Молодая немецкая поросль быстро распечатает ворота «соккеруз»

Не задался, к сожалению, наш второй день на Кубке конфедераций. Не удалось коллеге Агееву прочитать матчи Португалия — Мексика и Чили — Камерун. Но такое порой случается, особенно когда имеешь дело со сборными. Нет чёткого понимания того, как будут выглядеть команды, каков их уровень мотивации.



Португалия прошлым летом практически всех своих соперников на Евро-2016 забрасывала угловыми, но во встрече с мексиканцами сподобилась лишь на два. Бросилось в глаза, что чемпионы Европы полностью отдавали инициативу на протяжении большей части игры, так как просто уступали в темпе. Из-за этого и не так часто задействовались фланги. Мексиканцы вроде бы кружили вокруг штрафной площадки соперника, но сами лишь три корнера заработали. О проходе заявленного тотала (10,5) даже помечтать не пришлось.

Что же до варианта «обе забьют» во встрече Камеруна и Чили, то он мог пройти, если бы в первом тайме рефери Скомина не придумал фол на Видале во время стандарта «неукротимых львов». Вот где бы повтор пригодился. В результате подачи «неукротимые львы» забили, но свисток судьи оставил африканцев без гола. В итоге чилийцы победили с сухим счётом.



Наш виртуальный банк слегка похудел, в нём теперь 79 645 фишек при стартовых 50 000.

Австралия — Германия

Ставка: Германия забьёт свой первый гол до 32-й минуты включительно за 1.9, тотал первого тайма больше 1,5 мяча и тотал второго тайма больше 0,5 мяча за 2.7 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек), 1300 фишек (возможная прибыль — 2210 фишек).

В последние дни всё громче разговоры на тему, а та ли сборная Германии приехала на Кубок конфедераций, а нужно ли относиться к ней всерьёз, а что вообще может показать бундестим. Однозначный ответ мы получим только по ходу турнира. Но и сейчас очевидно, что в нынешнем созыве главной немецкой команды пруд пруди высококлассных мастеров. И уж точно не Австралии нужно думать о том, каким немцам им придётся противостоять. У них самих команда обновлённая и уж точно не сильнейшая в истории.

Новая Австралия. «Соккеруз» на Кубке конфедераций В новой серии превью Кубка конфедераций – сборная Австралии, для которой турнир станет особым вызовом перед ЧМ-2018.

Видел то, что творили бразильцы в матче с «соккеруз», причём на Зелёном континенте. На определённые выводы та встреча наталкивает. Конечно, «селесао» на данную секунду самая крутая сборная в мире, об этом говорит её игра в официальных встречах, где они уничтожают одного противника за другим. Но в Австралии не выходили многие лидеры, и всё равно в итоге вышло 4:0.



Молодой немецкой команде, вероятно, поначалу не будет хватать сыгранности. Не впечатлила она в Дании. С другой стороны, официальный матч нельзя сравнивать с контрольным. Мотивация будет переполнять каждого подопечного Лёва, который предстоящим вечером появится на арене «Фишт» в Сочи. Про класс сборных, полагаю, говорить излишне.

Оборона австралийской команды производит жуткое впечатление, эдакий тришкин кафтан, латка на латке. Бундестим даже с Сандро Вагнером на острие способна быстро распечатать ворота «соккеруз». Группа атаки всё-таки пестрит именами: выделяется, конечно, капитан Дракслер, но есть и лидер гладбахской «Боруссии» Штиндль, ожидается мощная поддержка с флангов от Киммиха и Хектора, да и Горецка всегда готов подключиться из глубины.



На мой взгляд, Германия сумеет забить свой первый мяч до 32-й минуты включительно. Такую ставку порекомендую. Вообще-то немцы, вполне возможно, и раньше откроют счёт. Первый вариант в известной степени перестраховочный. Поэтому рискну предложить ставку с более высоким коэффициентом — 2.7. Для того чтобы она прошла, командам на двоих нужно забить в первой половине не менее двух мячей, а во втором тайме — не менее одного. Букмекеры ожидают развесёлый футбол, так что у нашего варианта есть все шансы, чтобы спокойно добраться до станции назначения.

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3300 фишек. В банке осталось 76 345.