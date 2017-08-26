Огорчить бывшую. Спаллетти создаст проблемы «Роме»

Последний бой? Если «Зенит» и вылетит из Лиги Европы, то в борьбе В «Футбольных фишках» отмечаем удвоение банка, а также даём прогнозы на матчи российских клубов в Лиге Европы.

Стоило похвалить самих себя, как случился провал. В прошлом выпуске мы отмечали первое в истории рубрики удвоение банка, а после откатились под отметку в 100 тысяч.

Со ставкой на количество фолов в матче «Зенита» и «Утрехта» вышло очень и очень обидно. Команды действительно не жалели друг друга, совершив шесть нарушений уже в первые шесть минут. Но ближе к концу матча поток фолов иссяк. Хотя ожидался обратный эффект. Оказалось, что овертайм в целом устраивает обе стороны, и вместо рубки вылетающей команды мы увидели достаточно осторожный футбол. Умиротворился даже главный судья встречи Карлос Дель Серро Гранде, под конец матча не давший несколько очевидных фолов. В итоге до прохода ставки нам не хватило одного фола. Не хватило того самого, что было докуплено для увеличения коэффициента...



А вот прогноз на победу «Краснодара» с нулевой форой в матче с «Црвеной Звездой» был неудачным, тут оправданий быть не может. Да, в концовке «быки» могли вырвать ничью, а с ней наш расход и путёвку в групповой этап Лиги Европы, но такой результат едва ли был бы справедлив. Сербы были лучше и заслуженно победили.



Что ж, теперь у нас в банке 95 814 фишек при 50 000 стартовых. Попробуем вернуться на утерянные рубежи.

Ставка: победа «Локомотива» в один мяч или ничья за 1.81 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1620 фишек).

Начнём с вечернего матча чемпионата России. «Локомотив» в Черкизово будет принимать «Урал». Екатеринбуржцы пока что наравне с «Зенитом» не проиграли ни одной встречи в сезоне. Побеждали, впрочем, тоже нечасто — всего один раз в семи матчах. Остальные же игры команда Тарханова завершала вничью. В том числе и с такими клубами, как «Зенит» и ЦСКА.

Непросто придётся сегодня «Локомотиву». Особенно с учётом того, что «железнодорожники» лучший футбол пока что демонстрируют в матчах против «больших команд», где нет необходимости взламывать эшелонированную оборону соперника.

Если же футболистам Сёмина попадается клуб, который не прочь сыграть на ничью, начинаются проблемы. «Арсенал», «Анжи» и «СКА-Хабаровск» в Черкизово были обыграны, но ценой огромных усилий и с минимальным счётом. С «Тосно» же и вовсе вышло фиаско — 0:2.



Проблема с форвардами в «Локомотиве» до сих пор не решена. При молчаливом попустительстве руководства Сёмину приходится обходиться теми полутора нападающими, что есть у него в распоряжении.

В такой ситуации даже минимальная победа над отлично готовым к сезону «Уралом» будет положительным результатом. Но при этом не исключал бы и вариант с ничьей с учётом всего вышесказанного. А вот второе домашнее поражение «железнодорожников» от команды «второго эшелона» однозначно будет перебором.

Ставка: победа «Интера» с форой «0» за 2.42 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2840 фишек).

Также сегодня поговорим о центральной встрече второго тура Серии А. «Рома» на Олимпийском стадионе будет принимать «Интер».

У вдохновлённых китайскими инвестициями миланцев имеются глобальные планы на сезон. Не привык размениваться по мелочам и новый рулевой «Интера» Лучано Спаллетти. В первом туре нерадзурри подтвердили обоснованность своих притязаний, буквально уничтожив «Фиорентину».



«Рома» также успешно стартовала в чемпионате, набрав три очка в гостевом матче против неуступчивой «Аталанты». Но объективно позиции римлян сейчас выглядят менее прочными.

Не лучшая трансферная кампания проводится пока что клубом. Ушли Мохамед Салах, Антонио Рюдигер, тот же Леандро Паредес, который была активным звеном ротации. Александар Коларов и Грегоре Дефрель — это, конечно, хорошо, но мало. Остальные приобретения римлян скорее сделаны на перспективу.



Думаю, с учётом нынешней готовности клубов, имеет смысл рискнуть и поставить здесь на победу гостей с нулевой форой за неплохие 2.42. Шансы не проиграть у «Интера» неплохие. А при удачном раскладе Спаллетти может рассчитывать и на три очка в противостоянии с клубом, который тренеру отлично знаком.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 91 814 фишек.