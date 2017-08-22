«Наполи» бравым маршем пройдёт в Лигу чемпионов

Обескровленный «Челси» даст бой «Тоттенхэму» 20 августа в «Футбольных фишках» разговор пойдёт о матчах «Тоттенхэм» — «Челси» и «Барселона» — «Бетис».

В воскресенье банк рубрики «Футбольные фишки» понёс незначительные потери. Виной тому стала совсем уж блёклая игра «Бетиса» в матче с хромающей на обе ноги «Барселоной». Севильцы сыграли чрезмерно робко, порой даже трусливо. Каталонцы, особенно не напрягаясь, одержали победу. Другого и трудно было ожидать. ПРи этом команда ждёт усиления, которое всё ещё в пути. На викторию хозяев мы закладывались, но надеялись на гол бело-зелёных. К сожалению, команда Сетьена нас подвела.



А вот «Челси» со своей миссией справился на все сто. Да, он был менее ярок, чем «Тоттенхэм», зато куда более эффективен. Маркос Алонсо провёл феноменальный матч, благодаря его дублю «пенсионеры» одержали победу. Мы же скромно ожидали хотя бы ничьей от парней Конте. Так что здесь ставка сыграла, пусть коэффициент и не был очень уж приторным.

На данный момент в нашем банке 95 829 фишек при стартовых 50 000.

«Марибор» — «Хапоэль Беэр-Шева»

Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.85 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1700 фишек).



Был искренне удивлён событийности первого матча между этими командами. Казалось, что соперники проявят максимальную осторожность, будут заняты разрушением созидательных действий оппонентов. Но уже в первые 12 минут «Хапоэль» и «Марибор» обменялись голами. Затем был назначен очень спорный пенальти в ворота словенцев, на этом всё и завершилось.



Счётом в какой-то мере могут быть довольны обе стороны. У израильтян в кармане победа, а у словенцев — небезынтересные перспективы. Стиль игры «Марибора» не меняется уже долгие годы. Собственно, в похожей манере действует словенская сборная с момента её образования. Прежде всего упор делается на надёжность тылов. Счётом 0:0 балканцы почти всегда удовлетворены, если им противостоял серьёзный соперник.

Не жду, что дома «Марибор» сразу же полетит отыгрывать гандикап. Сначала он убедится, что его воротам нет серьёзных угроз, а уже затем постарается поймать шанс на стандарте. Естественно, хозяева будут караулить огрехи защитников «Хапоэля», в предыдущем раунде в противостоянии с «Лудогорцем» их хватало. И только если ближе к концовке встречи «Марибор» всё ещё будет отставать, то тогда уже может пойти речь о риске.



Если же словенцы довольно быстро забьют, то окопаются так, что Беэр-Шева и не подступится. Израильтяне на выезде не так опасны в плане креатива, как на своей территории.

«Ницца» — «Наполи»

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2,5 мяча за 2.28 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1920 фишек).

Классная была вывеска, привлекательная, но только до первой игры соперников. Матч на «Сан-Паоло» показал гигантское превосходство итальянского клуба над французским. Укомплектованы неаполитанцы значительно сильнее. Плюс к тому «Ницце» пришлось расстаться с несколькими важными для себя игроками, а в первой встрече не смогли принять участия Балотелли и Снейдер. В концовке той игры «Ницца» ещё схватила две красные карточки. И теперь ей придётся выходить на поле без Плеа и Козьелло. Ворох проблем, и никуда от них не скрыться.



«Наполи» — более искушённая команда в плане еврокубковых противостояний. Нервничать на выезде подопечные Сарри не будут. Посмотрят, что может предложить «Ницца», а затем начнут терроризировать соперника своими кинжальными контратаками. Гости будут в своей стихии, а «Ницца» вряд ли сможет на пространстве отловить Мертенса, Инсинье и Кальехона. Скорее всего, у французов получится забить, но этого не хватит даже для ничьей. Диспозиция в полной мере в пользу «Наполи».

Итого: сделано 2 ставки на сумму 3500 фишек. В банке осталось 92329.