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Юлиан Дракслер
Фото: Reuters
Текст: Алексей Агеев

От Камеруна и Австралии ждём закрытого футбола, от Германии — победы

22 июня на Кубке конфедераций состоятся матчи группы B. Прогнозируем исходы встреч Камерун — Австралия и Германия — Чили.
22 июня 2017, четверг. 14:45. Ставки
Роналду и Ко больше гола Акинфееву не забьют
На Кубке конфедераций стартуют матчи второго тура группового этапа. Делаем ставки на встречи Россия — Португалия и Мексика — Новая Зеландия.

Во вчерашнем выпуске «Футбольных фишек» нас поджидала неудача. В матче Россия — Португалия коллега Служаков ставил на индивидуальный тотал португальцев меньше 1,5 гола и минимум три угловых в исполнении этой же сборной в первом тайме. Первая ставка сыграла, Португалия ограничилась голом Роналду. Со второй вышла промашка.

Не задались и оба прогноза на второй матч среды: Мексика — Новая Зеландия. Мексиканцы явно недооценили соперника и решили закидать новозеландцев сомбреро. За что и поплатились. Сборная Новой Зеландии по ходу первой половины матча имела несколько отличных моментов, один из которых Вуд на 42-й минуте реализовал. Мексиканцы заиграли на своём уровне лишь после перерыва и за счёт преимущества в классе одержали-таки волевую победу. Но всё равно похоронили оба наши прогноза — на минимум три гола Мексики, а также её же гол в первые 28 минут поединка.

По итогам среды наш банк потерял в весе, и теперь в нём 78 855 фишек при 50 000 стартовых.

Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур
22 июня 2017, четверг. 18:00 МСК
Камерун
Австралия

Ставка: обе забьют — нет за 2.33 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1995 фишек).

Сегодня состоятся два матча второго тура в группе B. В Санкт-Петербурге Камерун сыграет с Австралией. Обе команды в целом достойно выглядели в первых встречах с фаворитами, но уступили. Камерун, забивший чистый, но незасчитанный мяч в ворота Чили, всё же не удержал ничью и пропустил два гола в концовке. Австралийцы могли даже вырвать ничью у игравших вполноги немцев, но тоже уступили в итоге.

Сегодняшний матч будет крайне важен для обеих команд. Победитель сохранит шансы на выход в полуфинал. Ну и объективно, набрать три очка Камерун и Австралия могут разве что в очном споре. Отсюда ожидаю напряжённый матч, в котором вполне возможен закрытый футбол с минимум риска.

И 2.33 на «Обе забьют — нет» в такой ситуации вижу потенциально неплохим выбором. К слову, эта ставка проходила в последних четырёх матчах Камеруна с учётом всех турниров.

Кубок конфедераций. Группа B. 2-й тур
22 июня 2017, четверг. 21:00 МСК
Германия
Чили

Ставка: победа сборной Германии с форой «0» за 1.90 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек).

Переходим к центральной встрече дня. Чили и Германия в Казани постараются выявить лидера группы, который, скорее всего, в полуфинале не сыграет с Португалией.

Главные фавориты турнира позволили себе привезти в Россию состав, не досчитавшийся почти десятка звёзд. Йоахим Лёв на Кубке конфедераций обкатывает ближайший резерв, который, уверен, через несколько лет будет претендовать на самые высокие места, как и их титулованные предшественники. Работа на перспективу в немецком футболе отлажена до мелочей.

Не стал бы придавать большого внимания первому матчу Германии на турнире. Смотревшие ту встречу не дадут соврать — при желании немцы могли бы устроить разгром Австралии. Но видно было, что задачи играть на пределе перед «бундесманншафт» не стояло. Хотя бы в целях экономии сил. Потому как чилийцы перед сегодняшней встрече имели на сутки больше для восстановления.

Также не исключено, что Лёв выводит свою команду на пик формы к решающим матчам и ближе к полуфиналу мы увидим уже совсем другую сборную Германии. Потенциал у нынешних её игроков, конечно же, мощнейший.

Что касается Чили, то игра латиноамериканцев пока вызывает вопросы. Как в товарищеских матчах с Россией и Румынией, так и во встрече с Камеруном «ла роха» не впечатлила. Притом что по классу игроков все соперники чилийской команде уступали.

В предстоящей встрече всё же больше склоняюсь к победе сборной Германии. В крайнем случае дело завершится ничьей. Изначально, к слову, букмекеры фаворитом выставили сборную Чили. Но уже сегодня линию прогнули в пользу чемпионов мира. В данном случае соглашусь с мнением большинства.

Итого: сделано две ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 75 355 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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