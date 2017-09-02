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Футболисты ФК «Спартак»
Текст: Таисия Стерехова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» начинает поход за победой в Лиге чемпионов, Шарапова возвращается

Старт группового этапа Лиги чемпионов, US Open, баскетбольный и волейбольный Евро и другие события сентября — в календаре для ставок.
2 сентября 2017, суббота. 17:15 Ставки

Лига чемпионов

24 августа состоялась жеребьёвка главного еврокубка. К российским клубам, по мнению экспертов, с которыми солидарны главные тренеры «Спартака» и ЦСКА, жребий был благосклонен.

«Удачная для «Спартака» жеребьёвка. Нам не попались гранды, кроме «Ливерпуля», который я считаю одним из сильнейших клубов Европы. Все команды интересны и сильны, но на бумаге они выглядят проходимыми, с ними реальнее конкурировать, чем с «Барселоной», «Тоттенхэмом» или «Ромой». Перед «Спартаком» стоит задача выйти из группы», — так рулевой «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат жеребьёвки, по итогам которой красно-белым на групповом этапе предстоит сыграть с «Севильей», «Марибором» и «Ливерпулем».

Английский клуб – безусловной фаворит в данном квартете. На выход команды Юргена Клоппа в плей-офф предлагают ставить за 1.09 (см. все коэффициенты на турнир). Шансы «Севильи» добраться до лигочемпионской весны котируются за 1.23. А вот в московский «Спартак» аналитики не верят, оценивая шансы российского чемпионства на плей-офф коэффициентом 3.30. Успокаивает, что «Марибор» котируются ещё хуже (15.00), а это значит, что спартаковцы имеют неплохие шансы пробраться в еврокубковую весну с третьего места. Правда, опустившись в еврокубок рангом ниже.

12 сентября «Спартак» начнёт выступление в группе матчем с «Марибором» в Словении. Красно-белые считаются фаворитами в гостевой встрече. Победа «Спартака» на данный момент оценивается коэффициентом 1.89, менее вероятна ничья (3.56), ещё больше «стоит» победа «Марибора» (4.64). Ранее команды друг с другом не встречались.

На этот раз у России будет два представителя в главном еврокубке. Московский ЦСКА успешно преодолел квалификацию и на групповом этапе сыграет с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».

«Конечно, фаворит группы – «Манчестер Юнайтед». Клуб прилично усилился: подписал Лукаку, Линделефа, сегодня вернулся Ибрагимович. У «МЮ» очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт. Те же Рэшфорд и Лингард отлично смотрятся. Плюс мы совсем недавно играли на «Олд Траффорд» и помним, что там неповторимая аура. Манкунианцев можно назвать фаворитами, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой», — приводит слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко официальный сайт УЕФА.

Шансы «армейцев» выйти из группы котируются невысоко – 3.50. Очевидный лидер в борьбе за проход в следующий этап – «Манчестер Юнайтед» (1.06). «Бенфика» идёт второй (1.53), «Базель» эксперты считают аутсайдером в данной четвёрке (4.50).

Первым соперником красно-синих станет «Бенфика» из Португалии. Команды играли между собой в 2005 году в Кубке УЕФА, тогда ЦСКА одержал уверенную победу 3:1 по сумме двух встреч. Сегодня московский клуб андердог в гостевом матче – 5.35, португальский клуб победит в первой встрече за 1.77, а ничья увеличит ставку в 3.66 раза.

И если шансы у российских клубов выйти группы, пускай и небольшие, но есть, то их победа в Лиге чемпионов станет фантастикой. Которая оценивается соответствующим коэффициентом. «Армейский» клуб котируется за 276.00, красно-белые за 300.00.

Что касается более реальных раскладов, то фаворитом турнира аналитики считают мадридский «Реал». Шансы королевского клуба выиграть третью Лигу чемпионов подряд оцениваются коэффициентом 4.50. Следом идёт клуб с неограниченным бюджетом по имени «ПСЖ» (6.50). Мюнхенская «Бавария» замыкает тройку (7.00). Затем располагается «Барселона» (7.20). Манчестерские «Сити» и «Юнайтед» «стоят» почти одинаково – 10.00 и 11.00 соответственно, «Ювентус» станет обладателем главного еврокубка за 13.00.

