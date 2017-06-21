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Игорь Акинфеев, сборная России
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Александр Служаков

Роналду и Ко больше гола Акинфееву не забьют

На Кубке конфедераций стартуют матчи второго тура группового этапа. Делаем ставки на встречи Россия — Португалия и Мексика — Новая Зеландия.
21 июня 2017, среда. 14:15. Ставки

Наша рубрика может быть вполне довольна своими ставками на встречу Австралия — Германия. Всё прошло по тому сценарию, который мы и загадали.

Не стал ваш покорный слуга гнаться за форами на фаворита, и «чуйка» не подвела. Германия вполне могла выиграть и в два мяча, и даже в три, но отчего-то не стала это делать, пропускала глупейшие голы, транжирила момент за моментом. В итоге подопечные Лёва довели дело до нервной концовки, а сам наставник бундестим несказанно обрадовался финальному свистку.

Ну а те две ставки, которые мы предлагали сделать, зашли к 48-й минуте. Ожидали гол от Германии в первые 32 минуты, а он случился уже на 5-й, когда Ларс Штиндль с близкого расстояния расстрелял ворота Райана. Слегка пришлось понервничать из-за второго предложения. Немцы никак не хотели забивать второй мяч по ходу первой половины, но тут нам на выручку пришли австралийцы. У Рогича не получилось с первой попытки озадачить Лено, мяч угодил в защитника, но со второй попытки хавбек «соккеруз» не промахнулся, обеспечив «тотал больше 1,5 мяча в первой половине». А уже на 48-й минуте Леон Горецка отправил нас в кассу за выигрышем. Его гол обеспечил «доезд» ставки «тотал первого тайма больше 1,5 мяча и тотал второго тайма больше 0,5 мяча». После этого можно было просто наслаждаться футболом.

В нашем виртуальном банке теперь 83 655 фишек при стартовых 50 000.

Кубок конфедераций. Группа A. 2-й тур
21 июня 2017, среда. 18:00 МСК
Россия
Португалия

Ставка: индивидуальный тотал Португалии меньше 1,5 мяча за 2.0, тотал угловых Португалии в первом тайме больше 2 (без расхода) за 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 1200 фишек (возможная прибыль — 1200 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 1365 фишек).

С нетерпением российские болельщики ждут противостояния с Португалией. Самое время подогреть интерес к матчу при помощи ставок. На мой взгляд, у команды Черчесова солидные шансы, чтобы разжиться очками по итогам встречи с чемпионами Европы. Но для этого нужно сыграть максимально строго в обороне, не дать подопечным Сантуша свободного пространства. Если мексиканцы постарались сыграть с Португалией первым номером, то у России для такой авантюры не хватает исполнителей. Поэтому стоит сыграть от обороны, перекрыть кислород Роналду и Куарежме, которые наверняка расположатся на флангах. В этой связи жду появления справа Смольникова, а не Самедова. Сантуш также наверняка произведёт изменения, отправив в центр атаки Андре Силву.

У России, конечно же, будут шансы в контратаках. Никаких сомнений в этом нет. Португальцы не очень здорово осуществляют переход из атаки в оборону. При этом центр защиты у триумфаторов Евро-2016 достаточно медлительный. Фонте просто был ужасен в игре с мексиканцами, а Пепе пока не вошёл в ритм — многовато он пропустил в этом году. Португалия постоянно брала паузы во встрече с Мексикой, взрывалась отрезками минут по 5-7. Вот такими передышками соперника Россия должна пользоваться, при этом не зарываясь. Роналду нужно стеречь постоянно.

В целом должна получиться закрытая игра. Больше двух мячей от этого матча не жду. Напомню результаты в противостоянии Россия — Португалия в этом веке, когда команды встречались у нас в стране — 0:0, 1:0, 1:0. Португалия пока ни разу не забила. Да, сейчас у нас не сильнейшая сборная в истории, но и превозносить соперника не стоит. Парням Сантуша во Франции очень везло, а вспомните, как она мучилась в группе с венграми, исландцами и австрийцами. А игру с Хорватией помните? Ничего страшного в этих португальцах нет. Нужно только самим избежать глупых ошибок. Я предлагаю поставить на «индивидуальный тотал Португалии меньше 1,5 мяча». Больше гола от Роналду и Ко не жду.

Кроме того, взял бы индивидуальный тотал Португалии по угловым в первой половине. В моём понимании поначалу Россия отдаст территорию, гости будут больше владеть мячом, атаковать через фланги, ведь наша сборная играет в три центральных защитника, и через середину будет сложно прорваться. Думаю, что как минимум 3 корнера португальцы в первой половине заработают.

Кубок конфедераций. Группа A. 2-й тур
21 июня 2017, среда. 21:00 МСК
Мексика
Новая Зеландия

Ставка: Мексика забьёт до 28-й минуты включительно за 1.88, (см. все коэффициенты на матч), индивидуальный тотал Мексики больше 2,5 мяча за 1.8 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставок: 1500 фишек (возможная прибыль — 1320 фишек), 3000 фишек (возможная прибыль — 2400 фишек).

Сложно представить иной исход матча Мексика — Новая Зеландия, кроме как победа представителя зоны КОНКАКАФ. Подопечные Осорио в стартовой встрече на турнире поразили своими скоростями, высоким прессингом. Новозеландцам будет сложно выходить из обороны.

Они будут сбиваться на длинные передачи, которые вряд ли им как-то помогут. Соперники неплохо друг друга знают — частенько встречаются в контрольных матчах, играли и за право участвовать на ЧМ-2014. Тогда Мексика победила по сумме двух встреч — 9:3.

Такой же результативной игры жду от парней из Центральной Америки и сейчас. Они отлично понимают, что им нужно создавать максимально выгодную разницу забитых и пропущенных мячей. Возможно, она решит судьбу путёвки в плей-офф. К тому же Хавьеру Эрнандесу осталось забить всего два гола, чтобы добраться до отметки в 50 точных ударов за сборную. Партнёры постараются помочь ему покорить заветный рубеж уже сегодня.

От фор снова постараюсь уклониться. Поставлю на быстрый гол от Мексики. Убеждён, что они сразу возьмутся за дело благодаря шикарному настрою на Кубок конфедераций. В первые 10 минут игры против мексиканцев и португальцы выглядели потерянными. Та же участь, как мне кажется, ждёт и Новую Зеландию. В целом же жду не менее трёх мячей от Чичарито и Ко. Россия могла забить гораздо больше двух в ворота Мариновича, у Мексики с реализаций всё будет несколько лучше.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 7200 фишек. В банке осталось 76 455.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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