 — также интересная ставка.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 74 480.