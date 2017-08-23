ЦСКА квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов

Не представляете, как я корил себя за выбор ставки на матч «Ницца» — «Наполи», видя немощность французского клуба и то, как итальянцы упускают один момент за другим. Изначальная идея «победа „Наполи“ и тотал больше 1,5 мяча» была отброшена из-за коэффициента. Показалось, что слишком мало предлагают букмекеры — меньше «двойки». В итоге погоня за увеличением коэффициента ни к чему хорошему не привела. «Наполи» владел безраздельным преимуществом, но не торопился использовать моменты. В итоге команда Сарри остановилась на отметке в два гола.

Зато удалось полностью угадать сценарий матча в Словении, где «Марибор» принимал «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Хозяева быстро открыли счёт, после чего удержали преимущество до конца встречи, вырвав у израильтян путёвку в групповой турнир. Ставка на «тотал меньше 2,5 мяча» сработала.



По итогам дня мы добавили 200 фишек в наш банк, и в нём теперь 96 029 фишек при стартовых 50 000.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1,5 мяча за 2,2 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2400 фишек).



Судный день для ЦСКА. Все прекрасно знают, насколько важен для «армейцев» проход в Лигу чемпионов. Он обеспечит финансовую стабильность клуба. Первый шаг для этого был сделан в Берне. «Армейцы» после дерби выглядели выхолощенными, но на опыте и мастерстве Акинфеева сумели не пропустить, а в концовке швейцарцы исполнили симпатичный автогол.



Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции говорил о том, что ЦСКА не будет сидеть в обороне и ждать финального свистка. И я склонен ему верить. У москвичей достаточно мастерства, чтобы играть с «Янг Бойз» на своём поле с позиции силы. Команда из швейцарской столицы в еврокубках всегда делает ставку на домашние встречи, в гостях она зачастую выглядит беспомощно. Раз уж мы вспоминали игры «юношей» с украинскими командами неделю назад, то стоит это сделать и сейчас. Киевлянам месяц назад они уступили — 1:3, а «Шахтёру» год назад — 0:2.



Предполагаю, что ЦСКА сразу пойдёт вперёд и найдёт бреши в обороне соперника, поведёт в счёте. А уже после перерыва на контратаках «армейцы» увеличат разрыв в счёте. Так что мой вариант — «победа ЦСКА и тотал больше 1,5 мяча».

Ставка: тотал 1-го тайма больше 1,5 мяча и тотал 2-го тайма больше 0,5 мяча за 2.55 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2325 фишек).



У меня практически нет сомнений, что матч на «Энфилде» порадует обилием забитых мячей. «Хоффенхайму» нет смысла сидеть у своей штрафной. Оборона не самая сильная линия у «деревенских», да и ещё Зюле, ведущий защитник, перебрался в «Баварию». Нужно искать счастья у чужих ворот, нагнетать. «Ливерпуль» ведь сам может с лёгкостью напороть сзади. Жду игры на встречных курсах. В первой игре команды активничали, но всё-таки опаска присутствовала. Сейчас «Хоффенхайму» терять уже нечего.

Но ставки на тоталы по матчу меня не очень привлекли, уж слишком незначительные коэффициенты. Поэтому отыскал такой вариант «тотал 1-го тайма больше 1,5 мяча и тотал 2-го тайма больше 0,5 мяча» за приличные 2.55. Почему бы и нет? Никакой разведки здесь уже не стоит ожидать. Могут сверхатакующие «Ливерпуль» и «Хоффенхайм» забить за первый тайм 2 мяча? Вполне. А добавить ещё один гол во втором тайме? Конечно же!

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 1.78 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1560 фишек).



«Карабах» победил в домашней игре и теперь считается фаворитом пары. Хотя после жеребьёвки букмекеры ставили на команду из столицы Дании. Что ж, очевидно, гости из Азербайджана будут всеми силами цепляться за результат первого матча. А здесь любые методы хороши — зацепы, удары по ногам и прочие некрасивые штучки. Но что поделать — на кону путёвка в Лигу чемпионов.



Судит испанец Альберто Ундиано Мальенко, рефери опытный, но он никогда не упускает возможностью достать «горчичник» из кармашка. Пара равная, наверняка борьба будет идти до конца как минимум основного времени, так что я предложу сыграть здесь на тотал предупреждений — больше 4,5.

Ставка: удаление в матче — да за 2.91 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2865 фишек).

Неделю назад «Спортинг» и «Стяуа» устроили самую настоящую рубку в Лиссабоне — 9 жёлтых карточек и 1 красная. Думаю, ответный матч будет не менее нервным. Чакыр не Брых, турецкий рефери в последнее время реже стал прибегать к предупреждениям, а вот удалить он может легко и сразу.



Вновь будет вязкая игра, которую будут подогревать неистовые румынские фанаты. Команды не будут друг другу уступать, какие-то обиды остались ещё после первой игры. Вероятно, что под конец встречи у кого-то из футболистов сдадут нервы, что и приведёт к удалению. Просто так проигрывать здесь никто не захочет.

Итого: сделано 4 ставки на сумму 7000 фишек. В банке осталось 89 029.