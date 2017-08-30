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Мария Шарапова
Текст: Алексей Агеев
Фото: Reuters

Мария непредсказуемая. Шарапова продолжит ошибаться на US Open

В очередном выпуске «Теннисного бетона» поговорим о матчах Шараповой и Шаповалова на Открытом чемпионате США.
30 августа 2017, среда. 17:30 Ставки

Вчера в ход Открытого чемпионата США вмешался не самый частый гость на этом турнире — дождь. Причём осадки были столь масштабны, что практически всю программу вторника перенесли на среду. В том числе и все пять встреч, на которые мы делали прогнозы во вчерашнем выпуске. Очень неудачно всё вышло, потому что как минимум в двух случаях расчёт в ставке был на то, что игрок будет выступать на фоне недовосстановления. Сейчас же у Дарьи Гавриловой и Дамира Джумхура появился ещё день отдыха. Может это существенно изменить расклады. Но что поделать — таковы издержки ставок на теннис.

В среду же стартуют и матчи второго круга. О них мы и поговорим.

US Open (ж) 2017. 2-й круг
30 августа 2017 года, среда. 22:00 МСК
Тимя
Бабош
Мария
Шарапова

Ставка: тотал матча больше 19,5 гейма за 2.00 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2000 фишек).

Мария Шарапова эффектно вернулась на «Большой шлем», в первом круге обыграв вторую ракетку мира Симону Халеп. Не сказать чтобы румынская теннисистка провалила игру, отнюдь. Симона по традиции хорошо передвигалась по корту, мало ошибалась. Но Шарапова просто была лучше. И если бы не довольно большое количество невынужденных ошибок, победила бы россиянка в двух сетах.

Но, несмотря на впечатляющую игру Марии, перед её встречей второго круга есть ряд вопросов. Сохранит ли россиянка соответствующий настрой и на скромную Тимю Бабош? На старте всё было понятно — полные трибуны, возвращение, статусная соперница, да и терять особо нечего. Теперь же поражение Шараповой станет сенсацией. Справится ли Мария с нервами? Особенно с учётом того, что частенько она ошибается.

Я всё же рискну предположить, что справится. Опыта Шараповой не занимать. Умеет она держать себя в руках. А нынешний уровень Бабош должен упростить задачу россиянке. Очень противоречивый сезон проводит 24-летняя Тимя. Ни на одном турнире не смогла она пройти больше двух кругов. Ни на одном, кроме одного. Посреди неудачных выступлений у Бабош случился яркий всплеск — победа на турнире в столице своей родины — в Будапеште. А затем продолжила вылетать на старте соревнований.

Однако отметил бы, что без боя венгерская теннисистка не сдаётся. В большинстве случаев Бабош уступает в борьбе, затягивает партии либо выигрывает один сет. Шарапова же в игре с Халеп буквально сыпала невынужденными ошибками. 64 за матч — это сильно выше среднестатистической нормы. Рискну поставить на то, что и второй матч Шараповой на US Open не будет краткосрочным. Бабош, которой нечего терять, поборется. А Маша ей может помочь, ошибаясь. Да и 19,5 гейма — это не совсем немного. Для пробития этого тотала достаточно одного затяжного сета.

US Open (м) 2017. 2-й круг
31 августа 2017 года, четверг. 03:30 МСК
Жо-Вильфрид
Цонга
Денис
Шаповалов

Ставка: Шаповалов с форой "+1,5" по сетам за 2.11 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2220 фишек).

Денис Шаповалов накануне US Open заставил говорить о себе теннисную общественность. Дебютировавший в этом году на турнирах ATP 18-летний теннисист из Канады удивил всех в Монреале, показав отличный теннис и по пути к полуфиналу выбив таких мэтров, как Хуан-Мартин дель Потро и Рафаэль Надаль. При этом Шаповалов поражает не столько результатами, сколько уровнем демонстрируемого тенниса, яркого и зрелого не по годам.

На US Open Денис рассчитывал на «уайлд-кард», но они все были распределены заранее, ещё до его монреальского фурора. Не беда — достаточно уверенно преодолел Шаповалов квалификацию, проиграв лишь один сет в трёх матчах. А в первом круге деклассировал Даниила Медведева. Россиянин на фоне оппонента выглядел совсем невзрачно.

Сейчас Шаповалова ждёт куда более серьёзное испытание в лице опытнейшего Жо-Вильфрида Цонги. Противоречивым получается сезон у француза. Из-за травм провалил он множество турниров, зачастую вылетая в первых кругах. Но при этом 2017 год по количеству титулов имеет все шансы стать самым успешным в карьере Цонги. На его счету уже три трофея (Лион, Марсель и Роттердам). До абсолютного рекорда осталось завоевать ещё один.

На US Open Цонга играет с переменным успехом. С одной стороны, на других мэйджорах француз выступал удачнее. С другой, последние два года Жо-Вильфрид неизменно проходил во вторую неделю в Нью-Йорке, добираясь до четвертьфиналов.

Чешутся руки взять чистую победу Шаповалова. Вчерашний юниор сейчас однозначно в ударе, терять ему нечего, сил вагон, а Цонга едва ли опаснее на харде, чем те же дель Потро или Надаль. Но опыт — серьёзный залог успеха. Если матч затянется (разгромно француз едва ли уступит), то преимущество уже будет на стороне Цонги. Хотя бы по той причине, что Шаповалов ни разу в карьере не играл пятисетовых встреч.

Поэтому предпочту компромиссный вариант. Фора "+1,5" по сетам на Шаповалова. Задора и мастерства должно хватить уроженцу Тель-Авива, чтобы как минимум навязать борьбу именитому оппоненту.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 109 713 фишек.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Жо-Вильфрид Цонга Мария Шарапова Тимя Бабош Бесплатные прогнозы
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