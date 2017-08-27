«Ливерпуль» — «Арсенал», «Монако» — «Марсель»: зажжём в воскресенье!

Для нового выпуска рубрики «Футбольные фишки» отобрали четыре воскресные встречи с участием «Зенита», «Ливерпуля», «Монако» и «Тоттенхэма».

Огорчить бывшую. Спаллетти создаст проблемы «Роме» 26 августа в «Футбольных фишках» поговорим о матчах «Локомотив» — «Урал» и «Рома» — «Интер».

По итогам матчей Лиги Европы, которые состоялись в четверг, нам пришлось отступить с завоёванной позиции. Несколько ранее мы пересекли отметку в 100 000 фишек. Но вчерашнее выступление коллеги Агеева снова получилось максимально удачным.

Ставка на матч «Локомотив» — «Урал» «победа хозяев в 1 мяч или ничья» практически не имела шансов на поражение. «Железнодорожники» не могли выиграть крупнее чем в один мяч. Могла даже быть ничья. В итоге москвичи победили 2:1, воспользовавшись ошибкой Ярослава Годзюра.

Вариант на встречу «Рома» — «Интер» мы выбирали коллегиально. Лично у меня почти не было сомнений в успехе нерадзурри. Но учитывая не самые лучшие выступления миланцев в гостях у «волков», говорил, что можно просто взять ставку «Интер» не проиграет». Алексей Агеев пошёл дальше и взял победу команды Спаллетти с подстраховкой. Не без вопросов чёрно-синие победили, но кто же виноват, что Икарди бил в цель, а хозяева проверяли на прочность каркас ворот.

По итогам субботы в нашем банке 100 274 фишки при стартовых 50 000.

Ставка: тотал жёлтых карточек больше 4,5 за 2.49 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3725 фишек).

Матч «Зенита» и «Ростова» — один из центральных в 8-м туре РФПЛ. Петербуржцы в четверг отбегали 120 минут в игре с «Утрехтом». И на этот раз Манчини придётся ротировать состав больше обычного. Александр Кокорин, в частности, говорил об усталости после противостояния с голландцами.

А «Ростов», конечно же, закроется. И хозяев, на мой взгляд, ждёт встреча, похожая на ту, что они провели с «Рубином» во 2-м туре. Поправка лишь одна — команда Кучука на данный момент играет куда жёстче и организованнее, чем подопечные Бердыева.

Лёгкой победы сине-бело-голубых я не жду. Хочу предложить ставку на карточки. Почему? «Ростов» всеми доступными методами будет тормозить «Зенит». Фолов будет масса. Если хозяевам не удастся быстро выйти вперёд, то нервы вылезут наружу. Латиноамериканцев будет раздражать манера ростовчан, в составе которых есть ребята, умеющие залезть под кожу. Гацкан, Калачёв в этом плане мастера.

Очень высокий коэффициент на «тотал больше 4,5 предупреждения» обусловлен манерой судейства рефери Сельдякова. Но, полагаю, у него будет слишком много поводов для применения власти. Конфликты будут вспыхивать постоянно. Поэтому 5 карточек мы вполне можем увидеть.

Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 2,5 за 2.0 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 3000 фишек).

Все помнят, чем закончилось лондонское дерби прошлого тура «Тоттенхэм» — «Челси». Гигантское территориальное преимущество «шпор» ни во что не вылилось, кроме гигантского количества корнеров. Маркос Алонсо похоронил соседей, и подопечные Маурисио Почеттино остались жутко недовольными таким исходом.

Думаю, свою злость они копили всю неделю. И теперь «Бёрнли» попадёт под горячую руку. Можно рассматривать любые варианты ставок, связанные с голами или победой хозяев. Я предпочту поверить в то, что лондонцы забьют минимум три мяча.

Ставки: тотал угловых больше 10,5 за 1.9, обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.73 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставок: 2500 фишек (возможная прибыль — 2250 фишек), 3000 фишек (возможная прибыль — 2190 фишек).

Главная афиша воскресенья: «Ливерпуль» против «Арсенала». И мерсисайдцы, и лондонцы уже теряли очки в этом чемпионате. Команда Венгера и вовсе в прошлые выходные всухую проиграла «Стоку». Так что в очной встрече оппонентам есть что доказывать. Нельзя сразу же отпускать в отрыв «Манчестер Юнайтед».

Обратил внимание на статистику личных встреч на «Энфилде». В последних четырёх матчах проходила ставка «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Не вижу причин, почему бы ей снова не сыграть. «Арсенал», не забив в Сток-он-Тренте, будет демонстрировать, что это досадная случайность. Чего стоит оборона красных, мы увидели в противостоянии с «Хоффенхаймом». При этом атака «Ливерпуля» даже без Коутиньо хороша.

Ожидаю обоюдоострой игры, поэтому хочу также поставить на обилие угловых.

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.91 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 3000 фишек (возможная прибыль — 2730 фишек).

«Монако», несмотря на то что Килиан Мбаппе конфликтует с клубом, не сбавляет оборотов. Великолепен Фалькао, который поучаствовал во всех трёх победах команды Жардима. Хорош и «Марсель» под руководством Руди Гарсии: 7 очков уже набрано, а путёвка в Лигу Европы добыта.

Обе команды делают ставку на игру в атаке. Понятно, что дома монегаски будут чуть больше владеть мячом, но провансальцы никого не боятся, при удобном случае полетят вперёд. Жду обилия голов от команд. В обороне у тех и у других зачастую царит хаос. В прошлом сезоне соперники трижды встречались, включая кубковую игру на «Велодроме», и меньше четырёх не забивали.

Итого: сделано 5 ставок на сумму 14 000 фишек. В банке осталось 86 274.