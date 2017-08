Мейвезер заплатит? Есть варианты

В ночь с 26 на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе состоится бой, ещё год назад считавшийся фантастикой. Американский боксёр-суперчемпион Флойд Мейвезер встретится на ринге с чемпионом UFC Конором Макгрегором. На боксёрском ринге и по правилам этого вида спорта.

Казалось бы, какие шансы у ирландского бойца, не имеющего опыта боксёрских боёв, против Мейвезера, выигравшего в карьере всё что только можно и не потерпевшего на профессиональном ринге ни одного поражения? Тем не менее на победу американца букмекеры в среднем дают поставить за 1.20. А в некоторых конторах коэффициент на победу Флойда и вовсе достигает 1.30. Триумф Конора котируется в районе 5.00. Ничего экстраординарного нет, никаких коэффициентов за 10 и выше.

Представляете, каковы будут гонорары бойцов за участие в сиквеле, если вдруг Флойд «случайно» нарвётся на лаки-панч и попросит реванша, но уже по правилам ММА?

Думается, букмекеры подстраховываются на случай голливудского сценария с продолжением. По неофициальной информации, ирландец получит за поединок $ 75 млн, американец — $ 100 млн. Представляете, каковы будут гонорары бойцов за участие в сиквеле, если вдруг Флойд «случайно» нарвётся на лаки-панч и попросит реванша, но уже по правилам ММА? Бред, скажете вы? Точно так же говорили ранее про бой, который мы увидим послезавтра.



Именно по причине шоу-бизнесовского характера поединка букмекеры отводят Макгрегору аж 20% на победу. Хотя в ином случае шансы ирландца едва ли превышали бы 5%. Впрочем, изначально Флойд куда более уверенно лидировал по котировкам. Но затем на Конора стали поступать огромные суммы ставок. Операторы были вынуждены корректировать линию.

«Встреча, безусловно, обещает стать одной из самых зрелищных в истории. Не только потому, что организаторы получат более $ 600 млн от прав на трансляции и рекламы, — рассуждает о предстоящем событии генеральный директор bwin Россия Дмитрий Сергеев. — Встретятся одновременно два лучших и самых ярких бойца современности. Флойд — живая легенда, многократный чемпион мира, олимпийский чемпион, не проигравший ни разу за 49 боев. Против него Макгрегор – самый популярный боец UFC, пообещавший нокаутировать легенду ещё до конца четвёртого раунда».

Что касается общего количества ставок, то по этому показателю предстоящий бой с огромным отрывом лидирует как среди боксёрских поединков этого года, так и среди событий в смешанных единоборствах. Объём ставок, по словам букмекеров, сравним с финалом футбольной Лиги чемпионов.



Что говорить, если сам Флойд, известный хайроллер от букмекерства, намерен поставить на свою победу $ 5 млн. Публично американец об этом не объявлял, чтобы не подставляться, но американские журналисты сообщают, что ставка будет сделана через окружение боксёра.

Быть как Олич. Кто из известных спортсменов страдал игроманией? Отмечая окончание «ставочной» дисквалификации Ивицы Олича, предлагаем пройти тест, определив знаменитых спортсменов-лудоманов.

Зато другим ставить на свою победу Мейвезер рекомендует на глазах многомиллионной аудитории. В рамках раскрутки боя Мевезер стал гостем шоу Джимми Киммела, одного из наиболее рейтинговых в подобном формате в США. Боксёр призвал телеведущего поставить на свою победу, гарантировав Киммелу в случае проигрыша компенсировать все потери. «В самом деле?! Это лучшая сделка", — Киммел поспешил ударить по рукам.

Мейвезер умеет убеждать. Так, американские предприниматели Гевин и Джо Малуфы, бывшие владельцы клуба НБА «Сакраменто Кингз», поставили на победу Флойда $ 880 тыс. По словам бизнесменов, потенциальный выигрыш в размере $ 160 тыс. будет потрачен на благотворительность.

Не упустила случая отличиться и эпатажная ирландская БК Paddy Power. На днях букмекер, отбросив в сторону патриотизм, сообщил, что заранее начал выплачивать выигрыши поставившим на победу Мейвезера. «Ставить всегда нужно на чёрное. Мы проверили, только один из них — боксёр», — сообщили в компании. На оператора тут же посыпались упрёки в расизме, но Paddy Power не привыкать к давлению общественности.

В России бой будет показан в прямом эфире на Первом канале. Начнётся трансляция ранним воскресным утром 27 августа в 6:30 по московскому времени. Готов поспорить, что большинство из тех, кто презрительно отзывался о поединке как о цирке, заведут будильники и к назначенному времени будут у экранов. Show must go on — с этим не поспоришь.