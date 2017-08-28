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Мария Шарапова
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Шарапова пойдёт по стопам Мейвезера

В Нью-Йорке стартует US Open. Ставки на первый день турнира — в рубрике «Теннисный БетОн».
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После Уимблдона рубрика «Теннисный БетОн» брала заслуженный отпуск. И вот пора вернуться, на очереди заключительный турнир «Большого шлема» в году — US Open. Готовим ставки на первый день турнира.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
29 августа 2017 года, вторник. 01:55 МСК
Мария
Шарапова
Симона
Халеп

Ставки: победа Шараповой за 2.75 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1750 фишек).

После того как состоялась жеребьёвка, почему-то пошли разговоры о том, что Мария Шарапова может сняться и с US Open. Она в последнее время только и делала, что отказывалась от турниров. Но нет, этого не случилось. Россиянка серьёзно готовилась к турниру, к тому же не захотела подводить организаторов, которые выдали ей пропуск в основную сетку.

По понятным причинам Халеп идёт фаворитом. Но раз Шарапова заявилась на турнир, значит чувствует в себе силы бороться и даже побеждать. В противном случае она бы продолжила заниматься своим здоровьем. Халеп не очень любит играть с теннисистками, которые постоянно атакуют. Её больше устраивает обмен ударами на средней скорости, когда она может добавить в любой момент.

Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Шараповой. И этот фактор будет психологически давить на румынку. Она и так часто нервничает и заводится, во многом из-за этого у неё до сих пор нет побед на турнирах «Большого шлема».
По равной линии играть Шарапову я бы не стал, но за 2.75 — это уже другое дело. Шарапова, как мы видели в середине сезона, очень сильно прибавила в выполнении первой подачи. Для быстрого харда это важный компонент. Если Мария не будет допускать чересчур много ошибок и выдержит физически, то она вполне способна выиграть.

US Open (ж) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 23:30 МСК
Яна
Чепелова
Доминика
Цибулкова

Ставки: тотал геймов больше 20,5 за 2.01 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2020 фишек).

Конечно, Чепелова по уровню мастерства и таланта не чета Доминике Цибулковой. Но здесь я бы отметил, что у Доми всего два дня назад был финал в Нью-Хэйвене. Вообще, сложную неделю провела Цибулкова, да ещё и проиграла в финале Дарье Гавриловой. Эмоционально она вряд ли сумела восстановиться. И этим может воспользоваться её соотечественница, которая довольно стабильна, умеет перебивать мяч, играть в защите. Полагаю, что Цибулкова будет чересчур много ошибаться, по крайней мере в начале матча. Проигрывать в первом круге, правда, Доминика вряд ли захочет. Поэтому при всё старании вряд ли Чепелова выиграет, но борьба будет.

Поставлю на то, что девушки сыграют больше 20,5 гейма.

US Open (м) 2017. 1-й круг
28 августа 2017 года, понедельник. 21:30 МСК
Кристофер
Юбэнкс
Дуди
Села

Ставки: Юбэнкс с форой по сетам (+1,5) за 2.3 (см. все коэффициенты на матч).
Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1950 фишек).

21-летний американец Кристофер Юбэнкс против ветерана, 32-летнего Дуди Селы. Израильтянин идёт фаворитом, но, на мой взгляд, разница между теннисистами сейчас минимальна. Юбэнкс одержал ряд хороших побед за последнее время — победил Дональдсона, Фратанжело, Типсаревича, Фритца. На родном харде он играть умеет.

Села — хитрющий теннисист. Несмотря на свои скромные габариты, он многим кровь попортил за карьеру. Но в последнее время он далёк от хороших результатов. На челленджере в Канаде он вообще проиграл Лайаму Броади.

Не знаю, хватит ли Юбэнкса на весь матч, но мне кажется, что два сета в этой встрече он выиграть может. Села сейчас уступает себе самому образца середины сезона.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 4500 фишек. В банке осталось 115 643.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминика Цибулкова Мария Шарапова Симона Халеп Бесплатные прогнозы
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