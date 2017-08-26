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Флойд Мейвезер
Текст: Константин Устьянцев
Фото: Reuters

Лёгкие деньги. Мейвезер победит Макгрегора

Боксёр Флойд Мейвезер проведёт поединок против бойца ММА Конора Макгрегора. Рассуждаем о шансах оппонентов, делая прогноз на бой.
26 августа 2017, суббота. 17:30 Ставки

В ночь с 26 на 27 августа по московскому времени в Лас-Вегасе чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший проведёт «поединок столетия» (именно так его охарактеризовали любители единоборств) против бойца ММА и чемпиона UFC (сильнейшая лига мира) ирландца Конора Макгрегора. Бой пройдёт по правилам бокса и станет лёгкой партией для Мейвезера, который победив превзойдёт рекорд самого Рокки Марчиано (Флойд одержит 50-ю викторию на профи-ринге).

Почему мы так уверены в победе Мейвезера? Есть несколько факторов, которые изначально были просчитаны американским боксёром. Риски были нивелированы настолько, что иной исход боя, чем победа Флойда, представить сложно. И вот почему.

Фактор первый. Бой по правилам бокса

Поединок в ринге по правилам профи-бокса с одним из лучших бойцов мира с отличным бэкграундом в виде любительской школы и последующей яркой многолетней карьеры в профи для бойца ММА (даже такого заоблачного уровня, как Макгрегор), — это чистой воды утопия. Макгрегор умеет бить руками, но его панчи на фоне любого классического боксёра выглядят колхозными. Да, именно так. Любой действующий боец ММА по уровню бокса не войдёт и в тридцатку бойцов p4p. И когда Флойд говорит, что Конор вряд ли сможет по нему попасть, он не лукавит, а говорит о том, что мы все будем наблюдать через несколько часов. Мейвезер отличный контрпанчер, пожалуй, лучший в этом аспекте боец на сегодняшний день.

Боец, стиль которого заключается в работе от защиты. В данном контексте атакующий стиль Макгрегора (а ведь он пойдёт вперёд, как заявляет сам, и попытается скосить Мэя) будет только на руку скользкому Флойду. Мейвезер будет проваливать и встречать короткими, но точными ударами. При этом Флойд покажет, что такое умение бить с дистанции, что такое качественный тайминг и умение обороняться. А в процессе, когда усталость от пропущенных ударов, как и общая усталость, станет накапливаться, американец финиширует соперника. На поединке также не случайно будут использованы 8-унцевые перчатки, что станет дополнительным бонусом для американца.

Фактор второй. Весовая категория

Возможно, кто-то из вас не придал особого значения отведённому весовому лимиту на этот бой (поединок пройдёт в рамках первого среднего веса 154 фунта), а зря. Флойд, если вспомнить историю, никогда не бился в весе, который был бы ля него некомфортным. Если нужно было отпускаться, отпускались соперники, подниматься — аналогично.

Вес Флойда всегда держался в диапазоне, который ему был выгоден. Вот и сейчас, показав на весах 150 фунтов (Мейвезер выглядит большим с мышечным рельефом), он, по сути, сохранил всю свою мощь, не изнуряя организм сгонкой, подойдя к поединку в своём боевом весе. Что же касается Макгрегора, то достаточно взглянуть на него во время церемонии взвешивания. Истощённый и обезвоженный ирландец (Конор показал 153 фунта), который вряд ли в полной мере восстановится и будет готов к формуле «12 раундов по три минуты».

Фактор третий. Формула боя

Упомянутые весовые рамки — это следствие того, что, изнурив себя весогонкой, неподготовленный боец (для Макгрегора предстоящий бой станет дебютным в рамках профи-бокса) будет терять силы на длинной дистанции боя. Не для красоты в мире бокса существует понятие ценности опыта прохождения всех 12 раундов. Это совсем другой мир и другое представление о боксе, не говоря уже про бои по правилам ММА. Да, в UFC формула чемпионского боя «5 раундов по 5 минут», но если брать историю боев Конора, то можно вспомнить всего один такой поединок против Нейта Диаса. А теперь освежим в памяти выступления Флойда, и здесь мы увидим целую россыпь 12-раундовых противостояний.

Мейвезер заплатит? Есть варианты
Вокруг боя Мейвезер — Макгрегор развернулась невиданная беттинговая активность.

Фактор четвёртый. Бизнес

Бокс — это прежде всего бизнес и уже потом спорт, а Флойд — это, пожалуй, лучший бизнесмен на сегодняшний день. А теперь представьте отличного бизнесмена, который вложился в дело всей своей жизни и прогорел. Такое, конечно, бывает, но не в этом случае. Побив Конора, Флойд не только сможет заработать рекордные за карьеру деньги, он докажет, что бокс всё-таки круче ММА, но ещё и войдёт в историю де-юре как боец, достигший отметки в 50 побед без поражений. Именно поэтому Флойд просчитал все риски, и именно он не может проиграть. Вспомните бой с Пакьяо, который был назван «поединком века». После его завершения Мэнни признался, что боксировал с травмой. Думаете, Мейвезер об этом не знал? Ошибаетесь.

Любой действующий боец ММА по уровню бокса не войдёт и в тридцатку бойцов p4p.

Фактор пятый. Лакипанч

Такого поворота событий мы исключать не можем, ведь это бокс. В шальной удар верится с трудом, и это, пожалуй, единственный шанс Конора на успех. И сделать это желательно на старте поединка — в первом, втором или третьем раундах, в противном случае Макгрегор отправится в крестовый поход.

Ставки:

победа Мейвезера за 1.27 (см. все котировки на бой);

победа Мейвезера в 9-12 раунде за 5.00 (см. все котировки на бой).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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