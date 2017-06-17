Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
Прогноз на бой Сергей Ковалёв – Андре Уорд
Фото: instagram.com/brey89
Текст: Константин Устьянцев

Победителя в бою Ковалёв – Уорд снова определят судьи

Россиянин Сергей Ковалёв и американец Андре Уорд выявят победителя судейским решением по истечении 12 раундов.
17 июня 2017, суббота. 16:15. Ставки

Грядущей ночью в Лас-Вегасе 34-летний российский полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 KO) проведёт матч-реванш против 33-летнего американца Андре Уорда (31-0-0, 15 KO), в котором постарается вернуть свои чемпионские пояса (WBA Super, IBF и WBO). В первом бою, прошедшем в ноябре 2016 года, Ковалёв уступил спорным судейским решением, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

Тем, кто смотрел первый бой, бросилось в глаза, насколько разными были его первая и вторая половины. В первой Ковалёв доминировал почти во всех аспектах боя, при этом отправил Уорда в нокдаун, а после того как поединок пересёк экватор, ситуация в ринге поменялась на 90 градусов, Уорд стал больше атаковать, попадать, в результате чего одержал победу.

Ковалёв: хочу избить Уорда, причинить ему физическую боль
Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв рассказал о матче-реванше с американцем Андре Уордом, который состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В интервью нашему изданию Сергей откровенно признался, что его прошлый тренировочный лагерь не соответствовал тому, что хотелось получить в итоге. Большие нагрузки во время подготовки привели к тому, что у Ковалёва просто не хватило сил пройти всю дистанцию боя в том темпе, в котором он боксировал. Это были его худшие физические кондиции (по признанию самого Сергея, хуже было только в бою с Чилембой, когда за неделю до боя россиянин перенёс простудное заболевание), и что из этого получилось, не нуждается в дополнительных комментариях.

Сергей умеет делать выводы из неудач. Сложности, с которыми ему пришлось столкнуться вне спортивной жизни, адаптировали и закалили его. Ну, а после умение адаптироваться Крашер применил в спорте и за короткий промежуток времени стал тем, кем является сейчас — одним из лучших действующих бойцов не только России, но и мира. Именно поэтому Ковалёв принял решение изменить подход к своему тренировочному кемпу перед ответным поединком и пригласил в команду нового тренера по физподготовке.

Сам Сергей позитивно отозвался о работе со специалистом, основной профиль которого — подготовка биатлонистов. Ковалёв признался, что впервые за долгое время чувствует себя идеально в физическом плане. А как известно, все победы в любом виде спорта строятся в основном на базе физических кондиций.

В первом бою Ковалёв сумел навязать Уорду свой фирменный стиль, работая с дистанции. При этом Крашер постоянно угрожал, висел над соперником. Такая тактика крайне энергозатратная, и, возвращаясь на несколько пунктов назад, мы вновь подчёркиваем, что именно «закончившийся бензин» стал первопричиной того, что Ковалёв отпустил Уорда.

Американец здорово подстраивается под соперника. Боксируя от защиты, Уорд с его выучкой без проблем может работать вторым номером, набирая очки в свою пользу, не беспокоясь о результате. Но вот если против него будет вестись постоянная работа, будет регулярная угроза, то это заставит его действовать более скованно. Наносить удары по цели, выборочно вкладываясь в них, при этом оставаться подвижным на ногах — это и есть ключ к успеху.

На одной чаше весов мотивированный Сергей Ковалёв, отличной подготовленный и знающий, что ему делать в ринге. На другой — хитрый и сколький Андре Уорд, мастерство которого переоценить крайне сложно, этот боец который может пустить под откос весь рисунок боя.

На одной чаше весов — мотивированный Сергей Ковалёв, отличной подготовленный и знающий, что ему делать в ринге. На другой — хитрый и скользкий Андре Уорд, мастерство которого переоценить сложно, это боец, который может пустить под откос весь рисунок боя. Он это доказывал в своей карьере и не раз.

Рассуждая об исходе поединка, можно предположить, что Ковалёв не будет форсировать, не будет искать нокаут, о чём он открыто говорит, а постарается перебоксировать Уорда за счёт темпа, периодических спуртов и силовых ударов. При этом Уорд будет выжидать и искать момент для своих атак, действуя в стиле контрпанчера. Поэтому нам видится победа одного из бойцов судейским решением по истечении 12 раундов боя. Будем надеяться, что в этот раз судейская бригада будет более компетентна и непредвзято отнесётся к американскому бойцу, получившему прозвище от российского бойца – Сын Судей.

