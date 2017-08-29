«Похмелье» Дарьи Гавриловой даст о себе знать в матче с Элли Кик

Второй день US Open. В рубрике «Теннисный БетОн» предлагаем 5 ставок на матчи вторника в Нью-Йорке.

Шарапова пойдёт по стопам Мейвезера В Нью-Йорке стартует US Open. Ставки на первый день турнира — в рубрике «Теннисный БетОн».

Стартовой день US Open принёс немало сенсаций. Чего только стоит поражение Йоханны Конты от Александры Крунич. Отличной готовностью поразила Мария Шарапова. Правда, втайне мы на это рассчитывали, делая ставку на её победу во встрече со второй ракеткой турнира Симоной Халеп.

Сыграл вариант, который ваш покорный слуга предлагал на словацкое дерби Чепелова — Цибулкова. Доминика в итоге сумела пройти во второй круг, но Яна сделала всё, чтобы этого не допустить. Три сета девушки провели, и тотал прошёл без всяких проблем.

Огорчил лишь молодой американец Юбэнкс. Ему срочно нужно бежать в тренажёрный зал. Физики ему не хватило даже для победы над ветераном Дуди Селой. Израильтянин превзошёл соперника, даже не вспотев.

Но прибыль по итогам дня мы зафиксировали. В банке на данный момент 122 413 фишек при стартовых 100 000.

Ставки: индивидуальный тотал Гавриловой больше 12,5 геймов за 2.59 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1200 фишек (возможная прибыль — 1908 фишек).

Дарья Гаврилова на прошлой неделе завоевала свой первый титул в карьере, выиграв в финале в Нью-Хэйвене у Доминики Цибулковой. Радостное событие. И оно не может пройти бесследно. Много эмоций было потрачено австралийкой. И до решающего матча была непростая встреча с Агнешкой Радваньской. На мой взгляд, сегодня Гаврилова просто не сможет показать свой реальный уровень. Понятно, что её готовность впечатляющая, но по заказу выдавать теннис топ-уровня каждый день нельзя.

Элли Кик — лишь 633-я ракетка мира, но это вовсе не помешало ей пройти квалификацию, причём довольно убедительно. Виктория Дюваль в решающем раунде была несомненным фаворитом, но с напором Кик не справилась и снялась по ходу второй партии.

Конечно, здесь расчёт не на уровень игры Кик. Она будет делать всё от себя зависящее. Гаврилова будет наверняка много ошибаться, тяжело ей будет контролировать свой теннис. Поэтому за 2.59 мне нравится ставка, что Гаврилова выиграет больше 12,5 геймов. Один из сетов, скорее всего первый, будет максимально упорным.

Ставки: тотал сетов больше 3,5 за 1.89 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1780 фишек).

Ставим на матч ещё одного триумфатора прошлой недели — Роберто Баутиста-Агута. Испанец катком прошёлся по всем соперникам в Уинстон-Салеме. Хотя если вы знаете стиль его игры, то про каток это явное преувеличение. Но, скажем так, Роберто всех переиграл. И у него должны быть признаки усталости после победы.

Год назад Баутиста-Агут проиграл в финале того же турнира, после чего у него был сложнейший матч первого круга US Open с Гарсия-Лопесом. Сейчас в соперниках Андреас Сеппи, который стал подавать признаки жизни. В том же Уинстон-Салеме итальянцу удалось победить Типсаревича и Бедене. И лишь затем в упорнейшей встрече он уступил Штруффу.

В единственной личной встрече, которая также состоялась на американском харде, Баутиста-Агут победил в трёх партиях. Предполагаю, что и на этот раз каждый из теннисистов возьмёт по сету.

Ставки: победа Мийо с форой по геймам (-3) за 1.87 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1740 фишек).

Квалифайер Венсан Мийо может быть доволен жребием. Ему достался Сантьяго Хиральдо, который, судя по всему, приехал получить свой чек за первый круг. На харде он в последний раз играл 20 марта в Майами, где без шансов уступил Тиму Смычеку. На грунте какие-то матчи Хиральдо выигрывал, но ничего особо примечательного.

А вот Мийо в квалификации был очень хорош — прошёл Клайна, Ито и Боллели. Причём в матче с итальянцем, который также сейчас на ходу, проявил характер, одержал волевую победу.

Как мне кажется, помешать пробою форы здесь может только один момент. Хиральдо может не дождаться конца встречи и сняться заранее.

Ставки: тотал сетов больше 3,5 за 1.79 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1580 фишек).

Кольшрайбер блестяще провёл последние грунтовые турниры в сезоне. Играл он в родных местах — Гамбург, Китцбюэль. В Германии уступил в полуфинале, в Австрии завоевал главный трофей. Но в последние три недели его не было видно на кортах. Вероятно, он залечивал очередные болячки, по мере возможностей тренировался. Но матчей на харде в его статистике нет.

Смычек прошёл квалификацию, не проиграв ни одного сета. Понятно, что по возможностям он уступает Кольшрайберу, но с трудом верится в то, что немец закроет матч в трёх партиях. Нужно ему будет почувствовать игровой ритм, войти в матч. Смычек способен этим воспользоваться и выиграть партию.

Ставки: победа Пабло Куэваса за 2.46 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2190 фишек).

Дамир Джумхур покорил теннисных болельщиков на прошлой неделе, когда добрался до финала турнира в Уинстон-Салеме. Босниец прошёл Истомина, Себальоса, Чхуна и Эдмунда. В финале его остановил лишь Баутиста-Агут. По моим наблюдениям, когда игроки такого уровня добиваются таких высот, а финал турнира ATP для Джумхура это нереальный результат, дальше у них начинается спад. Эмоции потрачены, а потолок возможностей достаточно низкий.

Усталостью, выхолощенностью соперника должен пользоваться Пабло Куэвас. У уругвайца сезон не самый удачный в карьере. В паре южноамериканец преуспел даже больше, чем в одиночном разряде. Но сейчас самое время вспомнить, что он по классу стоит на ступень выше Джумхура. Турнир статусный, сам Пабло до сих пор сеяный игрок. Два года подряд Куэвас в первом круге US Open проходил Дуди Селу. А Джумхур очень похож на израильтянина — и по габаритам, и по стилю игры.

Андердогом идёт Пабло. И я считаю, что выгодно поставить именно на него.

Итого: сделано 5 ставок на сумму 8700 фишек. В банке осталось 113 713.