Шарапова пойдёт по стопам Мейвезера

В Нью-Йорке стартует US Open. Ставки на первый день турнира — в рубрике «Теннисный БетОн».

Прогнозы на Уимблдон: Чилич не будет статистом в финале имени Федерера 16 июля в рубрике «Теннисный БетОн» даём прогнозы на финальный матч мужского одиночного разряда на Уимблдоне Роджер Федерер — Марин Чилич.

После Уимблдона рубрика «Теннисный БетОн» брала заслуженный отпуск. И вот пора вернуться, на очереди заключительный турнир «Большого шлема» в году — US Open. Готовим ставки на первый день турнира.

Ставки: победа Шараповой за 2.75 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1000 фишек (возможная прибыль — 1750 фишек).

После того как состоялась жеребьёвка, почему-то пошли разговоры о том, что Мария Шарапова может сняться и с US Open. Она в последнее время только и делала, что отказывалась от турниров. Но нет, этого не случилось. Россиянка серьёзно готовилась к турниру, к тому же не захотела подводить организаторов, которые выдали ей пропуск в основную сетку.

По понятным причинам Халеп идёт фаворитом. Но раз Шарапова заявилась на турнир, значит чувствует в себе силы бороться и даже побеждать. В противном случае она бы продолжила заниматься своим здоровьем. Халеп не очень любит играть с теннисистками, которые постоянно атакуют. Её больше устраивает обмен ударами на средней скорости, когда она может добавить в любой момент.

Счёт личных встреч — 6-0 в пользу Шараповой. И этот фактор будет психологически давить на румынку. Она и так часто нервничает и заводится, во многом из-за этого у неё до сих пор нет побед на турнирах «Большого шлема».

По равной линии играть Шарапову я бы не стал, но за 2.75 — это уже другое дело. Шарапова, как мы видели в середине сезона, очень сильно прибавила в выполнении первой подачи. Для быстрого харда это важный компонент. Если Мария не будет допускать чересчур много ошибок и выдержит физически, то она вполне способна выиграть.

Ставки: тотал геймов больше 20,5 за 2.01 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2020 фишек).

Конечно, Чепелова по уровню мастерства и таланта не чета Доминике Цибулковой. Но здесь я бы отметил, что у Доми всего два дня назад был финал в Нью-Хэйвене. Вообще, сложную неделю провела Цибулкова, да ещё и проиграла в финале Дарье Гавриловой. Эмоционально она вряд ли сумела восстановиться. И этим может воспользоваться её соотечественница, которая довольно стабильна, умеет перебивать мяч, играть в защите. Полагаю, что Цибулкова будет чересчур много ошибаться, по крайней мере в начале матча. Проигрывать в первом круге, правда, Доминика вряд ли захочет. Поэтому при всё старании вряд ли Чепелова выиграет, но борьба будет.

Поставлю на то, что девушки сыграют больше 20,5 гейма.

Ставки: Юбэнкс с форой по сетам (+1,5) за 2.3 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 1950 фишек).

21-летний американец Кристофер Юбэнкс против ветерана, 32-летнего Дуди Селы. Израильтянин идёт фаворитом, но, на мой взгляд, разница между теннисистами сейчас минимальна. Юбэнкс одержал ряд хороших побед за последнее время — победил Дональдсона, Фратанжело, Типсаревича, Фритца. На родном харде он играть умеет.

Села — хитрющий теннисист. Несмотря на свои скромные габариты, он многим кровь попортил за карьеру. Но в последнее время он далёк от хороших результатов. На челленджере в Канаде он вообще проиграл Лайаму Броади.



Не знаю, хватит ли Юбэнкса на весь матч, но мне кажется, что два сета в этой встрече он выиграть может. Села сейчас уступает себе самому образца середины сезона.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 4500 фишек. В банке осталось 115 643.