Последний бой? Если «Зенит» и вылетит из Лиги Европы, то в борьбе

ЦСКА квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов Сегодня определятся заключительные пять участников Лиги чемпионов сезона-2017/18. Делаем новые ставки в рамках рубрики «Футбольные фишки».

Готовы принимать поздравления. В «Футбольных фишках» вчера случилось историческое событие — удвоен банк! Для это нам потребовалось чуть больше года, 165 выпусков и порядка 350 ставок.



Кто-то скажет, что ничего особенного в подобном достижении нет. Не соглашусь. За всё время мы ни разу не нарушили правил, установленных на старте. Размер ставки не превышал 5 % от банка. И, что более важно, у нас не было просадок. Не было такого, что мы скатились на самое дно и вынырнули оттуда чудесным образом за счёт ставки ва-банк или безумного экспресса. Нет, мы поступательно шли наверх.



Ну и не будем забывать про реалии спортивного СМИ. Топовые матчи мы не имеем права пропускать с точки зрения читательского интереса. Хотя иной раз во втором дивизионе Франции есть куда более привлекательные ставки, чем в полуфинале Лиги чемпионов. В общем, нет желания преувеличивать успех, но и не упомянуть про него мы не имели права. Поблагодарить за успешные прогнозы можно Александра Служакова, Глеба Евдошенко и Алексея Пионтковского, а также автора данной статьи.

Теперь о вчерашнем выпуске. Коллега Служаков в ответных матчах раунда плей-офф Лиги чемпионов выбил три из четырёх. ЦСКА победил «Янг Бойз», и при этом в матче было забито минимум два мяча, «Ливерпуль» и «Хоффенхайм» устроили голевой фейерверк на «Энфилде», с запасом обеспечив проход ставки «тотал 1-го тайма больше 1,5 мяча и тотал 2-го тайма больше 0,5 мяча», а «Копенгаген» и «Карабах» на двоих собрали шесть предупреждений, в то время как нас устраивали и пять. Подвели лишь «Стяуа» и «Спортинг», которые всю свою агрессию выплеснули неделю назад в Лиссабоне. Матч в Бухаресте же получился миролюбивым, и до удаления, прогнозировавшегося нами, дело не дошло.



В результате банк рубрики перевалил за отметку в 100 тысяч. Теперь в нём 100 814 фишек при 50 000 стартовых.

Ставка: тотал фолов в матче больше 26,5 за 2.13 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2825 фишек).

В четверг завершаются отборочные турниры в еврокубках. Свои матчи сыграют «Зенит» и «Краснодар». Питерцы в первой игре произвели удручающее впечатление. Скромный «Утрехт» играл лучше, был активнее и заслуженно победил. Причём 0:1 — это ещё неплохо для «Зенита» по той игре, что он показал.



Нет желания гадать, сумеет ли команда Манчини в очередной раз сыграть дома лучше, чем на выезде, либо же «Зенит» сосредоточится на чемпионате России, чтобы через год гарантированно сыграть в группе Лиги чемпионов. Возьму статистическую ставку.

В нынешнем евросезоне «Утрехт» и «Зенит» не особо церемонятся с соперниками. В большинстве матчей клубы побеждают по количеству фолов. В среднем на двоих за игру эти команды зарабатывают 26,5 нарушений. В матче, где одна из сторон неминуемо покинет турнир, тем более следует ожидать жёсткости. Особенно к концу встречи, когда футболисты одного из клубов будут понимать, что терять уже нечего.



Думаю, имеет смысл здесь проверить тотал фолов. Возьмём с небольшой докупкой, чтобы коэффициент превысил двойку.

Ставка: победа «Краснодара» с форой «0» за 2.11 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 2775 фишек).

Во втором матче сыграю от российского клуба.

Ещё в прошлом сезоне повелось, что «Краснодар» гостевые матчи проводит едва ли не лучше, чем домашние. В нынешнем тенденция продолжается. В РФПЛ «быки» на выезде набрали больше очков, чем на своём красавце-стадионе. В Лиге Европы дома на зубах выцарапали победу у «Люнгбю», а в Дании одержали куда более уверенную победу.



В такой ситуации предположу, что команда Шалимова будет ближе к победе и в Белграде. Первый матч показал, что с сербами можно играть. Главное не допускать провалов в обороне. «Црвене Звезде» необходимо отыгрываться. Пойдёт она вперёд. Соответственно у достаточно мобильной атаки «Краснодара» будут возможности для контратак.

Остановлюсь здесь на нулевой форе «горожан», подстраховавшись на случай ничьей.

Итого: сделано две ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 95 814 фишек.