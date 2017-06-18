Прогнозы на Кубок конфедераций. В Казани ждём угловых, в Москве — голов

Россия со скрипом, но обыграет Новую Зеландию В России стартует Кубок конфедераций. В первый день в Санкт-Петербурге команда Черчесова сыграет с Новой Зеландией. Прогнозируем матч.

Эффектно стартовал коллега Служаков на Кубке конфедераций. Оба прогноза на матч Россия — Новая Зеландия в рамках рубрики «Футбольные фишки» прошли более чем уверенно. Тотал угловых больше 4,5 в первом тайме был пробит уже к 20-й минуте. А после того, как Фёдор Смолов сделал счёт 2:0, практически не было сомнений и в «доезде» второй ставки на победу России при общем тотале матча 2-3 гола.



После вчерашнего успеха в нашем банке 82 645 фишек при 50 000 стартовых.

Ставка: тотал угловых в матче больше 10,5 за 1.80 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек).

Поддержать столь резвое начало будет непросто, но попытаюсь. Сегодня нас ждут сразу два матча на Кубке конфедераций. В 18:00 на поле «Казань Арены» выйдут сборные Португалии и Мексики. Предугадывать исходы в данной встрече не решусь. Португальцы — фавориты, но в каком сейчас состоянии находится Криштиану Роналду — вопрос открытый. Известно, что в эти дни решается будущее португальца в мадридском «Реале». До футбола ли форварду в подобной ситуации?

Ну и не стоит недооценивать сборную Мексики, завсегдатаев Кубка конфедераций. Команда располагает сбалансированным составом, щедро сдобренным известными в Европе игроками. На последних шести чемпионатах мира мексиканцы неизменно выходили в плей-офф, так что ничьей или даже победе нисколько не удивлюсь.



А ставку предпочту сделать статистическую. Команды не испытывают проблем с угловыми. В последних пяти матчах сборных Мексики тотал в 10,5 корнера пробивался неизменно. В последних пяти матчах Португалии — четыре раза. Стартовая игра на Кубке конфедераций не предполагает закрытого футбола. Турнирных раскладов ещё нет, да и само соревнование, при всём уважении, не самое топовое. Думаю, команды вполне способны выдать открытый футбол и подать на двоих минимум 11 угловых.

Ставка: обе забьют за 2.04 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1560 фишек).

Вторым матчем сегодняшнего вечера будет поединок Камеруна и Чили на «Открытие Арена» в Москве.

Сборную Чили мы совсем недавно видели в России, а несколькими днями позже — в товарищеской встрече с Румынией. Что сказать, атака у команды имеется. Было бы странно, если бы с Виделем и Санчесом в составе было иначе. Но вот в обороне у команды наблюдаются явные проблемы. Сборная России забила чилийцам один раз, хотя имела достаточно моментов. Румынские же футболисты не стали церемониться и отгрузили в ворота Эрреры сразу трёшку.



Сборная Камеруна располагает квалифицированными игроками в группе атаки: Бенджамин Муканджо, Венсан Абубакар. Эти ребята умеют забивать. И думаю, что на один гол камерунцы в матче против неоптимальной обороны Чили вполне смогут наиграть.



Но и Чили едва ли уступит всухую. Класс футболистов этой южноамериканской сборной такого не позволит. Отсюда имеем прогноз «Обе забьют» на данную встречу за неплохие 2.04.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3000 фишек. В банке осталось 79 645 фишек.