Победителя в бою Ковалёв – Уорд снова определят судьи

Грядущей ночью в Лас-Вегасе 34-летний российский полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 KO) проведёт матч-реванш против 33-летнего американца Андре Уорда (31-0-0, 15 KO), в котором постарается вернуть свои чемпионские пояса (WBA Super, IBF и WBO). В первом бою, прошедшем в ноябре 2016 года, Ковалёв уступил спорным судейским решением, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.



Тем, кто смотрел первый бой, бросилось в глаза, насколько разными были его первая и вторая половины. В первой Ковалёв доминировал почти во всех аспектах боя, при этом отправил Уорда в нокдаун, а после того как поединок пересёк экватор, ситуация в ринге поменялась на 90 градусов, Уорд стал больше атаковать, попадать, в результате чего одержал победу.

Ковалёв: хочу избить Уорда, причинить ему физическую боль Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв рассказал о матче-реванше с американцем Андре Уордом, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В интервью нашему изданию Сергей откровенно признался, что его прошлый тренировочный лагерь не соответствовал тому, что хотелось получить в итоге. Большие нагрузки во время подготовки привели к тому, что у Ковалёва просто не хватило сил пройти всю дистанцию боя в том темпе, в котором он боксировал. Это были его худшие физические кондиции (по признанию самого Сергея, хуже было только в бою с Чилембой, когда за неделю до боя россиянин перенёс простудное заболевание), и что из этого получилось, не нуждается в дополнительных комментариях.

Сергей умеет делать выводы из неудач. Сложности, с которыми ему пришлось столкнуться вне спортивной жизни, адаптировали и закалили его. Ну, а после умение адаптироваться Крашер применил в спорте и за короткий промежуток времени стал тем, кем является сейчас — одним из лучших действующих бойцов не только России, но и мира. Именно поэтому Ковалёв принял решение изменить подход к своему тренировочному кемпу перед ответным поединком и пригласил в команду нового тренера по физподготовке.

Сам Сергей позитивно отозвался о работе со специалистом, основной профиль которого — подготовка биатлонистов. Ковалёв признался, что впервые за долгое время чувствует себя идеально в физическом плане. А как известно, все победы в любом виде спорта строятся в основном на базе физических кондиций.



В первом бою Ковалёв сумел навязать Уорду свой фирменный стиль, работая с дистанции. При этом Крашер постоянно угрожал, висел над соперником. Такая тактика крайне энергозатратная, и, возвращаясь на несколько пунктов назад, мы вновь подчёркиваем, что именно «закончившийся бензин» стал первопричиной того, что Ковалёв отпустил Уорда.



Американец здорово подстраивается под соперника. Боксируя от защиты, Уорд с его выучкой без проблем может работать вторым номером, набирая очки в свою пользу, не беспокоясь о результате. Но вот если против него будет вестись постоянная работа, будет регулярная угроза, то это заставит его действовать более скованно. Наносить удары по цели, выборочно вкладываясь в них, при этом оставаться подвижным на ногах — это и есть ключ к успеху.

На одной чаше весов мотивированный Сергей Ковалёв, отличной подготовленный и знающий, что ему делать в ринге. На другой — хитрый и сколький Андре Уорд, мастерство которого переоценить крайне сложно, этот боец который может пустить под откос весь рисунок боя.

На одной чаше весов — мотивированный Сергей Ковалёв, отличной подготовленный и знающий, что ему делать в ринге. На другой — хитрый и скользкий Андре Уорд, мастерство которого переоценить сложно, это боец, который может пустить под откос весь рисунок боя. Он это доказывал в своей карьере и не раз.



Рассуждая об исходе поединка, можно предположить, что Ковалёв не будет форсировать, не будет искать нокаут, о чём он открыто говорит, а постарается перебоксировать Уорда за счёт темпа, периодических спуртов и силовых ударов. При этом Уорд будет выжидать и искать момент для своих атак, действуя в стиле контрпанчера. Поэтому нам видится победа одного из бойцов судейским решением по истечении 12 раундов боя. Будем надеяться, что в этот раз судейская бригада будет более компетентна и непредвзято отнесётся к американскому бойцу, получившему прозвище от российского бойца – Сын Судей.



Прогноз: тотал раундов в бою больше 10,5 за 1.35 (см. все коэффициенты на бой)