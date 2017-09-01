Шарапова не изменит себе и вновь заставит болельщиков страдать

Кузнецовой и Надалю придётся попотеть в битвах с молодёжью 31 августа в «Теннисном БетОне» поговорим о матчах второго круга US Open Кузнецова — Нара и Надаль — Дэниэл.

Крайне успешно сложилось всё для рубрики во вчерашнем выпуске. Вновь обе ставки прошли, причём с запасом. Светлане Кузецовой, увы, не хватило здоровья и времени на восстановление. Добралась она до третьего сета в матче с японкой Куруми Нарой, но уступила. Нам же, напомню, достаточно было, чтобы Нара не уступила с разницей более пяти геймов. Подтвердил ожидания и Рафаэль Надаль. Испанец дал побороться японцу Таро Дэниэлу и даже проиграл первый сет, победив в трёх последующих. Тотал в 28 геймов был пробит с запасом.



По итогам удачного дня банк «Теннисного БетОна» получил прирост в размере 6725 фишек. Сейчас их в нём 128 438 при стартовых 100 000.

Ставка: тотал матча больше 39 геймов за 1.94 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1880 фишек).

Начнём с мужской сетки. Денис Шаповалов продолжает феерить. Теннисист из Канады, которого ещё полгода назад знали лишь наиболее искушённые знатоки тенниса, мчит по сетке, не обращая внимания на соперников. В первом круге Денис в трёх сетах снёс с корта Даниила Медведева, а во втором проделал такой же трюк с опытным Жо-Вильфридом Цонга. Оправдываются прогнозы экспертов, прочивших вчерашнему юниору большое будущее.



В третьем круге Шаповалова ждёт ещё один представитель молодого поколения — Кайл Эдмунд. Британец пока что также не оставляет шансов соперникам. Куда более опытные Робин Хасе и Стив Джонсон не сумели взять у Эдмунда ни сета.

Думаю, фаворит здесь всё же Шаповалов. Но третья кряду подряд уверенная победа канадца в основной сетке едва ли случится. Эдмунд — крепкий орешек. Орешек с подачей. И свой сет должен взять. И при этом предположу, что одна-две партии из четырёх будут затяжными. А следовательно вполне солидный тотал в 39 геймов будет пробит.

Ставка: тотал матча больше 19 геймов за 2.17 (см. все коэффициенты на матч)

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2340 фишек).

Ну и матч Марии Шараповой, куда же без нашей примы. Получив в наследство от Халеп сетку второй ракетки мира, россиянка уже второй матч будет проводить с теннисисткой со скромным послужным списком. Собственно, этого послужного списка у 18-летней Софьи Кенин практически и нет. Только-только начинает американка свой путь во взрослом теннисе. Что касается выступления по юниорам, то там Кенин была вполне заметным игроком. Стояла она второй в рейтинге, играла в финале юниорского US Open. Умеет Софья действовать на американском харде.



Собственно, это уже ощутили на себе соотечественницы Кенин, Лорен Дэвис и Сачия Викери, которых Софья выбила в первых кругах.



Мария Шарапова, как мы в прошлый раз и прогнозировали, продолжила ошибаться и в матче с Тимя Бабош. Благодаря чему венгерка выиграла первый сет и на равных сражалась первую половину второго. Судя по невысокому тоталу, букмекеры ожидают, что к третьему кругу Мария разыграется и закончит встречу быстро.



Вновь не соглашусь. Шарапова пока что ощутимо нервничает. А Кенин абсолютно нечего терять — она и так добилась отличного для себя результата. Может сыграть раскрепощённо Софья. Также стоит отметить, что на этот раз трибуны будут уже не на стороне Марии.



Ставлю на то, что Кенин поборется и не уступит разгромно. В результате чего девушки сообща преодолеют отметку в 19 сыгранных геймов.

Итого: сделано две ставки на сумму 4000 фишек. В банке осталось 124 438 фишек.