Кузнецовой и Надалю придётся попотеть в битвах с молодёжью

Мария непредсказуемая. Шарапова продолжит ошибаться на US Open В очередном выпуске «Теннисного бетона» поговорим о матчах Шараповой и Шаповалова на Открытом чемпионате США.

Спутал нам все карты дождь на US Open, сместивший практически все матчи вторника на среду. Как минимум два прогноза коллегой Служаковым делалось из расчёта, что победители турниров на прошлой неделе, Дарья Гаврилова и Дамир Джумхур, не успеют должным образом восстановиться к старту Открытого чемпионата США. Но из-за переноса вышло так, что у теннисистов появился дополнительный день отдыха…

Повлияло ли это на матчи или нет — наверняка сказать сложно. Но и Гаврилова, и Джумхур одержали уверенные победы. Над Элли Кик и Пабло Куэвасом соответственно. Подвёл и американец Тим Смычек, не сумевший при поддержке трибун взять ни сета у ветерана Филиппа Кольшрайбера. Не оправдал надежд и Венсан Мийо, уступивший в пяти партиях грунтовику Сантьяго Хиральдо. Выигрышной из позапрошлого выпуска оказалась лишь ставка на ТБ 3,5 сета в поединке Роберто Баутиста-Агута и Андреаса Сеппи.



Отчасти компенсировали потери мы во вчерашнем выпуске. Обе ставки прошли, причём с запасом. Мария Шарапова и Тимя Бабош сыграли аж 30 геймов, в то время как нам хватало и 20. А Денис Шаповалов и вовсе удивил, в трёх сетах сокрушив опытного Жо-Вильфрида Цонга. Мы же, напомню, ставили на представителя Канады с форой "+1,5" по сетам.



По итогам двух дней имеем мы минус семьсот фишек от банка. Сейчас в нём 121 713 фишек при стартовых 100 000.

Ставка: Нара с форой "+5" по геймам за 2.33 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3325 фишек).

Светлана Кузнецова вчера провела тяжелейший матч против 18-летней чешской теннисистки Маркеты Вондроушовой. Была на волоске от поражения россиянка — в третьем сете соперница имела три матчбола. Но к чести Кузнецовой проявила она бойцовский характер и сумела развернуть встречу в свою сторону. Отчасти помогло Светлане и бедственное положение Вондроушовой. К моменту решающего тай-брейка Маркета из-за судорог с трудом передвигалась по корту.



Хватит ли сил у Кузнецовой, чтобы восстановиться за сутки к сегодняшнему матчу? Особенно с учётом того, что Светлана уже немолода по теннисным меркам — 32 года спортсменке. Не могу ответить на данный вопрос утвердительно. Особенно если вспомнить, что ещё в первом сете матча с Вондроушовой вызывала врача на корт россиянка. Перебинтовывали левую кисть Светлане, а также принимала теннисистка болеутоляющее.

Соперница Кузнецовой по второму кругу, японка Куруми Нара, звёзд с неба не хватает, демонстрируя по ходу карьеры скромные результаты. Трижды она играла со Светланой — трижды уступала. Но в пользу Нары будет её возраст — на семь лет младше она Кузнецовой (это важно в условиях плотного графика), а также тот факт, что свой вчерашний матч Куруми выиграла более чем легко, отдав сопернице всего три гейма.



Думаю, непросто придётся недовосстановившейся и недолечившейся Светлане с работоспособной представительницей японского тенниса. Ожидаю, что Нара поборется и не уступит крупно.

Ставка: тотал матча больше 28 геймов за 2.36 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3400 фишек).

От андердога сыграю и во втором матче выпуска. Рафаэль Надаль в первом круге в трёх сетах прошёл серба Душана Лайовича. Но игра испанца должна была насторожить его поклонников.

Необычно много ошибался Рафа, временами откровенно выглядел инертным. То ли не успел он адаптироваться к Нью-Йорку, то ли беспокоит его какое-то повреждение. В результате Лайович в первом сете вёл с брейком и был близок к выигрышу партии.



24-летний представитель Японии Таро Дэниэл как минимум не превосходит Лайовича по уровню игры. Но ожидаю, что будет биться за каждый мяч в противостоянии с Надалем. Терять Дэнилу абсолютно нечего. Второй круг мэйджора для него уже отличный результат. К тому же отметил бы, что пускай Таро и вылетает с ТБШ в первых кругах, громить себя не позволяет.



Судя по увиденному в первой встрече, Рафа сейчас не в том состоянии, чтобы устраивать «выносы». А потому спрогнозирую, что Дэниэл, корты US Open для которого практически являются родными (теннисист родился в Нью-Йорке), даст бой первой ракетке мира. И в матче будет сыграно минимум 28 геймов.

Итого: сделано две ставки на сумму 5000 фишек. В банке осталось 116 713 фишек.