Прогноз: тотал раундов в бою больше 10,5 за 1.35 (см. все коэффициенты на бой)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Андре Уорд Сергей Ковалёв Бесплатные прогнозы
Новости. Ставки
17 июня 2017, суббота
16:15 Прогноз Карпина на матч Россия — Новая Зеландия: обе забьют, и победа России
15:47 Букмекер: 87 % игроков ставят на победу России в матче с Новой Зеландией
14:39 Уорд — Ковалёв: букмекеры назвали фаворита реванша
13:31 Прогноз Нагучева на Россия — Новая Зеландия: второй тайм наиболее результативный
13:00 Аналитики: волейболисты сборной России проиграют США в Мировой лиге
11:30 Согласно котировкам, баскетболистки сборной России победят Бельгию на ЧЕ-2017
10:45 Букмекеры: игроки верят в выход сборной России из группы на Кубке конфедераций
10:00 Букмекеры оценили шансы сборной России начать КК с победы над Новой Зеландией
09:00 Генич: Россия победит Новую Зеландию в нерезультативном матче
07:00 «Фонбет»: на следующий шахматный турнир планируем пригласить Карякина
16 июня 2017, пятница
22:26 Аналитики склоняются к тому, что Обамейянг летом перейдёт из «Боруссии» в «ПСЖ»
21:57 Букмекеры оценили шансы клубов Серии А не дать «Юве» выиграть 7-й скудетто кряду
19:33 Прогноз Карякина на Кубок конфедераций: в финале сыграют Россия и Чили
19:23 БК «Винлайн» заключила спонсорское соглашение с РФС
19:11 Газзаев одобрил идею размещения ППС на стадионах
14:30 Bet365 остаётся лидером онлайн-ставок в Италии, PlanetWin365 сохранил 2-е место
13:00 Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций — 2017
12:11 Букмекеры не сомневаются, что Роналду начнёт новый сезон в «Реале»
11:30 Betfred стал спонсором «Болтона»
10:00 Согласно котировкам, баскетболистки сборной России победят Латвию на ЧЕ-2017
15 июня 2017, четверг
18:28 «Миннесота Твинс» — «Сиэтл Маринерс»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
18:14 Betfred запустила онлайн-платформу TradeFred
17:17 Сергеев: для крупных иностранных БК условия выхода на российский рынок приемлемы
17:05 В Бельгии серьёзно ограничат рекламу азартных игр
16:00 Эксперты оценили шансы клубов Бундеслиги не дать «Баварии» стать чемпионом
14:35 32Red ещё два года будет титульным спонсором шотландского клуба «Рейнджерс»
13:27 Букмекеры: шансы Макгрегора победить Мейвезера — 14%
12:50 Власти Британии рады, что букмекеры не размещают рекламу на файлообменниках
11:00 Согласно котировкам, волейболисты сборной России проиграют Польше в Мировой лиге
01:00 Австралийскому теннисисту грозит 10 лет тюрьмы за договорной матч и наркотики
14 июня 2017, среда
20:41 Betconstruct начал сотрудничество с чешским букмекером Tipsport
20:30 «Торонто Блю Джейс» — «Тампа-Бэй Рэйз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
19:21 Букмекеры: Хамес летом точно покинет «Реал», скорее всего он перейдёт в «Челси»
18:45 «Питтсбург Пайрэтс» — «Колорадо Рокиз»: прогноз на матч МЛБ от «Чемпионата»
17:05 Губернатор Нью-Джерси: если суд США разрешит, мы легализуем ставки очень быстро
16:30 Pinnacle запустила функцию Betting Tools
15:42 Букмекер Planetwin365 заключил соглашение с футбольной ассоциацией Сербии
15:08 БК Betcity стала официальным партнёром ПФК ЦСКА
12:14 БК «Олимп»: bwin – сильный игрок, с которым будет интересно вести конкуренцию
11:30 Аналитики: Диего Коста точно уйдёт из «Челси» летом, скорее всего — в Китай
10:00 Букмекеры оценили шансы Федерера выиграть первый турнир после возвращения в тур
13 июня 2017, вторник
21:00 Аналитики: сборная Гондураса проиграет Панаме в матче квалификации ЧМ-2018
19:30 Букмекеры назвали главных фаворитов следующего сезона НХЛ
18:45 Президент БК «Лига Ставок»: контракт с РФПЛ — это не просто коммерческий проект
18:30 Франция — Англия: прогноз на матч от «Чемпионата»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой способ идентификации для легальных букмекерских контор для вас наиболее предпочтителен?
Архив →
© championat.com, 2000–2017