С календарём Лиги чемпионов можно ознакомиться тут.

Лига Европы

Два представителя у России и во втором по значимости европейском клубном турнире. «Зенит» на групповом этапе Лиги Европы сыграет с «Реал Сосьедадом», «Вардаром» и «Русенборгом», а московский «Локомотив» — с «Фаставом», «Шерифом» и «Копенгагеном».

14 сентября сине-бело-голубые проведут первый матч на выезде с «Вардаром». Македонцы в предстоящей игре считаются явным аутсайдером — 8.70 дают на их победу. На то, что матч закончится ничьей, можно поставить за 4.96, победа «Зенита» котируется за скромные 1.41.

В этот же день «Локо» сыграет с «Копенгагеном». Датчане в предстоящем матче выступают фаворитами (2.58), «железнодорожники» победят за 3.12, а ничья «стоит» 3.15.

Что касается выхода в следующий этап, то здесь шансы российских клубов видятся букмекерам весьма вероятными. Проход «Локомотива» в весеннюю часть еврокубка оценивается коэффициентом 1.20, в «Зените» аналитики уверены ещё больше – 1.10 на выход команды Роберто Манчини в плей-офф.

Теперь о возможных победителях турнира. Здесь в фаворитах идут лондонский «Арсенал» и «Милан» (по 6.50 на каждого). Следом располагаются «Лион», «Эвертон» и «Вильярреал» (по 13.50). Верящие в триумф «Зенита» могут поставить на питерцев за 21.00. Шансы «Локомотива» оцениваются в разы ниже (96.00).

РФПЛ

Восемь туров сыграно, трансферное окно закрыто, а в гонке за золото лидируют «Зенит» и «Локомотив» с разницей в одно очко, в то время как действующий чемпион России «Спартак» опустился на девятую строчку, а ЦСКА на шестую…

Сине-бело-голубые укрепили свои шансы в борьбе за чемпионство и коэффициент на них упал до 1.25. На команды Юрия Сёмина предлагается ставить за 10.00, армейский клуб «стоит» 15.00, «Спартак» уже 24.00, а на «Рубин» и «Краснодар» коэффициенты по 25.00. «Ростову» букмекеры пророчат выиграть РФПЛ за 50.00.

АПЛ

В английской Премьер-лиге сыграно три тура, по итогам которых на первой строчке разместился «Манчестер Юнайтед». Несмотря на беспроигрышную серию побед всухую, «красные дьяволы» пока что не в лидерах у букмекеров – 3.11 на чемпионство Жозе Моуринью и компании. Главным фаворитом в турнире по-прежнему остаётся «Манчестер Сити» с котировкой 2.35 (см. все коэффициенты на турнир).

Действующий чемпион «Челси» котируется за 6.00. Следом за лондонским клубом идут «Ливерпуль» (11.50), «Тоттенхэм» (14.00) и «Арсенал» (22.00). На все остальные команды АПЛ коэффициенты выше 100.00.

Бундеслига

В немецком чемпионате без изменений – аналитики не сомневаются в том, что именно «Бавария» в 28-й раз станет чемпионом страны – 1.11. Дортмундская «Боруссия» удачно стартовала в сезоне 2017/18 и преследует подопечных Карло Анчелотти в гонке за золото, но всё равно пока что котируется за 6.00. На «РБ Лейпциг» предлагается коэффициент 12.00. «Хоффенхайм» порадует «фанатов» за 36.00. У «Байера» ещё меньше шансов обогатить своих последователей – 41.00. Мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке» имеют равные шансы на чемпионство – по 61.00 на каждого.

Лига 1

Шах и мат: парижане на игроков не скупятся – «ПСЖ» укрепляет состав мультидорогими Неймаром и Мбаппе. Букмекеры не сомневаются в успешности трансферов парижского клуба и «дают» коэффициент 1.10 на чемпионство коллектива Унаи Эмери. У «Монако» куда меньше шансов стать победителем по итогу чемпионата – 7.00. На «Марсель» и «Лион» котировки по 26.00, а «Лилль» и «Сент Этьен» котируются за 56.00.

