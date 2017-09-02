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Андрей Рублёв
Текст: Александр Служаков
Фото: Reuters

Путь Рублёва на US Open — 2017 закончится на Джумхуре

В рубрике «Теннисный БетОн» рассказываем о ставках на субботний игровой день на US Open. Анализируем встречи Рублёва, Надаля и Свитолиной.
2 сентября 2017, суббота. 18:15 Ставки
Шарапова не изменит себе и вновь заставит болельщиков страдать
Мария Шарапова проводит очередной матч на US Open. В «Теннисном БетОне» прогнозируем матч россиянки, а также очередной поединок Шаповалова.

Коллега Агеев в пятницу в очередной раз принёс фишки нашей рубрике, предсказав новые проблемы для Марии Шараповой. Честно говоря, не очень верилось в то, что юная Софья Кенин создаст трудности российской приме, но участие американки, родившейся в Москве, было лишь номинальным. Шарапова играла сама с собой, и не всегда успешно. В итоге она закрыла встречу со счётом 7:5, 6:2, что хватило для прохода тотала в 19 геймов.

А по второй ставке мы получили расход. Были неплохие шансы получить плюс, но британец Кайл Эдмунд на старте четвёртого сета встречи с Денисом Шаповаловым отказался от продолжения борьбы. Возможно, это и к лучшему, канадский юниор уже контролировал ход встречи. Камбэк Эдмунда мог случиться, но и Шаповалов был способен легко закрыть встречу в четырёх партиях.

Прибыль по итогам дня мы зафиксировали. В банке на данный момент 130 778 фишек при стартовых 100 000.

US Open (м) 2017. 3-й круг
02 сентября 2017 года, суббота. 21:00 МСК
Дамир
Джумхур
Андрей
Рублёв

Ставка: победа Джумхура за 2.21 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2500 фишек (возможная прибыль — 3025 фишек).

Не думаю, что эта ставка вызовет одобрение. Ставить против россиянина — как же так… Но всё-таки, на мой взгляд, сейчас есть явный перекос в линии. Игроки активно ставят на Андрея Рублёва, за счёт чего коэффициент на Джумхура неуклонно растёт. А ведь эта встреча равных соперников. Конечно, потенциал россиянина заметно выше, с этим невозможно спорить, но он всё ещё подвержен перепадам в своей игре, которые его губят.

Рублёву нечего было терять в матче с Григором Димитровым, и поэтому он был раскован, у него многое получалось. А болгарин в это же самое время раздражался и допускал огромное количество ошибок. Тогда в россиянина никто особенно не верил. Его виктория стала сенсацией. Сейчас же Рублёв идёт фаворитом, от него уже ждут выхода в четвёртый круг. Выдержит ли Андрей такой пресс? Я не уверен. Он любит заниматься самокопанием и самобичеванием. Когда он излишне себя заводи, то ошибки начинают сыпаться. Это то, что и нужно Джумхуру.

Босниец в последнее время был очень хорош. Во время американской серии он преобразился — сначала добрался до полуфинала в Лос-Кабос, где в трёх партиях уступил Сэму Куэрри. После этого он решил съездить на грунтовый челленджер в Санто Доминго, где лишь в финале проиграл хозяину кортов Эстрелья-Бургосу. И следом он вновь блеснул на харде: в Уинстон-Салеме он играл в решающей встрече, но не смог одолеть Баутиста-Агута.

Крепкий середняк Джумхур, не обладающий хорошей подачей, но берущий своё за счёт потрясающей работы ног. Опыта у него побольше, чем у Рублёва. Давления он не испытывает. Рискну поставить на его победу.

US Open (ж) 2017. 3-й круг
02 сентября 2017 года, суббота. 22:00 МСК
Элина
Свитолина
Шелби
Роджерс

Ставка: Роджерс с форой по сетам (+1,5) за 2.54 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 1500 фишек (возможная прибыль — 2310 фишек).

По тому, что я видел в исполнении Элины Свитолиной в двух первых кругах, у меня сложилось ощущение, что сейчас она готова не слишком здорово. Всё-таки предел есть всему. А украинка уже провела 57 матчей в этом сезоне, выиграв пять турниров WTA. Несколько хуже Элина стала двигаться, чаще стали возникать перепады. В первом круге всё было прекрасно во встрече с Синяковой, а затем начало твориться необъяснимое. В итоге игра растянулась на два дня. Не было легко и с Евгенией Родиной.

С Шелби Роджерс украинка встречалась дважды, и в обоих случаях приходилось играть три сета. Мощная американка неплохо продаёт, здорово прошивает с задней линии. От её рук в предыдущем круге пала Дарья Гаврилова. Не жду лёгкой победы для Свитолиной, над которой также завис Дамоклов меч в виде звания первой ракетки мира. Всех девушек в последнее время эта возможность напрягает так, что они проигрывают на ровном месте. Считаю, что Роджерс, ведомая домашней публикой, сможет взять сет.

US Open (м) 2017. 3-й круг
02 сентября 2017 года, суббота. 21:00 МСК
Рафаэль
Надаль
Леонардо
Майер

Ставка: тотал сетов больше 3,5 за 2.3 (см. все коэффициенты на матч).

Размер ставки: 2000 фишек (возможная прибыль — 2600 фишек).

Абсолютно не нравится то, как провёл Рафаэль Надаль два стартовых матча. Поначалу проблемы он испытывал и с Лайовичем, и с Таро Даниэлем. Постепенно испанец своё брал, но только лишь за счёт физики. Не думаю, что Леонардо Майер слабее предыдущих оппонентов Рафы.

Аргентинец провалил первую часть сезона напрочь. Не знаю, что с ним случилось, но ведь не так давно он стоял в топ-25. А затем наступил спад, и Леонардо откатился в конец второй сотни. Но Майер окончательно не сник. В июле он выиграл крупный грунтовый турнир в Гамбуре, вернулся в топ-100. Вот только срез для US Open делали несколько раньше, и ему пришлось пройти квалификацию. Добрался он до третьего круга, где проиграл Мартереру, но уже тогда он понимал, что попадёт в сетку как «лаки-лузер». Отказников было слишком много.

В первом круге Майер расправился с Ришаром Гаске, следом убрал с дороги японца Сугиту, который в последнее время стал грозой авторитетов. И вот теперь Надаль. Если Леонардо не проиграет этот матч до выхода на корт, то ему вполне по силам дать бой испанцу, уж, по крайней мере, взять сет.

Итого: сделано 3 ставки на сумму 6000 фишек. В банке осталось 124 778.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Рублёв Леонардо Майер Рафаэль Надаль Элина Свитолина Бесплатные прогнозы
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