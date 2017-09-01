Левандовски и Ко продолжат устраивать фейерверки в Европе

«Ливерпуль» — «Арсенал», «Монако» — «Марсель»: зажжём в воскресенье! Для нового выпуска рубрики «Футбольные фишки» отобрали четыре воскресные встречи с участием «Зенита», «Ливерпуля», «Монако» и «Тоттенхэма».

Совершенно не хочется вспоминать предыдущий выпуск рубрики, где очень захотелось сыграть много ставок, и вроде бы они, как мне казалось, все плюсовые на дистанции, но в тот злополучный день крокодил, что называется, не ловился. Хотелось бы извиниться перед нашими читателями и соведущим Алексеем Агеевым.



Зашла на этот раз лишь ставка на «верх» в матче «Монако» с «Марселем», причём с гигантским запасом. А то, что в воскресенье делали «Арсенал» и «Тоттенхэм», глубоко расстроило. «Шпорам» надо скорее сбегать с «Уэмбли», на этой арене они прокляты. Там они способны побеждать только ЦСКА.



В нашем банке теперь лишь 92 004 фишки при стартовых 50 000. Что ж, работаем дальше.

Дания — Польша

Ставка: Польша не проиграет и обе забьют за 2.56 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3900 фишек).



Сборная Польши после шести туров имеет в своём активе 16 очков. Великолепно выступает команда Адама Навалки. Единственная неудача подстерегла поляков на старте турнира. По собственной глупости они упустили преимущество в 2 мяча в Казахстане. Но далее — 5 побед подряд. И, наверное, только викторию во встрече с армянами не назовёшь безоговорочной. Польша в той встрече владела гигантским преимуществом, но гости в меньшинстве имели уйму моментов на контратаках. Тем не менее гол Левандовского на последних секундах компенсированного времени позволил красно-белым победить.



В случае успеха в Копенгагене Польша станет практически недосягаемой для конкурентов. Но соперник не самый простой. Дания и сама лелеет надежду попасть на чемпионат мира. Ей также необходима победа.



На правах хозяев датчане постараются вести игру, нити которой будут в ногах и голове Кристиана Эриксена. Поляки же должны сыграть умно. Им незачем играть от себя, и на контратаках они способны ловить соперника. Летящая команда у Навалки, много забивающая. Но в обороне у неё возникают бреши, немало пропускает — 7 мячей в 6 турах.



Предполагаю, что в этой встрече состоится обмен голами, но Польша не проиграет. Стратегически её и ничья удовлетворит. А если уж подопечные Оге Харейде начнут зарываться, то не грех замахнуться и на победу.

Словакия — Словения

Ставки: тотал жёлтых карточек больше 5,5 за 1.96, удаление в матче за 3.46 (см. все коэффициенты на матч).



Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 1920 фишек), 1500 фишек (возможная прибыль — 3690 фишек)



Словакия и Словения будут высекать искры друг из друга в матче, который пройдёт в Трнаве. Команды ведут борьбу в том числе и за первое место в группе. Но о нём реально сможет думать команда, победившая в сегодняшней баталии. У Словакии — 12 очков, у Словении — 11. Впереди Англия с 14 баллами, и родоначальникам футбола наверняка удастся добавить ещё три в противостоянии с мальтийцами. Календарь у Словакии и Словении примерно одинаковый: и тем, и другим нужно будет сыграть на «Уэмбли», а также сразиться с Шотландией. По понятным причинам ситуация сейчас более предпочтительная у хозяев предстоящей игры. Они впереди в таблице, да ещё и играют дома. Но всё это вряд ли заставит словенцев пересмотреть свой обычный план на игру. Они будут защищаться почти всей командой и рассчитывать на ошибки обороны соперника. Болельщикам «Спартака» рекомендую посмотреть этот матч — «Марибор» играет в подобном стиле.

Словения — невероятно колючая команда, даже грубая. Предельно жёстко словенцы действуют и дома, и на выезде, не давая вздохнуть соперникам. В первой игре в Любляне 8 жёлтых карточек показал Никола Риццоли, чудом не добравшись до удаления. Сегодня встречу судит испанец Матеу Лаос, рефери не менее принципиальный и строгий. Он вполне может достать из кармашка и красный прямоугольник. Для него в этом нет проблемы. Так что ставка на удаление должна себя оправдать.



Жду и массы предупреждений. Словаки никогда от борьбы не устраняются, сами могут включиться в рубку. Ну а гости никогда не мирятся с поражением. Если будут уступать, могут кого-то и покалечить. Если ж счёт их будет устраивать, то они будут его защищать любыми методами.



Итого: сделано 3 ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 86 004.