Примера

Здесь ожидаемо два главных претендентов на победу в чемпионате – «Реал Мадрид» с коэффициентом 1.80 и «Барселона» за 2.25. Остальные клубы выступают андердогами. Например, мадридский «Атлетико» котируется за 21.00. «Севилья» и вовсе «стоит» 150.00. На другие команды коэффициенты свыше 300.00.

Серия А

В итальянском высшем дивизионе сыграно два тура. В долгосрочных ставках на чемпионство доминирует «Ювентус» (1.77). На «Наполи» предлагается поставить за 3.70. «Милан» замыкает топ-3 у букмекеров – 6.60.

US Open

В сентябре завершается последний турнир из серии Большого шлема в 2017 году. В мужской части соревнования проходят под девизом «не стареют душой ветераны». Перед матчами третьего круга в фаворитах Рафаэль Надаль (2.50) и Роджер Федерер (3.00). Делящие третью строчку Кевин Андерсон и Сэм Куэрри котируются уже за 12.50. Как говорится, оцените разницу. Сохранился в турнире и один из представителей России. Чемпионство Андрея Рублёва станет сенсацией, которую букмекеры оценивают коэффициентом 61.00.

Куда больший интерес у россиян вызывает женский одиночный турнир. Здесь Мария Шарапова триумфально вернулась на соревнования Большого шлема, обыграв на старте вторую ракетку мира Симону Халеп. Сейчас Мария уже в четвёртом круге. И аналитики ставят её на второе место в списке потенциальных победительниц турнира с коэффициентом 5.15. Более вероятна, согласно котировкам, лишь победа Гарбинье Мугурусы (2.95).

КХЛ

Сезон Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. Фавориты всё те же – наиболее благополучные в финансовом плане ХК ЦСКА (2.67) и действующий обладатель кубка Гагарина СКА (2.99). Казанский «Ак Барс» котируется уже за 8.50, «Салават Юлаев» — за 10.50, а на магнитогорский «Металлург» предлагается ставить с коэффициентом 13.50 (см. все коэффициенты).

Мужской чемпионат Европы по волейболу

Мужская волейбольная сборная России в эти дни выступает на чемпионате Европы, проходящем в Польше. Выступает успешно: накануне полуфиналов россияне считаются главными претендентами на трофей. Шансы команды Сергея Шляпникова выиграть Евро оцениваются коэффициентом 1.80. Затем с большим отрывом идут сербы (3.50), а после немцы и бельгийцы (по 7.50 на каждого). 2 сентября сборная России за выход в полуфинал поспорит с национальной командой Бельгии, а Сербия сыграет с Германией.

Женский чемпионат Европы по волейболу

22 сентября стартует и чемпионата Европы 2017 среди женщин. Здесь шансы российской команды также высоки. Главным фаворитом считается сборная Сербии (3.10), а Россия идёт второй в списке потенциальных обладателей титула лучшей команды Европы (3.40). Сборная Турции и сборная Италии возьмут титул с котировкой 5.60 (на каждого).

Евробаскет

На днях стартовал мужской чемпионат Европы по баскетболу. В отличие от высоких шансов на победу у российских волейболистов, отечественные баскетболисты и близко не входят в число фаворитов и могут стать лучшей командой континента лишь за 31.00. Главным претендентом на победу считается испанская сборная (1.94). Франция котируется у букмекеров за 5.30, а сербская команда – за 6.50. Если Литва или Греция завоюют титул, то можно увеличить ставку в 12 раз.

Формула-1

В сентябре состоятся две гонки главной автосерии в Италии и в Сингапуре. Судя по котировкам, только три гонщика могут выиграть по итогам чемпионата: Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» фаворит с отрывом (1.45) даже при том, что перед Гран-При Бельгии уступает Себастьяну Феттелю семь очков в общей классификации. Чемпионство немецкого лидера «Феррари» «стоит» 2.75, а замыкает тройку претендентов ещё один пилот из «Мерседеса» Валттери Боттас. Но здесь коэффициент уже крайне велик — 34.00. У остальных участников шансов и вовсе нет – по 1000.00 любого из них.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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